A kamattámogatott hitelre vásárlókra várnak az eladók, hiszen magasabb árakat érhetnek el általuk.
Lezárult a távhőprogram: ezzel rengeteg társasház lakója spórolhat hamarosan a távfűtésen
Több mint 900 társasház pályázott a lakossági távhőprogramra - közölte az Energiaügyi Minisztérium. A benyújtási lehetőség felfüggesztéséig az eredeti keretösszeg másfélszeresére, 7,6 milliárd forintra nyújtottak be igényeket - írták a Facebookon. A 100 százalékos, vissza nem térítendő támogatással saját forrás igénybevétele nélkül telepíthetők korszerű mérési rendszerek.
Az Energiaügyi Minisztérium közlése szerint sok társasház pályázott vissza nem térítendő támogatásra korszerű mérési rendszerek telepítésére. A fejlesztések megvalósításával a családok tényleges fogyasztásuk alapján, kevesebbet fizethetnek a távfűtésért. A jelentkezők közel 200 ezertől több mint 85 millió forintig kértek állami hozzájárulást tervezett fejlesztéseikhez. Az átlagos támogatási igény 8 millió forint felett alakult. Az elbírálás beérkezési sorrendben történik.
Közben a pályázatkezelő a benyújtási lehetőséget a keretösszeg 120 százalékának elérése után, 2025. augusztus 21-én felfüggesztette. Az érdeklődők ezt követően még 6 órán keresztül adhattak be érvényes kérelmeket. Ugyanakkor a poszt szerint többletforrás biztosítása esetén a pályázat újranyitható. Azoknak a társasházaknak, amelyek nem pályáztak, de szeretnének a jövőben, érdemes figyelniük az ezzel kapcsolatos hírekre.
Az EM azt írta, hogy a távhőpályázaton elnyert összegekből megvalósuló beruházásoknak köszönhetően a lakók a jövőben nem a légköbméterrel vagy az alapterülettel, hanem tényleges felhasználásukkal arányosan fizetnek a távfűtésért. A folyamatosan nyomon követhető adatok tudatosabb fogyasztást tesznek lehetővé, ez is a rezsikiadások csökkenéséhez vezethet - írták.
Az okosmérős háztartások áramfelhasználását idén január óta a tényleges fogyasztásuk alapján számolják el.
Szigorú beköltözési korlátozást vezettek be a magyar városban: 100 ezret fizethet, aki itt venne házat, lakást
Magyar nyelvtudás is szükséges azoknak, akik Sátoraljaújhelyen akarnak ingatlant venni, valamint 100 ezer forintos hozzájárulást is beszed az önkormányzat a beköltözőktől.
A vevői kivárás és a csökkenő külföldi kereslet miatt érezhetően lassul a magyar luxusingatlanpiac.
2024-ben Európában csak Luxemburgban emelkedett nagyobb arányban a lakástranzakciók száma, mint a magyar piacon.
Az ország egész területére figyelmeztető jelzést adott ki a meteorológiai szolgálat, több helyen felhőszakadás is érkezhet.
Közeleg augusztus 20-a, az új kenyér ünnepe, ami kiváló alkalmat teremt az otthoni kenyérsütés kipróbálására.
Július 3-án e-mailben értesítette ügyfeleit a Revolut, hogy a személyes szerződési feltételek módosításokon mennek át, szeptemberben pedig hivatalosan is élesítik azokat.
Lengyelországban 2023 nyarán indult el a magyar Otthon Start programhoz hasonló államilag támogatott hitelkonstrukció, amely jelentős hatással volt az ingatlanpiacra.
Az időjárás ma már nem egy távoli, elméleti kockázat, hanem napi realitás a magyar mezőgazdaságban.
Csak kevesen gondolják társasházuk pénzügyi helyzetét kifejezetten rossznak – derül ki az Erste megbízásából készült felmérésből.
Elfogtak egy 38 éves taxist, aki külföldieknek adott el kábítószer.
A listákon szereplő cukrászdák augusztus 19-én és 20-án készítik a tortákat biztosan, az ezeket követő napokon érdemes előzetesen érdeklődni a cukrászdákban, hogy kapható-e még a...
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
Újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ez a kerület készülhet, szeptemberben viszik a lomot mind a 11 körzetben
Fontos, hogy a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!
Az Otthon Start program szabályozása lehetőséget biztosít a pénzintézeteknek, hogy ennél kedvezőbb feltételekkel is kínálják a terméket.
Közel 10 milliárd forintért kínálja eladásra különleges, kastélyszerű Las Vegas-i otthonát Báthory Zoltán, a Five Finger Death Punch magyar származású gitárosa
Egyre többen próbálnak különféle kreatív módszerekkel megfelelni az államilag támogatott Otthon Start lakáshitel feltételeinek.
Mutatjuk, mikor lesz Gyula és a környező települések területén lomtalanítás 2025 őszén az eddig közzétett információk szerint.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.