2026. augusztus 15. szombat Mária
34 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. május 11.Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés oktatási bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.MTI/Soós Lajos
Oktatás

Nagyon fontos bejelentést tett Lannert Judit a tankönyvekről: százezernyi iskolást és pedagógust érint

Pénzcentrum
2026. augusztus 15. 11:32

A tárcavezető közölte, hogy a minősítést megkapott tankönyvekből és kiegészítő kiadványokból augusztus utolsó hetétől már rendelni is lehet.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A nyár elején benyújtott több mint kétszáz kérelemből már 145 kiegészítő kiadvány kapta meg a tankönyvi minősítést - ezt közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Mint írta, az iskolák a jövő héten induló pótrendelési időszakban már igényelhetik is az újonnan jóváhagyott oktatási anyagokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Lannert Judit tájékoztatása szerint a júniusi felhívásra összesen 209 engedélyeztetési kérelem érkezett. Az Oktatási Hivatal hivatalos tankönyvjegyzéke a sikeres eljárások nyomán folyamatosan frissül, így egyre szélesebb kínálatot biztosít a pedagógusoknak.

Kapcsolódó cikkeink:

Az iskolafenntartók és az intézményvezetők augusztus 24. és szeptember 15. között rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek engedélyeztetése addig lezárul. Ez a lehetőség nem érinti a még áprilisban leadott alaprendeléseket, az intézmények a hamarosan megnyíló pótrendelés keretében csupán kibővíthetik korábbi csomagjaikat az időközben jóváhagyott és elérhetővé vált eszközökkel.

címlapkép: MTI/Soós Lajos
#iskola #oktatás #tanév #iskolakezdés #diákok #közoktatás #bejelentés #oktatási hivatal #tanulók #pedagógusok
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:33
13:15
13:02
12:30
12:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 15.
Pokoli hetek várnak 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
2026. augusztus 14.
Megszólalt a Fradi és a válogatott legendája, Gera Zoltán: még az újpestiek is megveregetik a vállam, ha látnak az utcán
2026. augusztus 15.
Mennyibe kerül összedobni egy lecsót 2026-ban? Igazi luxussá vált a szegény magyarok filléres étele
2026. augusztus 14.
Agyad eldobod: egy megosztó betonrengeteg lett a világ egyik legszebb épülete
2026. augusztus 14.
Áll a bál a magyar rendelőkben: folyamatosan tűnnek el az orvosok - ki fogja így meggyógyítani az embereket?
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 15. szombat
Mária
33. hét
Augusztus 15.
A repülők napja (A magyar légierő napja)
Augusztus 15.
Nagyboldogasszony
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Itt van Magyar Péter rendelete: nagy változás jön az iskolákban szeptembertől, minden diákot érint
2
2 hónapja
Megszólalt a budai elitgimi igazgatója: ezért kapnak később hatalmas pofont az élettől a zseninek tartott gyerekek
3
2 hónapja
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
4
2 hónapja
Itt a 2026/2027-es tanév rendje: mutatjuk az iskolai menetrendet, ez vár a diákokra szeptembertől
5
1 hónapja
Beiskolázási támogatás 2026: kinek járhat iskolakezdési támogatás, mik a feltételei, és hogyan lehet igényelni?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állalampapír hozama
A papír kondíciói (névleges kamat, futamidő, bruttó árfolyam) és az aktuális piaci kereslet-kínálati viszonyok alapján kialakuló hozam, amelyet ténylegesen CSAK akkor tudunk elérni, ha a papírt a lejáratig megtartjuk. Ha ezt nem tudjuk kivárni, akkor ki vagyunk szolgáltatva a papír árfolyamingadozásának, amelyből következik az elérhető hozam ingadozása is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 15. 13:02
Mennyibe kerül összedobni egy lecsót 2026-ban? Igazi luxussá vált a szegény magyarok filléres étele
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 15. 12:30
K&H-sok, figyelem: teljesen leállt a mobilbank, egyelőre nem tudni, mi okozza a hibát
Agrárszektor  |  2026. augusztus 15. 13:01
Lehullt a lepel a budapesti ivóvízről: ha ott laksz, erről tudnod kell