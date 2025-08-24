Több európai postai szolgáltató felfüggeszti a kereskedelmi csomagok kézbesítését az Egyesült Államokba.
Itt az MVM bejelentése: változik az áramszámlázási rendszer, sok ügyfél örülhet
Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. számára kiemelten fontos, hogy ügyfelei számára kiszámítható és kényelmes számlázási megoldást biztosítson - közölte a szolgáltató. Ennek jegyében mostantól ismét elérhetővé válik az egyenletes részszámlázás lehetősége az idősoros elszámolással érintett, okosmérővel rendelkező ügyfelek számára.
A 2025. januártól bevezetett idősoros elszámolás alapján az okosmérős ügyfelek villamosenergia-számláikat minden naptári hónapban a tényfogyasztásról kapják, az okosmérőből távleolvasással megkapott mérőállás alapján. Az új elszámolási mód bevezetése ugyan éves szinten nem jelent többletköltséget és a rezsicsökkentett áron számlázott villamosenergia-mennyiség továbbra is biztosított, de azok az ügyfelek, akiknek az éves fogyasztása nem kiegyenlítetten jelentkezik minden hónapban, hanem szezonálisan, például a téli hónapokban magasabb, míg a nyári hónapokban alacsonyabb, változást tapasztalhattak a költségek eloszlásában.
Az MVM ügyfelei elégedettsége érdekében fejlesztette áramszámlázási rendszerét, ennek eredményeként a KIF IV-es ügyfelek ismét választhatják az egyenletes részszámlázást, amely segítségével előre tervezhető, azonos havi rezsiköltségek mellett fizethetik áramszámláikat – még az őszi-téli fűtési szezon idején is. Az új fejlesztés bevezetésével az ügyfelek választhatnak:
- Maradhatnak a tényfogyasztás szerinti elszámolásnál – ebben az esetben nincs teendőjük, a számlázás automatikusan történik a távleolvasott fogyasztási adatok alapján.
- Kérhetik az egyenletes részszámlázást – ez esetben az éves várható fogyasztás alapján havonta azonos összegű számlát kapnak.
Diktálásra egyik esetben sincs szükség, sem lehetőség.
Az egyenletes részszámlázásra történő átállás egyszerűen elvégezhető:
- Az MVM Next online ügyfélszolgálatán vagy az MVM Next appban a Számláim / Számlabeállítások menüpontban, ahol a várható éves mennyiséget is be lehet állítani
- Telefonos automata segítségével a 06 1 238 1830-as telefonszámon, a felhasználó azonosító szám megadásával.
Az MVM az érintett ügyfeleinek részletes tájékoztatólevelet küld a lehetőségről és az esetleges teendőkről. További információ található az idősoros elszámolásról az MVM oldalán.
Augusztus 25. és szeptember 30. között 387 település területén lehet áramszünet az Eon által közzétett tájékoztatás szerint.
A lomtalanítási időpontokat a Társaság a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve határozza meg, a munkaszüneti napok figyelembevételével.
Kigyűjtöttük, hol, mikor és mit visznek el az érintett településeken a lomtalanítás 2025-ös őszi szezonjában.
A szakértők szerint a jelenlegi piaci helyzetben érdemes minél előbb vásárolni, különösen szakértői segítséggel.
Törésvonalak Magyarországon: hol van törésvonal Magyarország területén, érinti-e a Szent András-törésvonal Magyarországot? Hol található a Szent András-törésvonal térképen?
A szakértők között sem volt egyetértés a tekintetben, hogy az Otthon Start Program áremelkedést, vagy árcsökkenést fog-e hozni.
Pénteken még többfelé lehet eső, majd szombattól visszatér a napos-gomolyfelhős idő élénk, olykor erős széllel és 20-25 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklettel.
Szigorú beköltözési korlátozást vezettek be a magyar városban: 100 ezret fizethet, aki itt venne házat, lakást
Magyar nyelvtudás is szükséges azoknak, akik Sátoraljaújhelyen akarnak ingatlant venni, valamint 100 ezer forintos hozzájárulást is beszed az önkormányzat a beköltözőktől.
A vevői kivárás és a csökkenő külföldi kereslet miatt érezhetően lassul a magyar luxusingatlanpiac.
2024-ben Európában csak Luxemburgban emelkedett nagyobb arányban a lakástranzakciók száma, mint a magyar piacon.
Az ország egész területére figyelmeztető jelzést adott ki a meteorológiai szolgálat, több helyen felhőszakadás is érkezhet.
Közeleg augusztus 20-a, az új kenyér ünnepe, ami kiváló alkalmat teremt az otthoni kenyérsütés kipróbálására.
Július 3-án e-mailben értesítette ügyfeleit a Revolut, hogy a személyes szerződési feltételek módosításokon mennek át, szeptemberben pedig hivatalosan is élesítik azokat.
Lengyelországban 2023 nyarán indult el a magyar Otthon Start programhoz hasonló államilag támogatott hitelkonstrukció, amely jelentős hatással volt az ingatlanpiacra.
Az időjárás ma már nem egy távoli, elméleti kockázat, hanem napi realitás a magyar mezőgazdaságban.
Csak kevesen gondolják társasházuk pénzügyi helyzetét kifejezetten rossznak – derül ki az Erste megbízásából készült felmérésből.
Elfogtak egy 38 éves taxist, aki külföldieknek adott el kábítószer.
A listákon szereplő cukrászdák augusztus 19-én és 20-án készítik a tortákat biztosan, az ezeket követő napokon érdemes előzetesen érdeklődni a cukrászdákban, hogy kapható-e még a...
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
