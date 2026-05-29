Egy egyszerű, üres középiskolai osztályterem, asztalokkal és székekkel.
Oktatás

Máris bedobta a követ a vízbe Lannert Judit, oktatási miniszter: ezt biztosan nem látták jönni a magyar iskolák

Pénzcentrum
2026. május 29. 08:58

Közel 450 iskolaigazgatói megbízás jár le augusztusban, és a következő hetekben dől el, kik vezetik majd szeptembertől ezeket az intézményeket. Lannert Judit oktatási miniszter szerint a tantestületek véleményét vissza kell adni az igazgatói pályázati folyamatba, első lépésként a most beérkezett pályázatoknál utólag kérte ki a tantestületek álláspontját.

Idén augusztusban közel 450 intézményvezetői megbízás jár le, és a következő hetekben dől el, kik irányítják majd szeptembertől ezeket az iskolákat – közölte Facebook-oldalán Lannert Judit oktatási miniszter.

A döntések sürgetősége ellenére a miniszter első lépésként utólag kikérte a tantestületek véleményét a beérkezett pályázatokról, mivel szerinte ez is segíthet a jobb döntéshozatalban.

Lannert jelezte, hogy tervezik visszaadni a tantestületeknek a véleményezési jogot az igazgatói pályázatoknál.

Ennek részeként azt is fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programja nyilvánosan megismerhető legyen az adott iskola közössége számára, a pedagógusok elolvashassák, megvitathassák és véleményt mondhassanak arról, milyen jövőképet képvisel az intézményvezetői posztra jelentkező.
Címlapkép: Getty Images
