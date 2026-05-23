2026. május 23. szombat Dezső
24 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. május 11.Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés oktatási bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.MTI/Soós Lajos
Oktatás

Kiderült, ki lesz a közoktatásért felelős államtitkár: új korszakot ígér az oktatási minisztérium

Pénzcentrum
2026. május 23. 17:09

Bejelentett két új közoktatási vezetőt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban Kókayné Lányi Marietta közoktatási államtitkárként, Csapody Csaba pedig miniszteri biztosként dolgozik majd. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pedig bejelentette, hogy ki lesz a közigazgatási államtitkár.

Cikkünk frissült!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár, Csapody Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte Lannert Judit oktatási miniszter Facebook-oldalán szombat délután.

A miniszter kiemelte, hogy a közoktatásban akkor lehet változást elérni, ha "az oktatás középpontjába újra a gyermekeket helyezzük. A modern iskola nem adminisztratív rendszer, hanem a gyerekek fejlődésének, kíváncsiságának, tehetségének és biztonságának tere".

Az új Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szemléletváltáson dolgozik, amely egyszerre jelent gyermekközpontú gondolkodást, jövőképes tudást és 21. századi iskolát. Ennek a területnek a vezetésére kérte fel a "két kivételes szakembert" a miniszter.

Kapcsolódó cikkeink:

Kókayné Lányi Marietta közel negyven éve dolgozik azért, hogy az iskola valóban a gyermekekről szóljon. Tanítóként, pedagógusként, intézményalapítóként és szakmai vezetőként generációk életére volt hatással. A Gyermekek Háza alapítójaként olyan pedagógiai szemléletet képvisel, amely az elfogadásra, a személyre szabott támogatásra és a tanulás örömére épül. Különösen fontos számára az inkluzív oktatás és az SNI gyermekek támogatása - írta a miniszter.

Csapody Csaba közgazdász, matematikatanár, egyetemi oktató és kutató, aki az elmúlt 25 évben a közoktatás és a tanárképzés számos területén szerzett tapasztalatot. Tanított középiskolában és egyetemen, részt vett tanterv- és tankönyvfejlesztésben, az érettségi vizsga átalakításában, valamint hazai és nemzetközi oktatási projektek vezetésében.

"Különösen fontosnak tartom, hogy egyszerre érti a tanári hivatás mindennapi valóságát és az oktatáspolitikai rendszerszintű kihívásokat is" - fogalmazott Lannert Judit.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Vitézy Dávid bejelentette, hogy ki lesz a közigazgatási államtitkár

Vitézy Dávid közlése szerint Sirály Katalin lesz a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közigazgatási államtitkára, akit a szakmai precizitás, az átláthatóság és a közérdek érvényesítésének erősítésével bíz meg.

A jogász az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végzett, majd a birminghami egyetemen és a párizsi Panthéon-Assas II. Egyetemen is tanult, ahol nemzetközi építési jogból szerzett mesterdiplomát. 2002-es szakvizsgája óta ügyvédként dolgozott, főként infrastrukturális és közlekedési beruházások, közbeszerzések, valamint uniós finanszírozású projektek jogi támogatásában szerzett tapasztalatot.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapi kép: MTI/Soós Lajos
#gyerekek #iskola #oktatás #tanár #minisztérium #államtitkár #miniszter #pedagógusok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:09
16:02
15:34
15:09
14:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 23.
Tömegek menekülnek ezekből a magyar falvakból, városokból - Mégis, mitől ijedtek meg?
2026. május 22.
Új trükkel ürítik ki a magyarok bankszámláit: a legtöbben maguk utalják el minden pénzüket a csalóknak
2026. május 23.
Megdőlt az évtizedes fogyókúrás tévhit: kiderült, hogyan adhatjuk le a kilókat úgy, hogy nem jönnek vissza
2026. május 23.
Azbeszt-botrány: 250 magyar településre érkezett kőzúzalék az osztrák bányákból, itt az érintett területek tételes listája
2026. május 23.
Ingyenes lett a Balaton egyik kedvenc strandja 2026-ra: máshol brutálisan megemelték az árakat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 23. szombat
Dezső
21. hét
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2
3 hete
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
3
1 hónapja
Megtörték a csendet az elit iskolák vezetői: ezt a kemény igazságot közölték Magyar Péterrel
4
1 hónapja
Nyári szünet 2026: mikor kezdődik és meddig tart a nyári szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma
5
1 hónapja
Szomorkodhatnak a magyar tanárok, ha meglátják ezeket a fizetéseket: hiába az elmúlt évek emelései, elmaradt a várva várt csoda
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bonitásvizsgálat
hitelképesség vizsgálat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 23. 16:02
Megdőlt az évtizedes fogyókúrás tévhit: kiderült, hogyan adhatjuk le a kilókat úgy, hogy nem jönnek vissza
Pénzcentrum  |  2026. május 23. 13:59
Azbeszt-botrány: 250 magyar településre érkezett kőzúzalék az osztrák bányákból, itt az érintett területek tételes listája
Agrárszektor  |  2026. május 23. 17:07
Kritikus állapotban a magyar folyó: komoly beavatkozásra volt szükség