Fontos dolgot közölt a magyar érettségiről az Oktatási Hivatal: ez sokaknak lesz sorsdöntő

Május 22-én rendben befejeződtek a 2025/2026-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakának írásbeli vizsgái - közölte az Oktatási Hivatal kedden a honlapján.

Közleményük szerint a tanév rendjében meghatározott 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezren vizsgáztak, a különböző idegen nyelveken is teljesíthető vizsgatárgyakat (például történelem, matematika) külön számolva középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból.

Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és javítási-értékelési útmutatóit az Oktatási Hivatal - az előzetes ütemezésnek megfelelően - folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján - írták, hozzátéve, hogy szombat óta valamennyi vizsgaanyag elérhető a felületen.

Közölték: a vizsgák szervezése a megszokott rendben zajlott, az együttműködés a fővárosi, vármegyei kormányhivatalokkal és az írásbeli vizsgák lebonyolításában közreműködött vizsgahelyszínekkel az ott dolgozók áldozatos munkájának köszönhetően ismét példaszerű volt.

Az érettségi vizsgaidőszak június 3. és 10. között az emelt szintű, majd június 15. és július 1. között a középszintű szóbelikkel folytatódik.

"

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Surveymonkey beágyazás

https://widget.surveymonkey.com/collect/website/js/tRaiETqnLgj758hTBazgd42Hf9melqN5gwO6kfFBnaIs3Q_2FPTDCV4LJaiC9fTxXh.js

"