Fizz Liga
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
A hátizsákját viselő általános iskolás lány belép az ebédlőbe, hogy iskola után megkeresse a barátját.
Oktatás

Tűz ütött ki egy általános iskolában! Azonnal evakuálták az épületet

MTI
2026. május 22. 10:16

Gázszivárgás okozott tüzet az esztergomi Meszlényi Zoltán Általános Iskola alagsorában. Az eset miatt mintegy százötven embernek kellett elhagynia az épületet, de a kiérkező tűzoltók rövid idő alatt megfékezték a lángokat.

A Wesselényi Miklós utcai intézményben egy megsérült vezetékből kiáramló gáz gyulladt meg.

A hivatásos tűzoltók porral oltó készülékkel fojtották el a tüzet, majd visszahűtötték a területet. A biztonság érdekében ezt követően hőkamerával is átvizsgálták a csővezeték környezetét.

A tűzoltói beavatkozással párhuzamosan a gázszolgáltató szakemberei elzárták az érintett vezetékszakaszt, megelőzve ezzel a további veszélyhelyzetet.
