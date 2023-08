Horror pénz 2023-ban a Balatonon lángosozni: így készítsd el házilag, szinte semmi pénzből!

Sok más mellett a balatoni lángos ára is a plafonba szökött az utóbbi években, így egyre többen szembesülnek a dilemmával: a hasukra vagy a pénztárcájukra hallgassanak? De honnan is ered a lángosozás szokása és hogyan készíthetünk magunknak tökéletes lángost házilag?

Idén nyáron is folytatódhat az áremelkedés a balatoni büfékben, ami elsősorban az alapanyag- és az energiaköltségek növekedése, továbbá a munkaerőhiány következménye. Nem jelent kivételt a lángos sem, amelynek alapanyagai (búzaliszt, sütőolaj, tej, tejfel, sajt) is 20 és 75 százalék közötti mértékben drágultak az utóbbi időszakban. 2023-ban sima lángost már nem nagyon kapunk 900 forint alatt, de az extra feltétes lángosok ára már a 3 000 forintot is elérhetik.

De hogy is néz ki a lángos rövid története? És hogyan készíthetünk magunknak, házi körülmények között egy igazán finom lángost? Megtudhatod a HelloVidék cikkéből!