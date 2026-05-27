2026. május 27. szerda Hella
31 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. augusztus 26.Tanszerek a 2025/2026-os tanévhez kapcsolódó tanszercsomag-osztásról tartott sajtótájékoztatón a budapesti Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolában 2025. augusztus 26-án. A tanév kezdetére a kor
Oktatás

Itt a kormányhatározat: 100 ezer forintos extra támogatás landolhat a magyar családok számláján hamarosan

Pénzcentrum
2026. május 27. 09:03

A legfrissebb kormányhatározat értelmében megkezdődik a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetésének előkészítése. Emellett átfogóan felülvizsgálják a tankerületi rendszert és a Klebelsberg Központot. Cél továbbá az intézményi autonómia növelése, valamint a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása is. A feladatok végrehajtásáért Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter felel.

A családok beiskolázási terheinek enyhítését célzó, 100 ezer forintos támogatásról szóló javaslatot az illetékes minisztériumoknak június 15-ig kell kidolgozniuk. A tervezetnek kiemelt figyelmet kell fordítania az esélyegyenlőségi szempontokra, miközben biztosítja a szükséges pénzügyi forrásokat is - szúrta ki a határozatot a Telex.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hangsúlyos feladat az oktatásirányítás átalakítása is. Lannert Juditnak július 15-ig fel kell vizsgálnia a Klebelsberg Központ és a tankerületek belső szervezeti felépítését. A felülvizsgálat kiterjed a személyi állományra, valamint a gazdálkodási és döntési jogkörökre is. A fő cél a köznevelési intézmények szervezeti, szakmai és részleges gazdálkodási önállóságának megteremtése. Ennek részeként a jövőben az iskolaigazgatókat közvetlenül is bevonnák a tankerületi döntéshozatalba, amivel érdemben növelhetnék az intézmények autonómiáját.

Kapcsolódó cikkeink:

A kormány határozott a köznevelésben dolgozók kollektív jogainak, ezen belül elsősorban a sztrájkjognak a helyreállításáról. Ahogy azt a miniszter már korábban jelezte, napirenden van a polgári engedetlenség miatt elbocsátott pedagógusok rehabilitációja is. A dokumentum emellett kitér a Nemzeti Pedagógus Kar működésének felülvizsgálatára. A szervezettel kapcsolatban már tudható, hogy a jövőben megszűnik a kötelező tagság.

Bár a most kihirdetett intézkedések széles körű társadalmi támogatottságot élveznek, egyelőre nem fedik le hiánytalanul az érintettek prioritásait. A diákok, szülők és tanárok sok esetben más kérdéseket tartanak a legfontosabbnak. A Tanítanék Mozgalom közelmúltbeli felmérése alapján az érintettek a legsürgetőbb feladatnak továbbra is a helyettesítések kifizetését látják. Emellett kulcsfontosságúnak tartják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átalakítását is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
#kormány #iskola #oktatás #támogatás #diákok #közoktatás #családok #kormányhatározat #pedagógusok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:28
09:15
09:03
08:44
08:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 26.
Megjöttek a legújabb adatok: drámai dolog történik a világ legnépesebb államaiban, végérvényesen kettészakad a Föld
2026. május 26.
Rettegett kór terjed a határainkon túl: hiába a magyarok kiváló védekezése, könnyen beüthet a baj
2026. május 26.
Könnyen aknamezőn találhatja magát Magyar Péter: indul az átfogó reform, ilyet még nem látott Magyarország
NAPTÁR
Tovább
2026. május 27. szerda
Hella
22. hét
Május 27.
A Kihívás Napja
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2
3 hete
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
3
1 hónapja
Megtörték a csendet az elit iskolák vezetői: ezt a kemény igazságot közölték Magyar Péterrel
4
1 hónapja
Nyári szünet 2026: mikor kezdődik és meddig tart a nyári szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma
5
1 hónapja
Szomorkodhatnak a magyar tanárok, ha meglátják ezeket a fizetéseket: hiába az elmúlt évek emelései, elmaradt a várva várt csoda
PÉNZÜGYI KISOKOS
Letiltás előtti károkkal kapcsolatos önrész
bankkártyával történt visszaélés esetében az az összeg, melyet a letiltás előtti károkból az ügyfél vállal

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 07:10
Kiadták a másodfokú riasztást, kemény zivatarokkal érkezik a hidegfront: ezek a megyék nem ússzák meg
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 06:30
Magyarországon büntetnek érte, máshol fillérekért árulja a Lidl a rezsicsökkentő csodafegyvert: mikor lesz itthon legális?
Agrárszektor  |  2026. május 27. 08:12
Durva vihar csap le hamarosan az országra: mutatjuk, hova, mikor érkezik