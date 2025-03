Itt bukott meg az életpályamodell: alig jelentkezett valaki tanárnak, innen már nincs visszaút?

Kritikusan alacsony az osztatlan tanárképzésre jelentkezők száma: mindössze 2226 fő jelölte meg első helyen valamely tanári szakot - írta a Népszava. A szakszervezetek szerint ez a létszám még a nyugdíjba vonuló pedagógusok pótlására sem lesz elegendő.

Bár összességében növekedett a pedagógusképzésre jelentkezők száma az előző évhez képest - idén 21,1 ezren adták be jelentkezésüket -, az öt- vagy hatéves tanárképzések iránti érdeklődés továbbra is aggasztóan alacsony szinten maradt az Oktatási Hivatal adatai szerint. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) szeptembertől új szereplőként lép be a pedagógusképzés területére. Az intézmény nyolc ötéves tanári szakot indít, amelyekre mindössze 61 elsőhelyes jelentkezés érkezett. Az egyetem óvodapedagógus és tanító szakjaira pedig még ennél is kevesebben, 41, illetve 21 fő jelentkezett első helyen.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke szerint az alacsony jelentkezési számok különösen aggasztóak, mivel a felvettek közül többen lemorzsolódnak még a képzés során. Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője rámutatott, hogy a jelentkezők száma messze elmarad a becsült 16 ezres tanárhiánytól, amit a Magyar Nemzeti Bank 2024-es jelentése is megerősített.

"Csak béremeléssel nem lehet vonzóbbá tenni a tanári pályát. A fiatalok is tudják, hogy ez már nem egy kreatív értelmiségi pálya, a központi utasításoknak meg kell felelni, meghatározzák, milyen tankönyvekből, milyen tantervekkel szabad tanítani" - nyilatkozta Nagy Erzsébet. A pedagógusképzésen belül az óvodapedagógus szak bizonyult a legnépszerűbbnek 4499 jelentkezővel, ezt követte a gyógypedagógia 3392 fővel. A képzési területhez tartoznak még különböző időtartamú tanári mesterszakok, valamint egyéb pedagógiai jellegű képzések is.