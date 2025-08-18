A Dunán levonult árhullám nyomán jelentős szúnyogártalom alakult ki országszerte, különösen a folyó menti településeken.
Pánik az egyik településen: szennyezés érte a Balatont, fertőtlenítés indult
Szennyvíz került a Balatonba Balatonszemesnél, miután egy helyi lakópark medencéjét ürítették ki – közölte a település önkormányzata. A víz a felújítás alatt álló csapadékvíz-elvezető rendszeren keresztül jutott a tóba, ezért a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vasárnap első fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el.
Az eset nagy riadalmat keltett a környéken, sokan attól tartottak, hogy fürdési tilalom jöhet, de a hétfői vízminőség-ellenőrzés után kiderült: nem kellett lezárni a strandokat, a fürdés továbbra is engedélyezett.
A lakóparkot üzemeltető cég elismerte a felelősségét a szennyezésért. A hatóságok azonnali intézkedéseket rendeltek el: fertőtlenítést végeztek, valamint eltávolították a felgyülemlett szennyezett vizet a kivezető árokból. Az önkormányzat jelezte: jogi lépéseket tesznek a felelős vállalat ellen, és minden anyagi kárt nekik kell megtéríteniük.
A vízügyi szakemberek, a katasztrófavédelem és az önkormányzat munkatársai közösen vizsgálják a tó állapotát, hogy megakadályozzák a további károkat. A hatóságok arra kérik a helyieket és a fürdőzőket, hogy legyenek figyelmesek, és ha újabb szennyezést tapasztalnak, azt azonnal jelentsék.
A Balaton vízminősége évek óta kiemelt kérdés a nyári szezonban, ezért a mostani eset különösen nagy figyelmet kapott. Bár a helyzet nem járt strandlezárással, az eset ismét rávilágít arra, mennyire sérülékeny a „magyar tenger” ökoszisztémája.
Görögország több mint 120 migránst tartóztatott fel Kréta szigeténél, miközben az ország szigorítja a menekültügyi szabályozást és felfüggesztette a menedékkérelmek befogadását.
Kína hat hónappal meghosszabbította az Európai Unióból származó tejtermékek támogatásával kapcsolatos vizsgálatát.
Németország külügyminisztere, Johann Wadephul élesen bírálta Kínát a tajvani szorosban és a kelet- és dél-kínai tengereken tanúsított agresszív magatartása miatt.
A Swatch bocsánatot kért és visszavonta reklámkampányát, amelyben egy ázsiai modell a szemét húzta, amit sokan rasszista gesztusként értelmeztek Kínában.
A hatóságok lezárták a több ezer zarándok által látogatott útvonal 50 kilométeres szakaszát, autópályákat és vasúti vonalakat is felfüggesztettek.
Trump szerint Ukrajna csak a Krímről és a NATO-tagságról való lemondással érhet el békét Oroszországgal.
A koronavírus-fertőzések száma ismét emelkedik, és a szakértők szerint a nyári hullám szeptember elején tetőzhet az USA-ban.
Donald Trump tájékoztatása szerint Vlagyimir Putyin kész írásban garantálni a jövőbeni békét Európában, ha Oroszország megkapja a teljes Donbaszt.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Washingtonba utazik, ahol a tervek szerint tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel.
A buborékos tea (bubble tea) iparág jelentős növekedést mutat, és 2032-re még durvább számok jöhetnek.
Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elő fogja készíteni találkozóját egy tűzszüneti megállapodás érdekében.
Magyar idő szerint éjfél után véget ért Dunald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácskozása.
Az ukrajnai konfliktus jelentős gazdasági következményekkel járt: energiaválságot okozott, az élelmiszerárak emelkedéséhez vezetett.
Egy magas rangú kormányzati tisztviselő szerint Kellogg távolmaradásának oka, hogy az orosz fél Ukrajna-pártinak tekinti őt.
A munkálatok az 1-es villamos Lurdy Ház és Közvágóhíd közötti részét, valamint a 12-es és 14-es villamosok Angyalföld kocsiszín környékét érintik.
Libanon jövője forog kockán, ha az állam szembeszáll a Hezbollahhal – figyelmeztetett Náim Kászem, a síita radikális szervezet vezetője egy pénteki televíziós beszédben.
Putyin titkos családjáról közölt részleteket Navalnij szövetségese.
Az államfő szerint rövid időn belül Lengyelországnak nem a harmadik, hanem az első legerősebb hadsereggel kell rendelkeznie Európában.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
