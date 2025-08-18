2025. augusztus 18. hétfő Ilona
HDR tájkép a Balatonról
Utazás

Fekáliás víz folyt a Balatonba: készültséget rendeltek el a szakemberek

Pénzcentrum
2025. augusztus 18. 12:40

Emberi ürülékkel szennyezett víz került a Balatonba Balatonszemesnél, feltehetően egy medence tisztítása során. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság elsőfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el.  

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint emberi ürülékkel kevert víz szivároghatott a Balaton vizébe Balatonszemesnél. A szennyeződés vélhetően egy medence tisztítási munkálatai során keletkezett, amikor a szennyezett víz egy csapadékvíz elvezető árokba került, ahonnan továbbjutott a tóba.

A hatóság közösségi oldalán közzétett információk alapján a balatonszemesi Lidó köz melletti árokba került fekáliás víz. A szennyezés forrásának és mértékének kivizsgálása jelenleg is folyamatban van, a vízügyi szakemberek vasárnap elsőfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendeltek el a területen - írja a Sonline

A Sonline.hu beszámolója szerint nem ez az egyetlen vízminőségi probléma a Balatonnál az elmúlt napokban. Egy nappal korábban Balatonlellén, a Jázminvirág utcában is szennyezett víz szivárgott a tóba. A vízügyi hatóság közlése szerint ebben az esetben "ismeretlen eredetű használtvíz bevezetést észleltek", és az opális, szúrós szagú vízbefolyás miatt szintén elsőfokú kárelhárítási készültséget léptettek életbe.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #víz #medence #vízhiány #vízminőség #szennyezett

