Most érkezett: bejelentette Magyar Péter az új oktatási minisztert

Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy Lannert Juditot jelöli a Tisza-kormány gyermek és oktatásügyi miniszterének.

A kormányfő szerint a szakember több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az oktatáskutatás területén. Lannert Judit közgazdász és szociálpolitikus végzettségű, szociológiából PhD fokozatot szerzett, és 1990 óta foglalkozik a hazai oktatási rendszer vizsgálatával. Pályafutása során az Országos Közoktatási Intézetben, majd az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben töltött be vezető kutatói és irányítói pozíciókat.

Nevéhez fűződik a Jelentés a magyar közoktatásról sorozat elindítása, és hosszú ideje az oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye, valamint a pedagóguspolitika egyik ismert elemzője. 2008-ban alapította a T-Tudok Oktatáskutató Központot, amely számos hazai és nemzetközi projektben vett részt. Az elmúlt években kiemelten foglalkozott a kreativitás fejlesztésével, ennek érdekében több iskolában is bevezették az Angliából adaptált Kreatív Partnerség programot. A jelölés alapján az oktatási tárca élére egy kutatói háttérrel rendelkező szakember kerülhet, ami irányt mutathat a kormány tervezett oktatási reformjaihoz.

Magyar Péter korábban jelezte, hogy várhatóan 16 tagból áll majd a Tisza-kormány. A mostani bejelentésekkel együtt eddig 11 miniszter nevét hozta nyilvánosságra.

A kijelölt tárcavezetők között szerepel Kármán András pénzügyminiszterként, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterként, Orbán Anita külügyminiszterként, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterként, valamint Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterként. Az élő környezetért felelős minisztériumot Gajdos László vezetheti, az agrár- és élelmiszerügyeket Bóna Szabolcs, a Miniszterelnökséget Ruff Bálint irányíthatja. A terület- és vidékfejlesztési tárcát Lőrincz Viktória kaphatja meg, míg a közlekedési és beruházási minisztérium élére Vitézy Dávid kerülhet. A legutóbbi bejelentés szerint a szociális és családügyi területet Kátai-Németh Vilmos vezetheti.

Az új Országgyűlés alakuló ülését május 9-re hívták össze, Magyar Péter pedig ezen a napon teheti le a miniszterelnöki esküt. A kormány ezt követően állhat fel teljes összetételében.

