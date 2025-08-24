Itt az MVM bejelentése: változik az áramszámlázási rendszer, sok ügyfél örülhet

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. számára kiemelten fontos, hogy ügyfelei számára kiszámítható és kényelmes számlázási megoldást biztosítson - közölte a szolgáltató. Ennek jegyében mostantól ismét elérhetővé válik az egyenletes részszámlázás lehetősége az idősoros elszámolással érintett, okosmérővel rendelkező ügyfelek számára.

A 2025. januártól bevezetett idősoros elszámolás alapján az okosmérős ügyfelek villamosenergia-számláikat minden naptári hónapban a tényfogyasztásról kapják, az okosmérőből távleolvasással megkapott mérőállás alapján. Az új elszámolási mód bevezetése ugyan éves szinten nem jelent többletköltséget és a rezsicsökkentett áron számlázott villamosenergia-mennyiség továbbra is biztosított, de azok az ügyfelek, akiknek az éves fogyasztása nem kiegyenlítetten jelentkezik minden hónapban, hanem szezonálisan, például a téli hónapokban magasabb, míg a nyári hónapokban alacsonyabb, változást tapasztalhattak a költségek eloszlásában.

Az MVM ügyfelei elégedettsége érdekében fejlesztette áramszámlázási rendszerét, ennek eredményeként a KIF IV-es ügyfelek ismét választhatják az egyenletes részszámlázást, amely segítségével előre tervezhető, azonos havi rezsiköltségek mellett fizethetik áramszámláikat – még az őszi-téli fűtési szezon idején is. Az új fejlesztés bevezetésével az ügyfelek választhatnak:

Maradhatnak a tényfogyasztás szerinti elszámolásnál – ebben az esetben nincs teendőjük, a számlázás automatikusan történik a távleolvasott fogyasztási adatok alapján.

Kérhetik az egyenletes részszámlázást – ez esetben az éves várható fogyasztás alapján havonta azonos összegű számlát kapnak.

Diktálásra egyik esetben sincs szükség, sem lehetőség.

Az egyenletes részszámlázásra történő átállás egyszerűen elvégezhető:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az MVM Next online ügyfélszolgálatán vagy az MVM Next appban a Számláim / Számlabeállítások menüpontban, ahol a várható éves mennyiséget is be lehet állítani

Telefonos automata segítségével a 06 1 238 1830-as telefonszámon, a felhasználó azonosító szám megadásával.

Az MVM az érintett ügyfeleinek részletes tájékoztatólevelet küld a lehetőségről és az esetleges teendőkről. További információ található az idősoros elszámolásról az MVM oldalán.