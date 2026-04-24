Budapest, 2026. április 20.Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendõ miniszterelnök a párt frakciójának elsõ ülésérõl tartott sajtótájékoztatón a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 20-án.MTI/Hegedüs Róbert
Gazdaság

Két újabb minisztert jelentett be Magyar Péter: Vitézy Dávid is fontos tárcát kap

Pénzcentrum
2026. április 24. 11:13

Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be kormánya újabb kulcsembereit. A Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztere Vitézy Dávid lesz, míg a szociális és családügyi tárcát dr. Kátai-Németh Vilmos vezeti, aki első látássérültként kerül ilyen pozícióba Magyarországon.

A kormányfő Vitézy Dávidot olyan szakemberként mutatta be, aki gyermekkora óta a közlekedés és városfejlesztés területén dolgozik. A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, nemzetközi tapasztalatot szerzett, és korábban meghatározó szerepet játszott Budapest közlekedésének átalakításában.

Feladata most az lesz, hogy rendbe tegye a vasúti közlekedést, kivezesse a MÁV-ot a jelenlegi működési problémákból, és elindítsa a kormány közlekedési és városfejlesztési programját, amelyben az uniós források is fontos szerepet kapnak.

A szociális és családügyi minisztérium élére dr. Kátai-Németh Vilmos kerül. A miniszter Győrben született, Budapesten nőtt fel, és 16 évesen vesztette el látását. Jogászként és ügyvédként dolgozott, emellett fekete öves aikidó mester. Személyes tapasztalatai miatt kiemelten foglalkozik a fogyatékossággal élők helyzetével és az esélyegyenlőség kérdésével.

A miniszter fő céljai között szerepel a szociális és gyermekvédelmi rendszer megerősítése, a rászorulók hatékonyabb támogatása, valamint az egészségügyi és oktatási ellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása. Programjában hangsúlyos elem a gyermekvédelem átalakítása és a korábbi visszaélések kivizsgálása.

Magyar Péter jelezte, hogy a kormány további tagjait is hamarosan bemutatja, az oktatási minisztert külön bejelentésben ismerteti 14 órakor. 

Reagált Vitézy

A leendő miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy elfogadta Magyar Péter felkérését, és a Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztereként folytatja munkáját. A szakember szerint történelmi lehetőség nyílt arra, hogy a közlekedés és az infrastruktúra fejlesztése végre szakmai alapokra kerüljön.

Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az új kormány előtt komoly feladatok állnak. Elsőként a vasút helyzetének stabilizálását nevezte meg, amely szerinte válságos állapotban van. Célja, hogy az uniós források bevonásával átfogó fejlesztési program induljon, amely pályafelújításokat és járműcserét is magában foglal.

Vitézy kiemelte, hogy a közlekedési rendszer egészét kell újragondolni. A budapesti és vidéki pályaudvarokat a jövőben valódi városi központokká alakítanák, miközben erősítenék a közösségi közlekedést és az aktív mobilitást. Egységes tarifarendszer kialakítását és a városi, valamint regionális hálózatok összehangolását is szükségesnek tartja.

A közúti infrastruktúra terén is változásokat ígért. Felülvizsgálnák az autópálya-koncessziókat, és felgyorsítanák a másod- és harmadrendű utak felújítását. Emellett országos kátyúmentesítési programot indítanának, valamint fejlesztenék a vidéki közlekedési kapcsolatokat.

A közlekedésbiztonság szintén hangsúlyos elem. Új KRESZ kidolgozását szorgalmazza, amely jobban védi a sérülékeny közlekedőket, és szigorúbban lép fel a gyorshajtás és az illegális versenyek ellen.

A politikus szerint Budapest fejlesztése sem maradhat el. Úgy látja, meg kell állítani a főváros lemaradását a régiós nagyvárosokhoz képest, és új projektekkel kell erősíteni a város szerepét. A tervek között szerepel a korábbi nagyberuházások újragondolása, valamint új fejlesztési elképzelések előkészítése is. Vitézy Dávid azt írta, a következő időszakban szakmai munkára, együttműködésre és jelentős erőfeszítésre lesz szükség ahhoz, hogy az új kormány meg tudjon felelni a választói elvárásoknak.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
#közlekedés #MÁV #kormány #gazdaság #gyermekvédelem #szociális ellátás #miniszterelnök #fogyatékosság #szociális támogatás #miniszter #magyar péter

