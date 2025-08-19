Ilyen is ritkán van: megvették a csapatot, rögtön ki is rúgták az edzőt

Az angol ötödosztályban szereplő Morecambe labdarúgócsapata menesztette Derek Adams vezetőedzőt, mindössze egy nappal azután, hogy a klubot felvásárolta a Panjab Warriors nevű befektetői kör - számolt be a BBC.

Az 50 éves Derek Adams harmadik időszakát töltötte a jelenleg az angol ötödosztályban (National League) szereplő csapat élén, miután 2024 júniusában nevezték ki a pozícióra.

A skót szakember korábban 2019 novemberétől 2021 júniusáig irányította a Shrimps becenévre hallgató együttest – akkor feljuttatta őket a harmadosztályba (League One) a rájátszáson keresztül –, majd 2022 februárjától novemberig is ő volt a vezetőedző.

Adams a klub hosszú távú jövőjét övező bizonytalanság ellenére is kitartott a Morecambe mellett a kaotikus felkészülési időszak során. Most azonban 14 hónap után távozik, miután irányítása alatt a csapat kiesett a negyedosztályból (League Two).

KATTINTS a sporthírekért, élő eredménykért és statisztikákért a Sportonlinera!

A klub közleményében "őszinte háláját" fejezte ki Adamsnek a "vezetésért és stabilitásért, amit a nehéz időszakban nyújtott". Hozzátették: "Visszatérése irányt és célt adott, segített a Morecambe történetének első harmadosztályú szerepléséhez, és óriási nyomás alatt is stabilizálta a csapatot."

Adams menesztésének bejelentése után a Morecambe közölte, hogy az új tulajdonos, a Panjab Warriors biztosította a szükséges forrásokat a kifizetetlen bérek és a labdarúgással kapcsolatos hitelezők követeléseinek rendezésére. Egyúttal a csapat új vezetőedzőjét is bejelentették Ashvir Singh Johal személyében: a korábban a Wigannél és az olasz Como ifjúsági csapatánál másodedzőként dolgozó mester az első az angol öt toposztály valamelyikében, aki szikh származásúként ülhet kispadra.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Panjab Warriors átvétele viharos nyár után történt, amely során a Morecambe-et felfüggesztették a National League-ből. A klub hétfői közleménye szerint az adóhatósággal (HMRC) szembeni kötelezettségek rendezésére is biztosítottak forrásokat.

Az új tulajdonos jelezte, hogy bár kezdeti céljuk az angol profi ligába (EFL) való visszajutás volt, "az elmúlt hónapok eseményei és körülményei" miatt ezt nehéz lesz elérni ebben a szezonban. Ehelyett a prioritás "egy versenyképes csapat kialakítása és a háttérfolyamatok újjáépítése lesz, amelyek segíthetnek a következő szezonban és azon túl a feljutásért folytatott küzdelemben".

A Morecambe kénytelen volt elhalasztani első három mérkőzését a National League-ből való felfüggesztés miatt, de a liga jóváhagyta a megállapodást, így a csapat szombaton az Altrincham ellen kezdheti meg a szezont. Az üzlet lezárja Jason Whittingham tulajdonosi időszakát, aki 2018 májusában vette át a klubot, és közel három évvel ezelőtt hirdette meg eladásra a Bond Group révén.

Ritkán fordul elő, hogy egy edzőt az új tulajdonosi kör azonnal kirúgjon, de Magyarországon is megtörtént már. Majdnem pontosan egy évvel ezelőtt a másodosztályban szereplő nagy múltú klub, a Budapest Honvéd jelentette be előbb a tulajdonosváltást, alig pár órával később pedig azt, hogy az új vezetés már ki is rúgta Csertői Aurél vezetőedzőt.