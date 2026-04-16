2026. április 16. csütörtök
19 °C Budapest
A diákok és edzőjük az iskola tornatermében vannak, és edzésük van. A tanár utasításokat ad a tanulóknak és figyelmesen figyeli őket. A fiúk pontos sorrendben futnak a kúpok között a kosárlabdával. Sportruhát viselnek és bemelegítenek.
Oktatás

Elképesztő dolog derült ki a statisztikákból: hiába a sok hallgató, nem jön utánpótlás a tanári pályára

Pénzcentrum
2026. április 16. 08:34

A hivatalos statisztikák szerint a hagyományos, öt-hatéves tanárképzésben folyamatosan csökken a hallgatói létszám. A statisztikát kizárólag a nemrég bevezetett, rövid ciklusú tanárképzések javítják. Ezeken azonban jellemzően a már pályán lévő, idősebb korosztály tanul, így ők nem jelentenek új munkaerőt a közoktatásban - jelentette a Népszava.

A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) legfrissebb adatai szerint az általános és középiskolai tanárokat adó osztatlan képzésben jelenleg 7759-en tanulnak. Ez folyamatos csökkenést mutat a korábbi évekhez képest, 2019-ben ugyanis még 9735-en, 2021-ben pedig 8819-en vettek részt ilyen képzésben.

A legnépszerűbb osztatlan szak a gyógytestnevelő-testnevelő, amelyet az angol–történelem, a magyar–történelem és az angol–magyar párosítás követ. Mivel az ötödik legválasztottabb irány is egy testnevelőtanári képzés, kijelenthető, hogy testnevelőkből várhatóan nem lesz hiány.

Az elmúlt időszakban a pedagógusképzésben részt vevők összesített száma valóban emelkedett. Ez azonban kizárólag a 2023-ban bevezetett, egy-másfél éves rövid ciklusú tanárképzéseknek köszönhető. Ezekkel a gyorsított programokkal a szaktanárhiányt próbálja enyhíteni az oktatásirányítás. A probléma csupán az, hogy ide olyanok jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek valamilyen szakirányú vagy pedagógus-végzettséggel.

A FIR adatai rávilágítanak arra is, hogy a rövid ciklusú képzéseken tanuló közel hatezer hallgató több mint fele negyven év feletti. Ezenfelül 93 százalékuk levelező tagozaton végzi tanulmányait. Ők tehát nem új belépőként jelennek meg a munkaerőpiacon, hanem már most is a rendszer részei. Ezen a képzési formán szintén a testnevelő szak a legkeresettebb, amelyet a matematika- és közgazdásztanári képzés követ.
