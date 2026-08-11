Húzós ősz vár a magyar családokra: hiába a 100 ezer forintos támogatás, sokkal nagyobbra is rúghat az iskolakezdés költsége

Bár a Tisza-kormány új, gyermekenként 100 ezer forintos támogatása komoly segítséget jelent a rászorulóknak, az iskolakezdés idén is jelentős anyagi terhet ró a családokra. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2025-höz képest drágultak a tanszerek, az iskolai étkezés és a digitális eszközök is. Ennek hatására egyetlen diák felkészítése a tanévre alaphangon 45–75 ezer forintba kerül, de egy elsős esetében – ha mindent újonnan kell megvenni – a végösszeg a 100 ezer forintot is meghaladhatja - írja a Népszava.

A KSH júliusi adatai alapján a tanszerek és az írószerek átlagosan 3,1 százalékkal drágultak az egy évvel ezelőtti szinthez képest. Hasonló mértékben nőtt az iskolai étkezés díja is, így egy adag ebéd idén átlagosan 704 forintba kerül a tavalyi 647 forinttal szemben.

Az óvodai és bölcsődei ellátásért 3,9 százalékkal, a különböző oktatási szolgáltatásokért pedig közel 5 százalékkal kell többet fizetni. Szintén drágultak az iskolatáskák, és bár minimálisan, de emelkedett a vidéki tanulói havibérletek ára is.

A gyermekruházat és a sportszerek átlagára ezzel szemben minimálisan csökkent, a bolti tankönyvek ára pedig nem változott 2025-höz viszonyítva. A digitális oktatáshoz egyre inkább elengedhetetlen elektronikai eszközök – például a kép-, hang- és adathordozók – ára viszont drasztikusan, közel 30 százalékkal ugrott meg egyetlen év alatt, míg a telefon- és internetszolgáltatások 7 százalékkal drágultak.

Érdekesség, hogy a mindennapi higiéniához tartozó papírzsebkendők ára is érezhetően, több mint 20 százalékkal emelkedett.

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium nemrég azt javasolta az általános iskoláknak, hogy szervezzenek több tanórán kívüli programot. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) azonban felhívta a figyelmet arra, hogy ehhez az államnak kell biztosítania a megfelelő finanszírozást, a terheket ugyanis nem lehet a szülőkre vagy a tanárokra hárítani.

Különösen igaz ez annak fényében, hogy a színházjegyek ára közel 18, a sport- és múzeumi belépőké közel 9, a kulturális szolgáltatásoké pedig több mint 6 százalékkal nőtt az elmúlt évben.

A kiadások enyhítésére a családok augusztusban idén is előrehozott, dupla családi pótlékot kapnak, ami miatt szeptemberben nem érkezik majd utalás. A legnagyobb könnyebbséget azonban az új kormányzati intézkedés, a rászorultsági alapon járó iskolakezdési támogatás jelenti, amely mintegy 400 ezer gyermeket érint. A 100 ezer forintos keretösszeg felét még ebben a hónapban, készpénzben kapják meg a jogosultak, a fennmaradó 50 ezer forintot pedig november végéig, iskolakezdési utalvány formájában folyósítja a Magyar Államkincstár.