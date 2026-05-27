Itt a kormányhatározat: 100 ezer forintos extra támogatás landolhat a magyar családok számláján hamarosan

A legfrissebb kormányhatározat értelmében megkezdődik a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetésének előkészítése. Emellett átfogóan felülvizsgálják a tankerületi rendszert és a Klebelsberg Központot. Cél továbbá az intézményi autonómia növelése, valamint a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása is. A feladatok végrehajtásáért Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter felel.

A családok beiskolázási terheinek enyhítését célzó, 100 ezer forintos támogatásról szóló javaslatot az illetékes minisztériumoknak június 15-ig kell kidolgozniuk. A tervezetnek kiemelt figyelmet kell fordítania az esélyegyenlőségi szempontokra, miközben biztosítja a szükséges pénzügyi forrásokat is - szúrta ki a határozatot a Telex.

Hangsúlyos feladat az oktatásirányítás átalakítása is. Lannert Juditnak július 15-ig fel kell vizsgálnia a Klebelsberg Központ és a tankerületek belső szervezeti felépítését. A felülvizsgálat kiterjed a személyi állományra, valamint a gazdálkodási és döntési jogkörökre is. A fő cél a köznevelési intézmények szervezeti, szakmai és részleges gazdálkodási önállóságának megteremtése. Ennek részeként a jövőben az iskolaigazgatókat közvetlenül is bevonnák a tankerületi döntéshozatalba, amivel érdemben növelhetnék az intézmények autonómiáját.

A kormány határozott a köznevelésben dolgozók kollektív jogainak, ezen belül elsősorban a sztrájkjognak a helyreállításáról. Ahogy azt a miniszter már korábban jelezte, napirenden van a polgári engedetlenség miatt elbocsátott pedagógusok rehabilitációja is. A dokumentum emellett kitér a Nemzeti Pedagógus Kar működésének felülvizsgálatára. A szervezettel kapcsolatban már tudható, hogy a jövőben megszűnik a kötelező tagság.

Bár a most kihirdetett intézkedések széles körű társadalmi támogatottságot élveznek, egyelőre nem fedik le hiánytalanul az érintettek prioritásait. A diákok, szülők és tanárok sok esetben más kérdéseket tartanak a legfontosabbnak. A Tanítanék Mozgalom közelmúltbeli felmérése alapján az érintettek a legsürgetőbb feladatnak továbbra is a helyettesítések kifizetését látják. Emellett kulcsfontosságúnak tartják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átalakítását is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA