2026. augusztus 11. kedd Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
25 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Happy primary school girl posing with backpack smiling while standing near school building outdoors. Modern education and school lifestyle
Oktatás

Kiderült a szomorú igazság: ennyibe fáj 2026-ban az iskolakezdés - a többség semmilyen támogatást nem kap

Pénzcentrum
2026. augusztus 11. 13:45

A tervezett iskolakezdési kiadás mediánja gyermekenként 60000 forint a REGIO JÁTÉK felmérésében részt vevő szülők körében. Az elsősöknél ez az összeg 100.000 forint, ami kétszer akkora, mint a 2-8. osztályos gyermekek esetében. A válaszadók több mint harmadának komoly megterhelést jelent a felkészülés, a szeptemberi családi költségvetésben pedig az iskolaszerek mellett az étkezés, az osztálypénz, a sportfoglalkozások és a különórák is megjelennek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az elsősök esetében a tervezett iskolakezdési kiadás mediánja 100.000 forint, és a szülők kétharmada legalább 75.000 forintos összeggel számol. Az első tanév előtt több, évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárlólistára: 39 százalékuk az iskolatáskát és a tolltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Az elsősök felkészítésekor a családok több évre választanak alapvető felszereléseket, ezért az ár mellett a tartósság, az ergonómia és a gyermek szempontjai is fontosak. Kereskedőként az a feladatunk, hogy ezt a döntést átlátható választékkal és egymáshoz jól illeszkedő termékekkel segítsük” – mondta Györe Márió, a REGIO JÁTÉK marketingvezetője.

A magasabb évfolyamokon már jóval többen használják tovább a meglévő iskolatáskát. A 2-4. osztályosok közel 60 százaléka, az 5-8. évfolyamosok 45 százaléka a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költés súlypontja is változik: mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként.

Az alapvető iskolaszerek így is jelentős tételt képviselnek: a 2-8. évfolyamos gyerekek szüleinek fele 30.000 forintnál többet tervez ezekre költeni. Aki új táskát is vásárol, leggyakrabban 15-25.000 forintos kerettel számol, az egyéb iskolakezdési tételekre pedig jellemzően 20-40.000 forintot szánnak.

Húzós ősz vár a magyar családokra: hiába a 100 ezer forintos támogatás, sokkal nagyobbra is rúghat az iskolakezdés költsége
EZ IS ÉRDEKELHET
Húzós ősz vár a magyar családokra: hiába a 100 ezer forintos támogatás, sokkal nagyobbra is rúghat az iskolakezdés költsége
A KSH júliusi adatai alapján a tanszerek és az írószerek átlagosan 3,1 százalékkal drágultak az egy évvel ezelőtti szinthez képest.

A családok többféleképpen igazítják a vásárlást a keretükhöz

A tanévkezdés a válaszadók több mint harmadának jelentős vagy nagyon komoly anyagi megterhelést jelent. A szülők döntő többsége az adott havi jövedelméből fedezi a kiadásokat, így azok közvetlenül a szeptemberi családi költségvetést terhelik. Sok család először azt mérlegeli, mi használható tovább a korábbi felszerelésekből. Több mint felük visz át eszközöket az új tanévre, tízből több mint négyen pedig akciókra vagy kedvezményekre várnak.

„A családok figyelik az árakat és az akciókat, ugyanakkor több tanéven át használható felszerelést keresnek. A választásnak az iskolai elvárásokhoz, a gyermek igényeihez és a rendelkezésre álló kerethez is igazodnia kell” – fogalmazott Györe Márió.

Minden második szülő támogatás nélkül készül a tanévre

A válaszadók fele semmilyen szervezett iskolakezdési támogatásra nem számít, munkáltatói támogatással ugyanakkor minden ötödik szülő tervez. A támogatás összegéről nyilatkozók közel háromnegyede legfeljebb 30.000 forintos juttatást jelölt meg.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A 2026-ban bevezetett, jogosultsághoz kötött 100.000 forintos állami iskolakezdési támogatásra szintén a válaszadók ötöde számít. A juttatás két részletben érkezik: az első 50 000 forintot a tanévkezdés előtt, a másodikat novemberben kapják meg a jogosult családok.

Néhány hétre sűrűsödnek az iskolakezdési kiadások

A felmérésben résztvevők több mint háromnegyede júliusban vagy augusztusban kezdi el az iskolai felszerelések beszerzését, a legtöbben ezen belül is augusztus első felére időzítik a vásárlást. Tízből négy család egyetlen nagyobb alkalommal szeretné letudni a szükséges termékek beszerzését, minden negyedik pedig két-három részre osztja a felkészülést.

A koncentrált vásárlási időszakban felértékelődhet a megfelelő készlet és az egy helyen elérhető választék. A válaszadók háromnegyede legfeljebb a beszerzések 25 százalékát intézné online; ezen belül tízből négyen egyáltalán nem terveznek internetes vásárlást.

Az iskolaszerek mellett több más tétel is ugyanebben az időszakban terheli a családi költségvetést. Osztálypénzzel vagy más hozzájárulással a szülők döntő többsége (84%), iskolai étkezéssel és fizetős sporttal vagy különórával pedig közel háromnegyedük számol. A tanévkezdés terhe így jóval túlmutat az egyszeri iskolaszer-beszerzésen.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #gyerekek #iskola #oktatás #költségvetés #felmérés #iskolakezdés #kiadások #családok #szülők #támogatások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:45
18:31
18:13
17:56
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 11.
Súlyos krízis közeleg a magyar családokban: erre a rejtett teherre szinte senki sincs felkészülve
2026. augusztus 10.
Durva drágulás jöhet a hiteleknél: keményen ráfázhat minden magyar, ha ezt meglépik a végrehajtókkal
2026. augusztus 11.
Agyad eldobod, mennyi kaszált Messi és Ronaldo: itt a lista, milliárdok repkednek a zsebükbe
2026. augusztus 11.
Kiderült, ez az egy állam van biztonságban Európában: minden más országban jöhet a hidegzuhany, ha egyszer kitör a háború
2026. augusztus 11.
Fúziós konyha a 2026-os Szigeten: almáspités fánkburger 5870 Ft, fagyis-gumicukros lángos 8310 Ft
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 11. kedd
Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
33. hét
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Itt van Magyar Péter rendelete: nagy változás jön az iskolákban szeptembertől, minden diákot érint
2
2 hónapja
Megszólalt a budai elitgimi igazgatója: ezért kapnak később hatalmas pofont az élettől a zseninek tartott gyerekek
3
2 hónapja
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
4
2 hónapja
Itt a 2026/2027-es tanév rendje: mutatjuk az iskolai menetrendet, ez vár a diákokra szeptembertől
5
1 hónapja
Beiskolázási támogatás 2026: kinek járhat iskolakezdési támogatás, mik a feltételei, és hogyan lehet igényelni?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció kötelezettje
Az a fél, akinek az opciós ügylet megkötése által az esettől függően vételi vagy eladási kötelezettsége keletkezik- feltéve, hogy az opció jogosultja élt opciós jogával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 11. 19:01
Agyad eldobod, mennyi kaszált Messi és Ronaldo: itt a lista, milliárdok repkednek a zsebükbe
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 11. 17:56
Kvíz: Ismered ezeket a pénzügyi fogalmakat? Tedd próbára a közgazdasági alapismereteidet!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 11. 18:32
Ami kedden történt Magyarországon, olyan 105 éve nem volt itthon