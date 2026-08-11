Nagyot változhat az oktatás az alsó tagozatban: a szakszervezet a tanárok túlterhelésére figyelmeztet

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerint jó irányba mutat az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium általános iskoláknak készített javaslatcsomagja, a gyermekközpontúbb oktatás azonban önmagában új módszerek bevezetésével nem valósítható meg. A szakszervezet arra figyelmeztet, hogy megfelelő pedagóguslétszám, munkaidő, finanszírozás és szakmai háttér nélkül a változtatások éppen azok terheit növelhetik tovább, akiket a rendszernek tehermentesítenie kellene.

Mint korábban megírtuk, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tizennégy pontos, nem kötelező érvényű ajánlást készített az általános iskolák számára. A csomag többek között rugalmasabb napkezdést és óraszervezést, hosszabb mozgásos szüneteket, kevesebb házi feladatot, élményalapú tanulást, fejlesztő értékelést, valamint gyermekközpontúbb délutáni foglalkozásokat javasol. Az intézmények saját adottságaik és pedagógiai programjuk alapján dönthetnek arról, mely elemeket alkalmazzák.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) egy dokumentumban foglalta össze a véleményét a javaslatcsomagról: a szervezet alapvetően támogatja az alsó tagozat gyermekközpontú megújítását célzó minisztériumi javaslatcsomag szakmai irányait, ugyanakkor arra figyelmeztet: a tervezett változtatások megfelelő létszám, finanszírozás és munkaidő biztosítása nélkül újabb terheket róhatnak a pedagógusokra.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a javaslatcsomag az általános iskoláknak: fontos változások jönnek az iskolákban, ezt minden szülőnek tudnia kell A jövő hónapban induló tanévtől alkalmazhatják az általános iskolák azt a tizennégy pontból álló minisztériumi javaslatcsomagot, amely az alsó tagozatos oktatást tenné gyermekközpontúbbá.

Nem lehet több adminisztrációval tehermentesíteni

A szakszervezet kifogásolja, hogy a minisztériumi ajánlásokhoz számos új dokumentációs feladat kapcsolódhat. Az iskoláknak egyebek mellett helyi rendeket, programterveket, értékelési rendszereket, sablonokat és eszközlistákat kellene készíteniük, továbbá módosíthatnák éves munkatervüket, pedagógiai programjukat és házirendjüket is.

A PDSZ szerint ez ellentmond a pedagógusok tehermentesítését célzó törekvéseknek. Úgy vélik, a csomagból el kell hagyni minden olyan dokumentációs kötelezettséget, amelynek nincs közvetlen pedagógiai hozzáadott értéke. A fejlesztő értékelést támogatják, de figyelmeztetnek arra, hogy a személyre szabott visszajelzés jóval több időt igényelhet, mint egy osztályzat beírása. Ezt ezért más adminisztratív terhek csökkentésével kellene ellensúlyozni.

A szervezet attól is tart, hogy a gyermekek fejlődését szolgáló értékelési rendszer idővel a pedagógusok újabb mérésének vagy teljesítményértékelésének eszközévé válhat. Ezt nem támogatnák, mivel tapasztalataik szerint az ilyen rendszerek könnyen bizalomromboló és adminisztratív mechanizmussá alakulhatnak.

Maradjon az iskolák döntése a tanórák hossza

A minisztérium lehetővé tenné 35 perces tanórák, illetve hosszabb, többféle tevékenységet összekapcsoló tanulási blokkok alkalmazását. A PDSZ szakmailag támogathatónak tartja ezt, de kizárólag akkor, ha az óraszervezésről az adott iskola pedagógiai közössége dönthet.

A szakszervezet szerint nem lenne elfogadható, ha a rugalmas lehetőség a gyakorlatban újabb központi elvárássá válna. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a rövidebb órák nem jelenthetik ugyanannyi vagy még több tananyag rövidebb idő alatt történő feldolgozását. A gyermekközpontú oktatáshoz szerintük a tananyag tényleges csökkentésére is szükség van.

Határozottabb szabályokat kérnek a házi feladatokra

A PDSZ a javaslatcsomag egyik legerősebb elemének tartja az alsó tagozatos házi feladatok korlátozását, különösen az első évfolyamon. A szervezet szerint a gyerekeknek az iskola után játékra, mozgásra, pihenésre és családi együttlétre is szükségük van, ezért az oktatás nem foglalhatja el a teljes délutánjukat.

A minisztériumi ajánlásnál ugyanakkor egyértelműbb és ellenőrizhetőbb szabályokat szeretnének. A „lehetőség szerint” típusú megfogalmazások helyett országosan érvényes minimumszabályokat javasolnak, amelyek valódi garanciát jelentenének a gyerekeknek és a családoknak. Eközben az iskolák pedagógiai autonómiáját is megőriznék.

A külső programok költsége nem hárítható a családokra

A szakszervezet támogatja a múzeumok, könyvtárak, kulturális intézmények és természeti helyszínek bevonását az oktatásba, valamint a tantárgyközi projekt- és élménynapokat. Ezek azonban jelentős előkészítő és szervezőmunkát igényelnek, amelyet a pedagógusok munkaidejének részeként kell elismerni.

A PDSZ szerint a kirándulások, utazások, belépők és egyéb programköltségek nem háríthatók át a családokra, mert ebben az esetben a gyerekek részvétele a szülők anyagi helyzetétől függne. Az államnak a megfelelő számú kísérőről és a biztonságos felügyeletről is gondoskodnia kellene.

Hasonló feltételeket tartanak szükségesnek a tapasztalati matematika- és természettudomány-oktatáshoz is. A kísérletezéshez, méréshez és megfigyeléshez megfelelő eszközök és felkészülési idő szükséges; ezek biztosítása nem várható el a pedagógusoktól saját költségükön vagy szabadidejük terhére.

A délutáni programokhoz több dolgozó kell

A délutáni idősáv gyermekközpontú átalakítását szintén támogatja a PDSZ. Egyetértenek azzal, hogy ez az időszak ne a délelőtti tanítás mechanikus folytatása legyen, hanem jusson idő pihenésre, szabad játékra, mozgásra, mesére, művészeti programokra, felzárkóztatásra és tehetséggondozásra.

A szervezet szerint azonban a minisztériumi dokumentum nem válaszolja meg, ki látja majd el ezeket a feladatokat. Ha ugyanannak a pedagógusnak kell egyszerre felügyelnie a gyerekeket, differenciált foglalkozásokat tartania, tehetséget gondoznia, felzárkóztatnia, programokat szerveznie és adminisztrálnia, akkor a változás szerintük könnyen csak papíron maradhat gyermekközpontú. Ezért több pedagógusra és nevelést-oktatást közvetlenül segítő, úgynevezett NOKS-munkatársra lenne szükség.

A bántalmazás megelőzéséhez szakemberek kellenek

A PDSZ kiemelten támogatja a biztonságos, bántalmazástól mentes iskolai környezet kialakítását, de álláspontja szerint ennek felelősségét nem lehet kizárólag az intézményekre és a pedagógusokra hárítani. A hatékony megelőzéshez gyermekvédelmi, pszichológiai és szociális szakemberekre, valamint elérhető szakmai segítségre is szükség van.

A szakszervezet ezért külön, szabadon felhasználható bántalmazásmegelőzési és közösségfejlesztési keretet biztosítana az iskoláknak. Ebből az intézmények a helyi problémákhoz igazodó konfliktuskezelő, közösségépítő vagy bántalmazásmegelőző programokat rendelhetnének meg külső szakemberektől. Ezek azonban csak kiegészíthetik, és nem helyettesíthetik az állami gyermekvédelmi és iskolapszichológiai rendszert.

Nyolc feltételt szabott a PDSZ

A szakszervezet összességében támogatja a gyermekek terhelésének csökkentését, a több mozgást és pihenést, a házi feladatok korlátozását, a fejlesztő értékelést, az élményalapú oktatást, a művészeti nevelést, a mindennapos mesehallgatást és a biztonságos iskolai környezet kialakítását.

A javaslatok bevezetését azonban csak akkor tartja elfogadhatónak, ha biztosítják a megfelelő pedagógus- és NOKS-létszámot, az új feladatok elvégzéséhez szükséges munkaidőt, az adminisztráció csökkentését, az intézményi autonómiát, valamint a szükséges tárgyi feltételek és külső programok állami finanszírozását. Emellett javítani kellene a gyermekvédelmi és pszichológiai szakember-ellátottságon, a pedagógusokat és érdekképviseleteiket pedig érdemben be kellene vonni a változtatások kidolgozásába.

A PDSZ szerint túlterhelt pedagógusokkal, létszámhiánnyal és forráshiányos intézményekkel nem lehet gyermekközpontú oktatást teremteni. A szakszervezet ezért támogatja a csomag szakmai céljait, megvalósításukat azonban csak megfelelő személyi, tárgyi, pénzügyi és munkaidő-garanciák mellett fogadná el.