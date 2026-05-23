Kiderült, ki lesz a közoktatásért felelős államtitkár: új korszakot ígér az oktatási minisztérium

Bejelentett két új közoktatási vezetőt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban Kókayné Lányi Marietta közoktatási államtitkárként, Csapody Csaba pedig miniszteri biztosként dolgozik majd. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pedig bejelentette, hogy ki lesz a közigazgatási államtitkár.
Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár, Csapody Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte Lannert Judit oktatási miniszter Facebook-oldalán szombat délután.
A miniszter kiemelte, hogy a közoktatásban akkor lehet változást elérni, ha "az oktatás középpontjába újra a gyermekeket helyezzük. A modern iskola nem adminisztratív rendszer, hanem a gyerekek fejlődésének, kíváncsiságának, tehetségének és biztonságának tere".
Az új Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szemléletváltáson dolgozik, amely egyszerre jelent gyermekközpontú gondolkodást, jövőképes tudást és 21. századi iskolát. Ennek a területnek a vezetésére kérte fel a "két kivételes szakembert" a miniszter.
Kókayné Lányi Marietta közel negyven éve dolgozik azért, hogy az iskola valóban a gyermekekről szóljon. Tanítóként, pedagógusként, intézményalapítóként és szakmai vezetőként generációk életére volt hatással. A Gyermekek Háza alapítójaként olyan pedagógiai szemléletet képvisel, amely az elfogadásra, a személyre szabott támogatásra és a tanulás örömére épül. Különösen fontos számára az inkluzív oktatás és az SNI gyermekek támogatása - írta a miniszter.
Csapody Csaba közgazdász, matematikatanár, egyetemi oktató és kutató, aki az elmúlt 25 évben a közoktatás és a tanárképzés számos területén szerzett tapasztalatot. Tanított középiskolában és egyetemen, részt vett tanterv- és tankönyvfejlesztésben, az érettségi vizsga átalakításában, valamint hazai és nemzetközi oktatási projektek vezetésében.
"Különösen fontosnak tartom, hogy egyszerre érti a tanári hivatás mindennapi valóságát és az oktatáspolitikai rendszerszintű kihívásokat is" - fogalmazott Lannert Judit.
Vitézy Dávid bejelentette, hogy ki lesz a közigazgatási államtitkár
Vitézy Dávid közlése szerint Sirály Katalin lesz a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közigazgatási államtitkára, akit a szakmai precizitás, az átláthatóság és a közérdek érvényesítésének erősítésével bíz meg.
A jogász az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végzett, majd a birminghami egyetemen és a párizsi Panthéon-Assas II. Egyetemen is tanult, ahol nemzetközi építési jogból szerzett mesterdiplomát. 2002-es szakvizsgája óta ügyvédként dolgozott, főként infrastrukturális és közlekedési beruházások, közbeszerzések, valamint uniós finanszírozású projektek jogi támogatásában szerzett tapasztalatot.
