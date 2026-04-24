Budapest, 2026. április 20.Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendõ miniszterelnök a párt frakciójának elsõ ülésérõl tartott sajtótájékoztatón a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 20-án.MTI/Hegedüs Róbert
Oktatás

Most érkezett: bejelentette Magyar Péter az új oktatási minisztert

Pénzcentrum
2026. április 24. 14:23

Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy Lannert Juditot jelöli a Tisza-kormány gyermek és oktatásügyi miniszterének.

A kormányfő szerint a szakember több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az oktatáskutatás területén. Lannert Judit közgazdász és szociálpolitikus végzettségű, szociológiából PhD fokozatot szerzett, és 1990 óta foglalkozik a hazai oktatási rendszer vizsgálatával. Pályafutása során az Országos Közoktatási Intézetben, majd az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben töltött be vezető kutatói és irányítói pozíciókat.

Nevéhez fűződik a Jelentés a magyar közoktatásról sorozat elindítása, és hosszú ideje az oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye, valamint a pedagóguspolitika egyik ismert elemzője. 2008-ban alapította a T-Tudok Oktatáskutató Központot, amely számos hazai és nemzetközi projektben vett részt. Az elmúlt években kiemelten foglalkozott a kreativitás fejlesztésével, ennek érdekében több iskolában is bevezették az Angliából adaptált Kreatív Partnerség programot. A jelölés alapján az oktatási tárca élére egy kutatói háttérrel rendelkező szakember kerülhet, ami irányt mutathat a kormány tervezett oktatási reformjaihoz.

Két újabb minisztert jelentett be Magyar Péter: Vitézy Dávid is fontos tárcát kap
EZ IS ÉRDEKELHET
Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be kormánya újabb kulcsembereit.

Magyar Péter korábban jelezte, hogy várhatóan 16 tagból áll majd a Tisza-kormány. A mostani bejelentésekkel együtt eddig 11 miniszter nevét hozta nyilvánosságra.

A kijelölt tárcavezetők között szerepel Kármán András pénzügyminiszterként, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterként, Orbán Anita külügyminiszterként, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterként, valamint Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterként. Az élő környezetért felelős minisztériumot Gajdos László vezetheti, az agrár- és élelmiszerügyeket Bóna Szabolcs, a Miniszterelnökséget Ruff Bálint irányíthatja. A terület- és vidékfejlesztési tárcát Lőrincz Viktória kaphatja meg, míg a közlekedési és beruházási minisztérium élére Vitézy Dávid kerülhet. A legutóbbi bejelentés szerint a szociális és családügyi területet Kátai-Németh Vilmos vezetheti.

Az új Országgyűlés alakuló ülését május 9-re hívták össze, Magyar Péter pedig ezen a napon teheti le a miniszterelnöki esküt. A kormány ezt követően állhat fel teljes összetételében.

2026. április 24.
Tömeglehúzás a magyarok kedvenc európai városaiban: így verik át a turistákat a jegyvásárlásnál
2026. április 23.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
2026. április 24.
293 ezer nyugdíjas kaphat emelést még az idén: hetvenezren közülük több mint 20 ezer forinttal kapnak majd többet havonta
2026. április 24.
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
2026. április 23.
Hatalmas tévhit dőlt meg a gyerekek mesenézéséről: itt a szigorú szabály, amit minden magyar szülőnek ismernie kell
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2
1 hete
Mit gondol az oktatásról Rubovszky Rita, a Tisza Párt leendő oktatási minisztere?
3
3 napja
Szomorkodhatnak a magyar tanárok, ha meglátják ezeket a fizetéseket: hiába az elmúlt évek emelései, elmaradt a várva várt csoda
4
1 napja
Megtörték a csendet az elit iskolák vezetői: ezt a kemény igazságot közölték Magyar Péterrel
5
3 hónapja
Érettségi 2026: itt vannak a követelmények, fontos időpontok, a jelentkezés menete - Közép és emelt szintű feladatok, megoldások
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 14:14
Hatalmas veszélyben lehetnek a hegymászók a Mount Everesten: komoly akadályt kell legyűrniük
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 14:02
Kiszámolták, kinek kedvez igazán a tervezett szja-csökkentés: így változhat a nettó béred, ha te is ennyit keresel
Agrárszektor  |  2026. április 24. 14:29
Súlyos hiány az olaszoknál: vendégmunkások jelenthetik a megoldást