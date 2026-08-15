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Nagyon fontos bejelentést tett Lannert Judit a tankönyvekről: százezernyi iskolást és pedagógust érint
A tárcavezető közölte, hogy a minősítést megkapott tankönyvekből és kiegészítő kiadványokból augusztus utolsó hetétől már rendelni is lehet.
A nyár elején benyújtott több mint kétszáz kérelemből már 145 kiegészítő kiadvány kapta meg a tankönyvi minősítést - ezt közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Mint írta, az iskolák a jövő héten induló pótrendelési időszakban már igényelhetik is az újonnan jóváhagyott oktatási anyagokat.
Lannert Judit tájékoztatása szerint a júniusi felhívásra összesen 209 engedélyeztetési kérelem érkezett. Az Oktatási Hivatal hivatalos tankönyvjegyzéke a sikeres eljárások nyomán folyamatosan frissül, így egyre szélesebb kínálatot biztosít a pedagógusoknak.
Az iskolafenntartók és az intézményvezetők augusztus 24. és szeptember 15. között rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek engedélyeztetése addig lezárul. Ez a lehetőség nem érinti a még áprilisban leadott alaprendeléseket, az intézmények a hamarosan megnyíló pótrendelés keretében csupán kibővíthetik korábbi csomagjaikat az időközben jóváhagyott és elérhetővé vált eszközökkel.
címlapkép: MTI/Soós Lajos
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