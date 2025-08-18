Pánik az egyik településen: szennyezés érte a Balatont, fertőtlenítés indult

Szennyvíz került a Balatonba Balatonszemesnél, miután egy helyi lakópark medencéjét ürítették ki – közölte a település önkormányzata. A víz a felújítás alatt álló csapadékvíz-elvezető rendszeren keresztül jutott a tóba, ezért a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vasárnap első fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el.

Az eset nagy riadalmat keltett a környéken, sokan attól tartottak, hogy fürdési tilalom jöhet, de a hétfői vízminőség-ellenőrzés után kiderült: nem kellett lezárni a strandokat, a fürdés továbbra is engedélyezett.

A lakóparkot üzemeltető cég elismerte a felelősségét a szennyezésért. A hatóságok azonnali intézkedéseket rendeltek el: fertőtlenítést végeztek, valamint eltávolították a felgyülemlett szennyezett vizet a kivezető árokból. Az önkormányzat jelezte: jogi lépéseket tesznek a felelős vállalat ellen, és minden anyagi kárt nekik kell megtéríteniük.

A vízügyi szakemberek, a katasztrófavédelem és az önkormányzat munkatársai közösen vizsgálják a tó állapotát, hogy megakadályozzák a további károkat. A hatóságok arra kérik a helyieket és a fürdőzőket, hogy legyenek figyelmesek, és ha újabb szennyezést tapasztalnak, azt azonnal jelentsék.

A Balaton vízminősége évek óta kiemelt kérdés a nyári szezonban, ezért a mostani eset különösen nagy figyelmet kapott. Bár a helyzet nem járt strandlezárással, az eset ismét rávilágít arra, mennyire sérülékeny a „magyar tenger” ökoszisztémája.