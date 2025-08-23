Lezárult a távhőprogram: ezzel rengeteg társasház lakója spórolhat hamarosan a távfűtésen

Több mint 900 társasház pályázott a lakossági távhőprogramra - közölte az Energiaügyi Minisztérium. A benyújtási lehetőség felfüggesztéséig az eredeti keretösszeg másfélszeresére, 7,6 milliárd forintra nyújtottak be igényeket - írták a Facebookon. A 100 százalékos, vissza nem térítendő támogatással saját forrás igénybevétele nélkül telepíthetők korszerű mérési rendszerek.

Az Energiaügyi Minisztérium közlése szerint sok társasház pályázott vissza nem térítendő támogatásra korszerű mérési rendszerek telepítésére. A fejlesztések megvalósításával a családok tényleges fogyasztásuk alapján, kevesebbet fizethetnek a távfűtésért. A jelentkezők közel 200 ezertől több mint 85 millió forintig kértek állami hozzájárulást tervezett fejlesztéseikhez. Az átlagos támogatási igény 8 millió forint felett alakult. Az elbírálás beérkezési sorrendben történik.

Közben a pályázatkezelő a benyújtási lehetőséget a keretösszeg 120 százalékának elérése után, 2025. augusztus 21-én felfüggesztette. Az érdeklődők ezt követően még 6 órán keresztül adhattak be érvényes kérelmeket. Ugyanakkor a poszt szerint többletforrás biztosítása esetén a pályázat újranyitható. Azoknak a társasházaknak, amelyek nem pályáztak, de szeretnének a jövőben, érdemes figyelniük az ezzel kapcsolatos hírekre.

Az EM azt írta, hogy a távhőpályázaton elnyert összegekből megvalósuló beruházásoknak köszönhetően a lakók a jövőben nem a légköbméterrel vagy az alapterülettel, hanem tényleges felhasználásukkal arányosan fizetnek a távfűtésért. A folyamatosan nyomon követhető adatok tudatosabb fogyasztást tesznek lehetővé, ez is a rezsikiadások csökkenéséhez vezethet - írták.