Kiderült, sokmilliárdos lyuk tátong a magyar iskolák kasszájában: ettől fog letérdelni az oktatási rendszer?

2025 őszére jelentősen megugrott a tankerületi központok tartozásállománya: novemberre már elérte a 2,4 milliárd forintot, ennek nagy részét a ki nem fizetett közüzemi számlák adták. A kormány az év végén ismét két ütemben nyújtott rendkívüli támogatást az intézményeknek.

A Magyar Államkincstár adatai szerint októberben még valamivel több mint 700 millió forint tartozást halmoztak fel a tankerületi központok, egy hónappal később azonban már csaknem 2,4 milliárd forinttal tartoztak. A központi költségvetési szervek adósságait összesítő novemberi kimutatásban 30 tankerület szerepelt, szemben az októberi 19-cel.

A Népszava szerint az adósságlistát novemberben a Dél-pesti Tankerületi Központ vezette 411 millió forintos tartozással, miközben egy hónappal korábban még csak 115 millió forinttal szerepelt a nyilvántartásban. A Közép-budai Tankerületi Központ esetében még látványosabb volt a változás: októberben egyáltalán nem volt adósságuk, novemberre viszont 325 millió forintra nőtt a tartozásuk. Hasonlóan jelentős emelkedés volt megfigyelhető a Dunakeszi Tankerületnél is, ahol az adósságállomány egy hónap alatt 73 millió forintról 249 millióra ugrott.

Az előző év azonos időszakához képest is számottevő a növekedés. 2024 novemberében még alig haladta meg az 1 milliárd forintot a tankerületek összes tartozása, vagyis egy év alatt több mint a kétszeresére nőtt az adósságállomány.

A tankerületeket felügyelő Klebelsberg Központ magyarázata szerint a tartozások hátterében elsősorban a ki nem fizetett közüzemi számlák állnak. Az intézmény tájékoztatása alapján a 2,4 milliárd forintos adósságból mindössze 212 millió forint volt 60 napon túli hátralék. A Klebelsberg Központ szerint az adósságfelhalmozódásnak "technikai oka" volt, és december folyamán sikerült rendezni a kifizetetlen számlákat, így a tankerületek adósságmentesen zárták a 2025-ös évet.

A tartozások rendezésének módja később vált egyértelművé: a kormány két részletben rezsitámogatást nyújtott a tankerületi központoknak. Ez a megoldás nem számít rendkívülinek, hiszen 2023-ban és 2024-ben is hasonló kormányzati mentőakcióra volt szükség, amikor szintén központi forrásból kellett kipótolni a tankerületek hiányzó pénzügyi kereteit.