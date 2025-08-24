2025. augusztus 24. vasárnap Bertalan
Detail of electricity bill with light bulb, energy theme
Itt az MVM bejelentése: változik az áramszámlázási rendszer, sok ügyfél örülhet

Pénzcentrum
2025. augusztus 24. 10:35

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. számára kiemelten fontos, hogy ügyfelei számára kiszámítható és kényelmes számlázási megoldást biztosítson - közölte a szolgáltató. Ennek jegyében mostantól ismét elérhetővé válik az egyenletes részszámlázás lehetősége az idősoros elszámolással érintett, okosmérővel rendelkező ügyfelek számára.

A 2025. januártól bevezetett idősoros elszámolás alapján az okosmérős ügyfelek villamosenergia-számláikat minden naptári hónapban a tényfogyasztásról kapják, az okosmérőből távleolvasással megkapott mérőállás alapján. Az új elszámolási mód bevezetése ugyan éves szinten nem jelent többletköltséget és a rezsicsökkentett áron számlázott villamosenergia-mennyiség továbbra is biztosított, de azok az ügyfelek, akiknek az éves fogyasztása nem kiegyenlítetten jelentkezik minden hónapban, hanem szezonálisan, például a téli hónapokban magasabb, míg a nyári hónapokban alacsonyabb, változást tapasztalhattak a költségek eloszlásában.

Az MVM ügyfelei elégedettsége érdekében fejlesztette áramszámlázási rendszerét, ennek eredményeként a KIF IV-es ügyfelek ismét választhatják az egyenletes részszámlázást, amely segítségével előre tervezhető, azonos havi rezsiköltségek mellett fizethetik áramszámláikat – még az őszi-téli fűtési szezon idején is. Az új fejlesztés bevezetésével az ügyfelek választhatnak:

  • Maradhatnak a tényfogyasztás szerinti elszámolásnál – ebben az esetben nincs teendőjük, a számlázás automatikusan történik a távleolvasott fogyasztási adatok alapján.
  • Kérhetik az egyenletes részszámlázást – ez esetben az éves várható fogyasztás alapján havonta azonos összegű számlát kapnak.

Diktálásra egyik esetben sincs szükség, sem lehetőség.

Az egyenletes részszámlázásra történő átállás egyszerűen elvégezhető:

  • Az MVM Next online ügyfélszolgálatán vagy az MVM Next appban a Számláim / Számlabeállítások menüpontban, ahol a várható éves mennyiséget is be lehet állítani
  • Telefonos automata segítségével a 06 1 238 1830-as telefonszámon, a felhasználó azonosító szám megadásával.  

Az MVM az érintett ügyfeleinek részletes tájékoztatólevelet küld a lehetőségről és az esetleges teendőkről. További információ található az idősoros elszámolásról az MVM oldalán.

Címlapkép: Getty Images
