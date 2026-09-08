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Távozik az Oktatási Hivatal vezetője: ezzel indokolta rendkívüli döntését Brassói Sándor
Fizikai és mentális kimerültség miatt október 1-jei hatállyal lemondott tisztségéről Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke. A szervezetet hat éve irányító szakember a közigazgatásból is végleg távozik, egyúttal határozottan cáfolta, hogy döntése mögött politikai okok vagy friss sajtóügyek állnának - írta a Portfolio.
Brassói Sándor még szeptember 1-jén nyújtotta be lemondását az oktatásért felelős miniszternek. Távozását emberi tényezőkkel, a több mint negyvenéves folyamatos munkavégzés – amelyből huszonnyolc évet az államigazgatásban töltött – okozta kimerültséggel indokolta.
Elmondása szerint elérkezett arra a pontra, amikor már nem tudja a korábbi energiával és odaadással ellátni feladatait. Az októberi átadás-átvételt azért választotta, hogy a tanévkezdés zökkenőmentesen, a vezetőváltás miatti fennakadások nélkül lezajlhasson.
A leköszönő elnök hangsúlyozta, hogy lépése mögött nincsenek politikai vagy személyes konfliktusok. A félreértések elkerülése végett külön tisztázta, hogy távozásának semmi köze a Déryné Programmal kapcsolatban e hónap elején megjelent sajtóhírekhez.
A szakember tizenegy évet dolgozott az Oktatási Hivatalnál, amelyből az elmúlt hat esztendőben az elnöki posztot töltötte be. Visszatekintve hivatali idejére, legfőbb eredményeinek az ügyintézési rendszerek digitalizációját, a pedagógiai hálózatok megszervezését, valamint a szervezet átláthatóbbá tételét tartja.
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Címlapkép: Soós Lajos, MTI/MTVA
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