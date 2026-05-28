Nyugdíjba vonul a Klebelsberg Központ elnöke

Július közepén nyugdíjba vonul Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke. Távozásával egy időben a Tisza-kormány az állami iskolafenntartó és a tankerületi rendszer átfogó felülvizsgálatát indítja el. A tervek szerint emellett növelik az iskolaigazgatók, valamint a szakszervezetek döntéshozatali jogköreit is - írja a Népszava.

Hajnal Gabriella szakember 2018 augusztusa óta irányította a tankerületekért felelős központot. A szervezet közölte: minden segítséget megadnak a bejelentett kormányzati átvilágításhoz, amelyet nemcsak indokoltnak, hanem kifejezetten szükségesnek is tartanak.

A szerdai kormányzati tájékoztatón elhangzottak alapján az oktatási miniszter feladata lesz a Klebelsberg Központ működésének határidőre történő átvilágítása, valamint az iskolák gazdasági és humánerőforrás-helyzetének felmérése.

A kabinet döntése értelmében a jövőben az intézményvezetőket is be kell vonni a tankerületi döntéshozatalba. Ezenfelül új szabályozást dolgoznak ki a köznevelésben dolgozók kollektív jogainak kiterjesztésére. Ez a gyakorlatban a szakszervezetek jogköreinek bővítését jelenti.

