Jó hír a lakáskeresőknek: ennyiért kínálják most itthon a kiadó ingatlanokat

Novemberben a lakáskeresők javára alakult az ingatlanpiac, ugyanis minimális drágulással zárta a hónapot az országos albérletkínálat. Az átlagos lakbérek kevesebb mint 1 százalékkal nőttek októberhez képest, éves szinten viszont még mindig 22 százalékkal emelkedtek.

Budapesten pedig 1 százalékos volt a havi drágulás. A fővároson kívüli régiók közül az Észak-Alföldön 3, Észak-Magyarországon 1,4 százalékkal nőttek a lakbérek, miközben Közép- és Nyugat-Dunántúlon stagnáltak, Dél-Magyarországon és Dél-Dunántúlon pedig 1,1, illetve 3 százalékkal maradtak el az októberi szinttől. Tavaly novemberhez képest azonban 11,4-23,4 százalékos lakbéremelkedésről van szó – írja közleményében az ingatlan.com.

December közepén Budapesten az átlagos bérleti díj 200 ezer forintra rúgott, ez megegyezik a novemberi átlaggal. A megyeszékhelyek közül Szombathelyen, Veszprémben, Debrecenben, Győrben és Székesfehérváron 150-165 ezer forint a jellemző, míg Miskolcon, Szekszárdon, Salgótarjánban és Békéscsabán 100 ezer forint alatti átlagos díjért lehet kivenni a lakásokat.

Továbbra is örülhetnek a kiadó lakást keresők, mert novemberben szerény mértékű drágulás történt az országos albérletpiacon. A friss adatokhoz fűzött elemzésből az is kiderül, hogy az ország különböző térségeiben hogyan alakultak az árak. Valamint az is, hogy decemberben mennyiért kínálták a bérelhető lakásokat a tulajdonosok a különböző nagyvárosokban.

Eltérő trendek a különböző országrészekben

Az országos átlagos bérleti díjak novemberben 0,8 százalékkal haladták meg az októberi szintet. A fővárosban 1 százalékos volt a havi szintű drágulás, az Észak-Alföldön 3, Észak-Magyarországon 1,4 százalékkal nőttek a díjak, a közép- és nyugat-dunántúli régiót stagnálás jellemezte, Dél-Magyarországon és Dél-Alföldön 3 és 1,4 százalékkal csökkentek egy hónap alatt. Az éves drágulás ugyanakkor 11,4-23,4 százalékot tett ki.

“Bár országos szinten mérsékelten nőttek az átlagos lakbérek novemberben októberhez képest, még mindig inkább stagnálásról beszélhetünk. Augusztus óta ugyanis a havi albérletárak minimális változást mutatnak és a következő időszakban is erre lehet számítani” - értékelte az adatokat Balogh László, az oldal vezető gazdasági szakértője. A kínálat alakulásáról szólva elmondta, hogy az idén, januártól november végéig az egy évvel korábbi kínálati csúcshoz képest 20 százalékkal kevesebb kiadó ingatlan került a piacra. A kiadó lakások átlagos alapterülete az idei év első tizenegy hónapjában a fővárosban 54 négyzetmétert tett ki, a megyei jogú városokban 57 négyzetméteresek szerepeltek a kínálatban, a kisebb településeken pedig 64 négyzetméter volt az átlag.

Mennyibe kerültek az albérletek decemberben?

Havi szinten bővülést mutat a kínálat nagysága. December közepén országszerte 12,5 ezer kiadó lakás és ház hirdetésből válogathattak a bérlők, szemben az egy hónappal korábbi 12 ezres kínálattal. Budapesten nem változott az átlagos bérleti díj 200 ezer forint volt. A II. kerület a legdrágább a maga 300 ezer forintos átlagával, utána jön 297 500 forinttal az V. kerület, majd az I. és a VI. kerület 250-250 ezer forinttal. A legolcsóbb kerületek közé tartozott Csepel és Soroksár, mivel a XXI. és XXIII. kerületben átlagosan havi 140 ezer forintért kínálják a kiadó lakóingatlanokat.

A megyeszékhelyek közül Szombathely, Veszprém, Debrecen, Győr és Székesfehérvár a számít a legdrágábbnak, ezekben a városokban átlagosan 150-165 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat. Szegedet és Pécset egyaránt 120 ezer forint jellemezte. A 100 ezer forint alatti városok táborába tartozott december közepén Miskolc mellett Salgótarján, Békéscsaba és Szekszárd.