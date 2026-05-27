Május 22-én rendben befejeződtek a 2025/2026-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakának írásbeli vizsgái.
Itt a kormányhatározat: 100 ezer forintos extra támogatás landolhat a magyar családok számláján hamarosan
A legfrissebb kormányhatározat értelmében megkezdődik a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetésének előkészítése. Emellett átfogóan felülvizsgálják a tankerületi rendszert és a Klebelsberg Központot. Cél továbbá az intézményi autonómia növelése, valamint a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása is. A feladatok végrehajtásáért Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter felel.
A családok beiskolázási terheinek enyhítését célzó, 100 ezer forintos támogatásról szóló javaslatot az illetékes minisztériumoknak június 15-ig kell kidolgozniuk. A tervezetnek kiemelt figyelmet kell fordítania az esélyegyenlőségi szempontokra, miközben biztosítja a szükséges pénzügyi forrásokat is - szúrta ki a határozatot a Telex.
Hangsúlyos feladat az oktatásirányítás átalakítása is. Lannert Juditnak július 15-ig fel kell vizsgálnia a Klebelsberg Központ és a tankerületek belső szervezeti felépítését. A felülvizsgálat kiterjed a személyi állományra, valamint a gazdálkodási és döntési jogkörökre is. A fő cél a köznevelési intézmények szervezeti, szakmai és részleges gazdálkodási önállóságának megteremtése. Ennek részeként a jövőben az iskolaigazgatókat közvetlenül is bevonnák a tankerületi döntéshozatalba, amivel érdemben növelhetnék az intézmények autonómiáját.
A kormány határozott a köznevelésben dolgozók kollektív jogainak, ezen belül elsősorban a sztrájkjognak a helyreállításáról. Ahogy azt a miniszter már korábban jelezte, napirenden van a polgári engedetlenség miatt elbocsátott pedagógusok rehabilitációja is. A dokumentum emellett kitér a Nemzeti Pedagógus Kar működésének felülvizsgálatára. A szervezettel kapcsolatban már tudható, hogy a jövőben megszűnik a kötelező tagság.
Bár a most kihirdetett intézkedések széles körű társadalmi támogatottságot élveznek, egyelőre nem fedik le hiánytalanul az érintettek prioritásait. A diákok, szülők és tanárok sok esetben más kérdéseket tartanak a legfontosabbnak. A Tanítanék Mozgalom közelmúltbeli felmérése alapján az érintettek a legsürgetőbb feladatnak továbbra is a helyettesítések kifizetését látják. Emellett kulcsfontosságúnak tartják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átalakítását is.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Új szemléletet és gyermekközpontú oktatást ígér az átalakuló tárca, két ismert szakember kapott kulcspozíciót.
A tűzoltói beavatkozással párhuzamosan a gázszolgáltató szakemberei elzárták az érintett vezetékszakaszt, megelőzve ezzel a további veszélyhelyzetet.
Komoly kihívással néz szembe az oktatás: folyamatosan nő az SNI-s diákok száma, roskadozik a rendszer
A legfrissebb adatok szerint már meghaladja a 69 ezret a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma a magyar iskolákban.
Tízezrek nyara került veszélybe az állami támogatás megszűnése miatt: így húzzák le a kétségbeesett családokat
Az államilag támogatott napközis táborok tavalyi megszüntetése miatt idén nyáron több tízezer új jelentkező jelenik meg a piacon.
Hazai, vidéki szakiskolások mutattak rá a fiatalokat emésztő legsúlyosabb problémákra, de rögtön megoldásokat is kitaláltak.
Átfogó oktatási reformot hirdetett Lannert Judit: három elvet emelne be az iskolákba a Tisza minisztere
Gyermekközpontú, adatvezérelt és partnerségre épülő, korszerű oktatási rendszert ígért hétfői parlamenti bizottsági meghallgatásán Lannert Judit.
Feigl Edit, a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetője elmondta, hogy ezek a lépések megadják a választás szabadságát a szülőknek és a gyerekeknek.
Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési-oktatási intézménybe.
Többek között egy híres német női focistáról szóló feladatot kell megoldaniuk a diákoknak.
Mit kell tudni a német érettségi előtt? Milyen feladatok voltak a német érettségi vizsgán 2026-ban? Hol található az idei feladatsor és a megoldások? Mutatjuk.
Elírás csúszott a történelemérettségibe: az utolsó pillanatban kellett közbelépni, a tanárok sem örültek
Elírás volt a középszintű történelemérettségi egyik feladatában, amelyet az Oktatási Hivatal még a vizsga megkezdése előtt javított.
Idén a középszintű angolérettségi szövegértési feladataiban többek között a Nemzeti Állatjóléti Alapítvánnyal, Roald Dahl forgatókönyvíróval, az ételfestékekkel és Monet festményeivel kapcsolatos szövegekkel találkoztak a vizsgázók.
Május 11-én indul a rendkívüli felvételi 2026-ban: összegyűjtöttük, hol kereshetők az üres férőhelyek, és hogyan lehet még jelentkezni középiskolába.
Mit kell tudni az angol érettségi előtt? Milyen feladatok voltak az angol érettségi vizsgán 2026-ban? Hol található az idei feladatsor és a megoldások? Mutatjuk.
Egy feladatnál két válasz is elfogadható lehet, egy másiknál pedig még a javítótanár is furcsaságot emelt ki.
A tanár szerint a kommunizmus szinte biztos pont volt, de a 19. századi eszméknél és egy karikatúránál már sokan elbizonytalanodhattak
A diákoknak a Rákosi-korszakról vagy I. Károlyról kellett esszét írniuk a hosszú feladatnál.
Mit kell tudni a töri érettségi előtt? Milyen feladatok voltak a történelem érettségi vizsgán 2026-ban? Hol található az idei feladatsor és a megoldások? Mutatjuk.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.