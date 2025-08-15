Nyáron könnyen összefuthatunk lábatlan hüllőkkel – akár vízparti nyaraláson, akár erdei túrán, vagy épp kertészkedés közben. Pánikra és gyűlöletre azonban semmi ok, sőt!
Döbbenetesen fogy a Balaton vize: óriási homokpadok bukkantak elő Siófoknál
Siófokon most olyan látvány fogadja a strandolókat, mintha a tengerparton járnának: a víz annyira visszahúzódott, hogy hatalmas homokpadok bukkantak elő. Ahol tavasszal még hullámok csapkodtak, ma száraz lábbal lehet besétálni a tómederbe.
Elképesztő látványt nyújt most a Balaton. Szinte tengerparti hangulat uralkodik. A Balaton átlagos vízállása Siófoknál mindössze 79 centiméter, ami az elmúlt két hétben további 6 centimétert csökkent. A Mala Garden és a Mészöly Géza utcai strand előtt látványosan visszahúzódott a tó. A nyaralók a kiszáradt részen állítják fel napozósátraikat, terítik le plédjeiket, a gyerekek pedig homokvárakat építenek. A hattyúk és a kacsák most a strandolók között sétálnak, teljesen beilleszkedve a nyári forgatagba - írta a Sonline.hu.
Ahogy megjegyezték, az Aranypart távolabbi részein is feltűntek a homokpadok, ahol a fiatalok napoznak, a kisebbek pedig a sekély vízben dagonyáznak.
A tavasz óta tartó szárazság és a forró nyári napok drámai hatással vannak a vízszintre. Május végén még 108 centiméter volt a siófoki vízmérce állása, de már akkor is 12 centiméter hiányzott az optimális nyári szinthez. Június végére 99 centiméterre csökkent a vízállás, elérve a tavaly augusztusi mélypontot. A július végi esőzések sem tudtak érdemben javítani a helyzeten: a 30 fok feletti napokon a párolgás miatt akár napi 1 centiméter is eltűnhet a tóból.
Szakértők szerint a következő hónapokban a száraz időjárás, a tartós kánikula és a fokozódó párolgás miatt a vízszint akár 70 centiméter alá is süllyedhet, ami a hajózásban komoly nehézségeket okozhat – a vitorlások könnyen fennakadhatnak a homokpadokon. Ugyanakkor a kutatók rámutatnak: a váltakozó vízszint jótékony hatással lehet a nádasokra, segítve azok megújulását.
