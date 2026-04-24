Két újabb minisztert jelentett be Magyar Péter: Vitézy Dávid is fontos tárcát kap
Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be kormánya újabb kulcsembereit. A Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztere Vitézy Dávid lesz, míg a szociális és családügyi tárcát dr. Kátai-Németh Vilmos vezeti, aki első látássérültként kerül ilyen pozícióba Magyarországon.
A kormányfő Vitézy Dávidot olyan szakemberként mutatta be, aki gyermekkora óta a közlekedés és városfejlesztés területén dolgozik. A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, nemzetközi tapasztalatot szerzett, és korábban meghatározó szerepet játszott Budapest közlekedésének átalakításában.
Feladata most az lesz, hogy rendbe tegye a vasúti közlekedést, kivezesse a MÁV-ot a jelenlegi működési problémákból, és elindítsa a kormány közlekedési és városfejlesztési programját, amelyben az uniós források is fontos szerepet kapnak.
A szociális és családügyi minisztérium élére dr. Kátai-Németh Vilmos kerül. A miniszter Győrben született, Budapesten nőtt fel, és 16 évesen vesztette el látását. Jogászként és ügyvédként dolgozott, emellett fekete öves aikidó mester. Személyes tapasztalatai miatt kiemelten foglalkozik a fogyatékossággal élők helyzetével és az esélyegyenlőség kérdésével.
A miniszter fő céljai között szerepel a szociális és gyermekvédelmi rendszer megerősítése, a rászorulók hatékonyabb támogatása, valamint az egészségügyi és oktatási ellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása. Programjában hangsúlyos elem a gyermekvédelem átalakítása és a korábbi visszaélések kivizsgálása.
Magyar Péter jelezte, hogy a kormány további tagjait is hamarosan bemutatja, az oktatási minisztert külön bejelentésben ismerteti 14 órakor.
Reagált Vitézy
A leendő miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy elfogadta Magyar Péter felkérését, és a Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztereként folytatja munkáját. A szakember szerint történelmi lehetőség nyílt arra, hogy a közlekedés és az infrastruktúra fejlesztése végre szakmai alapokra kerüljön.
Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az új kormány előtt komoly feladatok állnak. Elsőként a vasút helyzetének stabilizálását nevezte meg, amely szerinte válságos állapotban van. Célja, hogy az uniós források bevonásával átfogó fejlesztési program induljon, amely pályafelújításokat és járműcserét is magában foglal.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Vitézy kiemelte, hogy a közlekedési rendszer egészét kell újragondolni. A budapesti és vidéki pályaudvarokat a jövőben valódi városi központokká alakítanák, miközben erősítenék a közösségi közlekedést és az aktív mobilitást. Egységes tarifarendszer kialakítását és a városi, valamint regionális hálózatok összehangolását is szükségesnek tartja.
A közúti infrastruktúra terén is változásokat ígért. Felülvizsgálnák az autópálya-koncessziókat, és felgyorsítanák a másod- és harmadrendű utak felújítását. Emellett országos kátyúmentesítési programot indítanának, valamint fejlesztenék a vidéki közlekedési kapcsolatokat.
A közlekedésbiztonság szintén hangsúlyos elem. Új KRESZ kidolgozását szorgalmazza, amely jobban védi a sérülékeny közlekedőket, és szigorúbban lép fel a gyorshajtás és az illegális versenyek ellen.
A politikus szerint Budapest fejlesztése sem maradhat el. Úgy látja, meg kell állítani a főváros lemaradását a régiós nagyvárosokhoz képest, és új projektekkel kell erősíteni a város szerepét. A tervek között szerepel a korábbi nagyberuházások újragondolása, valamint új fejlesztési elképzelések előkészítése is. Vitézy Dávid azt írta, a következő időszakban szakmai munkára, együttműködésre és jelentős erőfeszítésre lesz szükség ahhoz, hogy az új kormány meg tudjon felelni a választói elvárásoknak.
-
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
-
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
-
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.