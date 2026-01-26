A kormány 100 milliárd forintos kerettel meghirdetett Otthoni Energiatároló Programja (OEP) a piaci szereplők szerint akár rendkívül rövid idő alatt kimerülhet.
Új tananyag jön rengeteg magyar iskolában: ezek lesznek a kötelező elemek
A kormány tervei szerint a 2025/2026-os tanév tavaszi félévétől minden hazai szakképző intézményben megkezdődik a mesterséges intelligencia oktatása, amelyet egy jelenleg is futó, 1700 diákot és 95 pedagógust bevonó kísérleti program alapoz meg.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium a Népszavának megerősítette, hogy előrehaladott előkészületek zajlanak a mesterséges intelligencia képzés országos bevezetésére. A tervek szerint a következő tanév tavaszi félévétől az összes szakképző iskolában elindulna az új oktatási program.
A minisztérium tájékoztatása szerint a nagyszabású oktatási reform megvalósítását egy már futó pilot projekt segíti. Ebben több mint ezerhétszáz tanuló és közel száz pedagógus vesz részt.
A mesterséges intelligencia oktatásának széles körű bevezetése Palkovics László, a mesterséges intelligencia-ügyekért felelős kormánybiztos előző év szeptemberében tett javaslatára vezethető vissza. Akkor még 60 magyarországi és 3 határon túli szakképző intézményben tervezték elindítani az MI-tanfolyamokat.
A minisztériumi beszámoló szerint a próbaképzés 2025 novemberében indult. A Kulturális és Innovációs Minisztérium közlése alapján:
Jelenleg a pilot program értékelésével párhuzamosan készítjük elő a mesterséges intelligencia oktatásának bevezetését valamennyi szakképző intézményben a tavaszi félév folyamán.
A kísérleti képzésben részt vevő diákok átfogó képet kapnak a mesterséges intelligencia világáról. Megismerik a technológia fejlődéstörténetét, a gépi tanulás alapelveit, valamint az adatok feldolgozásának szerepét és jelentőségét.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A gyakorlati készségfejlesztés központi eleme a promptolás, vagyis annak elsajátítása, hogyan kommunikáljanak hatékonyan a mesterséges intelligencia alapú rendszerekkel. A tananyag kiterjed a szöveggeneráló és képalkotó alkalmazások használatára is. Az oktatási anyagot a Logiscool állította össze, a résztvevők pedig a KRÉTA felületen férnek hozzá.
A minisztérium hangsúlyozta, hogy a programban kiemelt szerepet kapnak a mesterséges intelligencia etikai vonatkozásai és társadalmi hatásai. A diákok nemcsak a technológia működésével, hanem annak felelős és tudatos használatával is foglalkoznak.
Az ambiciózus tervek szakmai vitákat is kiváltottak. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke üdvözölte, hogy a program a kreativitás és a kritikus gondolkodás fejlesztését célozza.
Ugyanakkor aggályosnak tartja, hogy egy teljesen új oktatási tartalom a tanév közepén kerül bevezetésre. Véleménye szerint a pedagógusok alapos felkészítése, valamint annak megvalósítása, hogy a mesterséges intelligencia témaköre ne önálló tárgyként, hanem a már meglévő tantárgyakba beágyazva jelenjen meg, jóval hosszabb előkészítési időt igényelne.
Pedagógus bértábla 2026: mutatjuk, mennyi a pedagógus béremelés 2026-ban, hogyan alakul a tanári fizetés 2026 évében? Mit kell tudni a tanárbérek, pedagógus bérpótlékok kapcsán?
Rengeteg iskola húzza le a rolót az ítéletidő miatt Magyarországon: rendkívüli hószünetet rendeltek el
Hétfőre 27 középiskolában rendkívüli szünetet rendeltek el, 40 intézményben online oktatásra tértek át elsősorban a fűtési problémák miatt
Ne maradj le: fontos határidőre figyelmeztetett az Oktatási Hivatal, ezt minden szülőnek tudnia kell
Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető a kérelmek hiánytalan benyújtását támogató online űrlap.
Kiderült, sokmilliárdos lyuk tátong a magyar iskolák kasszájában: ettől fog letérdelni az oktatási rendszer?
A kormány az év végén ismét két ütemben nyújtott rendkívüli támogatást az intézményeknek.
Alig kezdődött el az oktatás az iskolákban, közbeszólt a havazás: tanítás szünet, szombati tanítási nap jöhet?
Már rég volt példa arra, hogy az extrém hóhelyzet Magyarországon rendkívüli tanítási szünet elrendelését tette volna szükségessé.
Fontos határidő közeleg a magyar iskolákban: ezt írja be először minden szülő és diák a 2026-os naptárba
Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a tanulók feladatokat oldanak meg anélkül, hogy átlátnák, mit és miért kér a vizsga.
Mi folyik a magyar iskolákban? Több ezer gyerek mégsem kezdi szeptemberben a tanévet: rengeteg szülő már lépett
Az iskolaérettségi rendszer átalakítása óta mintegy ötezerrel több gyermek kényszerült az első évfolyam megismétlésére
A technológiai változások miatt felgyorsult világban most végző diplomások számára a pályamódosítás nemcsak lehetőség, hanem szükségszerűség is lesz.
Ne várj az utolsó pillanatig: fontos határidőre figyelmeztetett az Oktatási Hivatal, rengeteg család maradhat le róla
Az Oktatási Hivatal közölte, hogy már beadhatók az iskolakezdés halasztásához kapcsolódó kérelmek.
Mindössze 884 forint választja el a gyakornokok és a tíz éve pályán lévő pedagógusok bérét – az előmeneteli rendszer így gyakorlatilag kiüresedett.
Tömeges rosszullét miatt ürítették ki a nagykanizsai Kőrösi-iskolát kedden, ahol több tucat diák mutatott egészségügyi tüneteket.
A 2024 szeptemberében bevezetett iskolai mobilkorlátozásnál sok diák tartott attól, hogy baj esetén nem éri el a szüleit, és gondot okoz majd a Kréta és...
A pedagógusbérnek 2031-ig a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát el kell érnie.
A jelenlegi helyzet rosszabb, mint egy évvel ezelőtt - 2022 októberében a tankerületek összesen 428 millió forint tartozást halmoztak fel.
Rettenetes jelentés érkezett a magyar iskolákból: minden haramdik gyerek érintett, ledöbbentek a gyermekvédelmisek
A 12–16 éves fiatalok 29 százalékát érte az online bántalmazás valamelyik formája az elmúlt egy évben.
Tavaszi szünet 2026: mikor lesz és meddig tart a húsvéti szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma
Mikor lesz pontosan a tavaszi szünet, mikor lesz a húsvét 2026-ban? Mutatjuk, hogyan alakul a további iskolai szünetek rendje a 2025/2026-os tanév során.
Rekordszámú magyar diák tanul külföldön, miközben a hazai felsőoktatás népszerűsége is növekszik.
Magyarországon új korszak kezdődik az oktatásban: bevezetik a digitális bizonyítványokat.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.