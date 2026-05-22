Tűz ütött ki egy általános iskolában! Azonnal evakuálták az épületet

Gázszivárgás okozott tüzet az esztergomi Meszlényi Zoltán Általános Iskola alagsorában. Az eset miatt mintegy százötven embernek kellett elhagynia az épületet, de a kiérkező tűzoltók rövid idő alatt megfékezték a lángokat.

A Wesselényi Miklós utcai intézményben egy megsérült vezetékből kiáramló gáz gyulladt meg.

A hivatásos tűzoltók porral oltó készülékkel fojtották el a tüzet, majd visszahűtötték a területet. A biztonság érdekében ezt követően hőkamerával is átvizsgálták a csővezeték környezetét.

A tűzoltói beavatkozással párhuzamosan a gázszolgáltató szakemberei elzárták az érintett vezetékszakaszt, megelőzve ezzel a további veszélyhelyzetet.