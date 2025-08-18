Nézzétek, az idei nyári hőség és a csapadékhiány milyen különös objektumot hozott a felszínre a Tihanyi Belső-tónál?!
Fekáliás víz folyt a Balatonba: készültséget rendeltek el a szakemberek
Emberi ürülékkel szennyezett víz került a Balatonba Balatonszemesnél, feltehetően egy medence tisztítása során. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság elsőfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el.
A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint emberi ürülékkel kevert víz szivároghatott a Balaton vizébe Balatonszemesnél. A szennyeződés vélhetően egy medence tisztítási munkálatai során keletkezett, amikor a szennyezett víz egy csapadékvíz elvezető árokba került, ahonnan továbbjutott a tóba.
A hatóság közösségi oldalán közzétett információk alapján a balatonszemesi Lidó köz melletti árokba került fekáliás víz. A szennyezés forrásának és mértékének kivizsgálása jelenleg is folyamatban van, a vízügyi szakemberek vasárnap elsőfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendeltek el a területen - írja a Sonline.
A Sonline.hu beszámolója szerint nem ez az egyetlen vízminőségi probléma a Balatonnál az elmúlt napokban. Egy nappal korábban Balatonlellén, a Jázminvirág utcában is szennyezett víz szivárgott a tóba. A vízügyi hatóság közlése szerint ebben az esetben "ismeretlen eredetű használtvíz bevezetést észleltek", és az opális, szúrós szagú vízbefolyás miatt szintén elsőfokú kárelhárítási készültséget léptettek életbe.
Itt a friss jelentés az augusztus 20-i időjárásról: a hét második fele viharos, esős lesz - erre kell készülni
Napos, meleg idővel indul a jövő hét, szerdán, az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen 29-35 Celsius-fok várható.
Megdőlt az országos és fővárosi hajnali melegrekord szombaton - közölte a HungaroMet Zrt. vasárnap a honlapján.
Brutális vihar mossa el a pokoli meleget vasárnap: ezeken a helyeken óriási felhőszakadások várhatók
Viharos széllel, felhőszakadással is számolni kell vasárnap Magyarország nagy részén.
A hétvégén tetőzik a kánikula, szombaton akár 39 fokos hőség is várható, majd vasárnaptól enyhülés kezdődik. Helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
Péntek reggel 8 órától vasárnap 24 óráig az egész országra kiadták a vörös kódot.
A BKV azt írja, hogy azonnali, teljes flottavizsgálat következik, hogy utánajárjanak az eseteknek, és elkerüljék a személyi sérüléseket.
Az interneten és a közösségi médiában megjelenő utazási ajánlatok növekvő száma mellett azonban egyre gyakrabban fordulnak elő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok.
Egy nap alatt a harmadik busz gyulladt ki a fővárosban, szerencsére most sem sérült meg senki.
Bár egyre több turista vallja magát környezettudatosnak, utazási szokásaikban ez kevésbé tükröződik.
Újabb BKK-busz gyulladt ki, ezúttal a XII. kerületben. Egy nap sem telt el azóta, hogy a belvárosban ugyanez megtörtént.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
