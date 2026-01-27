A Pénzcentrum összegyűjtötte a 2026-ban aktuális legfontosabb tudnivalókat: cikkünkben megtalálhatók az elmúlt évek legfontosabb vizsgatárgyainak feladatlapjai és megoldásai is.
Óriási blama: hibás volt a felvételi feladatlap, rengeteg magyar diák futott rá
Hibás feladat került a hatodik évfolyamos diákok központi írásbeli felvételijébe: Kosztolányi Dezső egyik versében kellett volna azonosítani a költői képeket, ám a feladatnak nem volt helyes megoldása. Az Oktatási Hivatal technikai hibáról beszél, szakértők viszont szakmai tévedést emlegetnek. A vitatott kérdésre végül minden tanuló automatikusan megkapta a maximális pontszámot.
A szombati központi írásbeli felvételin mintegy 69 ezer tanuló vett részt országszerte. A megmérettetésen 52 ezer nyolcadikos, 11 ezer hatodikos és több mint 6 ezer negyedikes diák adott számot tudásáról a középiskolai továbbtanulás reményében.
A hatodik évfolyamosok magyar nyelvi feladatsorában az 5. feladat c) pontja okozott gondot, amely Kosztolányi Dezső Szerenád című verséhez kapcsolódott. A tanulóknak azt kellett eldönteniük, hogy a felsorolt négy költői eszköz – hasonlat, megszólítás, megszemélyesítés és metafora – közül melyik hiányzik a műből.
Egy budapesti középiskolai magyartanár értékelése szerint már maga a választott vers elemzése is komoly kihívást jelenthetett a diákoknak, mert összetett költői képek felismerését várták tőlük. A feladat megoldása azonban lehetetlen volt, mivel a vers valójában mind a négy felsorolt stilisztikai eszközt tartalmazza.
A hivatalos javítási útmutató végül minden választ – sőt még a válasz teljes hiányát is – elfogadhatónak minősítette, és egy pont megadását írta elő valamennyi esetben. Az Oktatási Hivatal megkeresésünkre ezt közölte: "A hatévfolyamos magyar nyelv írásbeli felvételi feladatlap 5/c feladatánál a végső változat egy technikai hiba miatt nem rendelkezik egyértelmű megoldással, ezért a vizsgázók érdekeit, az egyenlő esélyeket is szem előtt tartva a feladatlapkészítő bizottság azt a méltányos szakmai döntést hozta, hogy az adott itemre adható legfeljebb 1 pontot minden vizsgázó megkapja."
A megkérdezett szaktanár vitatja, hogy technikai hibáról lenne szó. Álláspontja szerint egyértelműen szakmai tévedés történt. Úgy véli, technikai problémának elgépelést vagy nyomdahibát lehetne nevezni, nem pedig tartalmi félrevezetést. A pedagógus feltételezi, hogy a hibára csak a vizsga lebonyolítása után figyeltek fel a javítók, amikor szembesültek azzal, hogy a feladatnak nincs egyetlen helyes megoldása sem.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A késői felismerés azért is különösen problémás, mert sok diák értékes perceket áldozott a megoldhatatlan feladat elemzésére. "Látszik a feladatlapokon, hogy milyen sok idő ment el ezzel, többen egyesével pipálgatták, amiket megtaláltak, aztán bajban voltak, ha mindegyiket megtalálták" – mondta a tanár. Hozzátette: "Hibázni lehet, csak akkor be kell ismerni."
Az időveszteség méltánytalanságát az is jelzi, hogy aki egyszerűen kihagyta a kérdést, ugyanannyi pontot kapott, mint az, aki percekig küzdött a megoldással. Az Oktatási Hivatal álláspontja szerint azonban a történtek nem befolyásolják érdemben a felvételizők közötti írásbeli rangsor kialakítását.
Pedagógus bértábla 2026: mutatjuk, mennyi a pedagógus béremelés 2026-ban, hogyan alakul a tanári fizetés 2026 évében? Mit kell tudni a tanárbérek, pedagógus bérpótlékok kapcsán?
Rengeteg iskola húzza le a rolót az ítéletidő miatt Magyarországon: rendkívüli hószünetet rendeltek el
Hétfőre 27 középiskolában rendkívüli szünetet rendeltek el, 40 intézményben online oktatásra tértek át elsősorban a fűtési problémák miatt
Ne maradj le: fontos határidőre figyelmeztetett az Oktatási Hivatal, ezt minden szülőnek tudnia kell
Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető a kérelmek hiánytalan benyújtását támogató online űrlap.
Kiderült, sokmilliárdos lyuk tátong a magyar iskolák kasszájában: ettől fog letérdelni az oktatási rendszer?
A kormány az év végén ismét két ütemben nyújtott rendkívüli támogatást az intézményeknek.
Alig kezdődött el az oktatás az iskolákban, közbeszólt a havazás: tanítás szünet, szombati tanítási nap jöhet?
Már rég volt példa arra, hogy az extrém hóhelyzet Magyarországon rendkívüli tanítási szünet elrendelését tette volna szükségessé.
Fontos határidő közeleg a magyar iskolákban: ezt írja be először minden szülő és diák a 2026-os naptárba
Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a tanulók feladatokat oldanak meg anélkül, hogy átlátnák, mit és miért kér a vizsga.
Mi folyik a magyar iskolákban? Több ezer gyerek mégsem kezdi szeptemberben a tanévet: rengeteg szülő már lépett
Az iskolaérettségi rendszer átalakítása óta mintegy ötezerrel több gyermek kényszerült az első évfolyam megismétlésére
A technológiai változások miatt felgyorsult világban most végző diplomások számára a pályamódosítás nemcsak lehetőség, hanem szükségszerűség is lesz.
Ne várj az utolsó pillanatig: fontos határidőre figyelmeztetett az Oktatási Hivatal, rengeteg család maradhat le róla
Az Oktatási Hivatal közölte, hogy már beadhatók az iskolakezdés halasztásához kapcsolódó kérelmek.
Mindössze 884 forint választja el a gyakornokok és a tíz éve pályán lévő pedagógusok bérét – az előmeneteli rendszer így gyakorlatilag kiüresedett.
Tömeges rosszullét miatt ürítették ki a nagykanizsai Kőrösi-iskolát kedden, ahol több tucat diák mutatott egészségügyi tüneteket.
A 2024 szeptemberében bevezetett iskolai mobilkorlátozásnál sok diák tartott attól, hogy baj esetén nem éri el a szüleit, és gondot okoz majd a Kréta és...
A pedagógusbérnek 2031-ig a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát el kell érnie.
A jelenlegi helyzet rosszabb, mint egy évvel ezelőtt - 2022 októberében a tankerületek összesen 428 millió forint tartozást halmoztak fel.
Rettenetes jelentés érkezett a magyar iskolákból: minden haramdik gyerek érintett, ledöbbentek a gyermekvédelmisek
A 12–16 éves fiatalok 29 százalékát érte az online bántalmazás valamelyik formája az elmúlt egy évben.
Tavaszi szünet 2026: mikor lesz és meddig tart a húsvéti szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma
Mikor lesz pontosan a tavaszi szünet, mikor lesz a húsvét 2026-ban? Mutatjuk, hogyan alakul a további iskolai szünetek rendje a 2025/2026-os tanév során.
Rekordszámú magyar diák tanul külföldön, miközben a hazai felsőoktatás népszerűsége is növekszik.
Magyarországon új korszak kezdődik az oktatásban: bevezetik a digitális bizonyítványokat.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.