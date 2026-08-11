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Kiderült a szomorú igazság: ennyibe fáj 2026-ban az iskolakezdés - a többség semmilyen támogatást nem kap
A tervezett iskolakezdési kiadás mediánja gyermekenként 60000 forint a REGIO JÁTÉK felmérésében részt vevő szülők körében. Az elsősöknél ez az összeg 100.000 forint, ami kétszer akkora, mint a 2-8. osztályos gyermekek esetében. A válaszadók több mint harmadának komoly megterhelést jelent a felkészülés, a szeptemberi családi költségvetésben pedig az iskolaszerek mellett az étkezés, az osztálypénz, a sportfoglalkozások és a különórák is megjelennek.
Az elsősök esetében a tervezett iskolakezdési kiadás mediánja 100.000 forint, és a szülők kétharmada legalább 75.000 forintos összeggel számol. Az első tanév előtt több, évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárlólistára: 39 százalékuk az iskolatáskát és a tolltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek.
„Az elsősök felkészítésekor a családok több évre választanak alapvető felszereléseket, ezért az ár mellett a tartósság, az ergonómia és a gyermek szempontjai is fontosak. Kereskedőként az a feladatunk, hogy ezt a döntést átlátható választékkal és egymáshoz jól illeszkedő termékekkel segítsük” – mondta Györe Márió, a REGIO JÁTÉK marketingvezetője.
A magasabb évfolyamokon már jóval többen használják tovább a meglévő iskolatáskát. A 2-4. osztályosok közel 60 százaléka, az 5-8. évfolyamosok 45 százaléka a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költés súlypontja is változik: mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként.
Az alapvető iskolaszerek így is jelentős tételt képviselnek: a 2-8. évfolyamos gyerekek szüleinek fele 30.000 forintnál többet tervez ezekre költeni. Aki új táskát is vásárol, leggyakrabban 15-25.000 forintos kerettel számol, az egyéb iskolakezdési tételekre pedig jellemzően 20-40.000 forintot szánnak.
A családok többféleképpen igazítják a vásárlást a keretükhöz
A tanévkezdés a válaszadók több mint harmadának jelentős vagy nagyon komoly anyagi megterhelést jelent. A szülők döntő többsége az adott havi jövedelméből fedezi a kiadásokat, így azok közvetlenül a szeptemberi családi költségvetést terhelik. Sok család először azt mérlegeli, mi használható tovább a korábbi felszerelésekből. Több mint felük visz át eszközöket az új tanévre, tízből több mint négyen pedig akciókra vagy kedvezményekre várnak.
„A családok figyelik az árakat és az akciókat, ugyanakkor több tanéven át használható felszerelést keresnek. A választásnak az iskolai elvárásokhoz, a gyermek igényeihez és a rendelkezésre álló kerethez is igazodnia kell” – fogalmazott Györe Márió.
Minden második szülő támogatás nélkül készül a tanévre
A válaszadók fele semmilyen szervezett iskolakezdési támogatásra nem számít, munkáltatói támogatással ugyanakkor minden ötödik szülő tervez. A támogatás összegéről nyilatkozók közel háromnegyede legfeljebb 30.000 forintos juttatást jelölt meg.
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A 2026-ban bevezetett, jogosultsághoz kötött 100.000 forintos állami iskolakezdési támogatásra szintén a válaszadók ötöde számít. A juttatás két részletben érkezik: az első 50 000 forintot a tanévkezdés előtt, a másodikat novemberben kapják meg a jogosult családok.
Néhány hétre sűrűsödnek az iskolakezdési kiadások
A felmérésben résztvevők több mint háromnegyede júliusban vagy augusztusban kezdi el az iskolai felszerelések beszerzését, a legtöbben ezen belül is augusztus első felére időzítik a vásárlást. Tízből négy család egyetlen nagyobb alkalommal szeretné letudni a szükséges termékek beszerzését, minden negyedik pedig két-három részre osztja a felkészülést.
A koncentrált vásárlási időszakban felértékelődhet a megfelelő készlet és az egy helyen elérhető választék. A válaszadók háromnegyede legfeljebb a beszerzések 25 százalékát intézné online; ezen belül tízből négyen egyáltalán nem terveznek internetes vásárlást.
Az iskolaszerek mellett több más tétel is ugyanebben az időszakban terheli a családi költségvetést. Osztálypénzzel vagy más hozzájárulással a szülők döntő többsége (84%), iskolai étkezéssel és fizetős sporttal vagy különórával pedig közel háromnegyedük számol. A tanévkezdés terhe így jóval túlmutat az egyszeri iskolaszer-beszerzésen.
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