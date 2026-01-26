Új tananyag jön rengeteg magyar iskolában: ezek lesznek a kötelező elemek

A kormány tervei szerint a 2025/2026-os tanév tavaszi félévétől minden hazai szakképző intézményben megkezdődik a mesterséges intelligencia oktatása, amelyet egy jelenleg is futó, 1700 diákot és 95 pedagógust bevonó kísérleti program alapoz meg.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium a Népszavának megerősítette, hogy előrehaladott előkészületek zajlanak a mesterséges intelligencia képzés országos bevezetésére. A tervek szerint a következő tanév tavaszi félévétől az összes szakképző iskolában elindulna az új oktatási program.

A minisztérium tájékoztatása szerint a nagyszabású oktatási reform megvalósítását egy már futó pilot projekt segíti. Ebben több mint ezerhétszáz tanuló és közel száz pedagógus vesz részt.

A mesterséges intelligencia oktatásának széles körű bevezetése Palkovics László, a mesterséges intelligencia-ügyekért felelős kormánybiztos előző év szeptemberében tett javaslatára vezethető vissza. Akkor még 60 magyarországi és 3 határon túli szakképző intézményben tervezték elindítani az MI-tanfolyamokat.

A minisztériumi beszámoló szerint a próbaképzés 2025 novemberében indult. A Kulturális és Innovációs Minisztérium közlése alapján:

Jelenleg a pilot program értékelésével párhuzamosan készítjük elő a mesterséges intelligencia oktatásának bevezetését valamennyi szakképző intézményben a tavaszi félév folyamán.

A kísérleti képzésben részt vevő diákok átfogó képet kapnak a mesterséges intelligencia világáról. Megismerik a technológia fejlődéstörténetét, a gépi tanulás alapelveit, valamint az adatok feldolgozásának szerepét és jelentőségét.

A gyakorlati készségfejlesztés központi eleme a promptolás, vagyis annak elsajátítása, hogyan kommunikáljanak hatékonyan a mesterséges intelligencia alapú rendszerekkel. A tananyag kiterjed a szöveggeneráló és képalkotó alkalmazások használatára is. Az oktatási anyagot a Logiscool állította össze, a résztvevők pedig a KRÉTA felületen férnek hozzá.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a programban kiemelt szerepet kapnak a mesterséges intelligencia etikai vonatkozásai és társadalmi hatásai. A diákok nemcsak a technológia működésével, hanem annak felelős és tudatos használatával is foglalkoznak.

Az ambiciózus tervek szakmai vitákat is kiváltottak. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke üdvözölte, hogy a program a kreativitás és a kritikus gondolkodás fejlesztését célozza.

Ugyanakkor aggályosnak tartja, hogy egy teljesen új oktatási tartalom a tanév közepén kerül bevezetésre. Véleménye szerint a pedagógusok alapos felkészítése, valamint annak megvalósítása, hogy a mesterséges intelligencia témaköre ne önálló tárgyként, hanem a már meglévő tantárgyakba beágyazva jelenjen meg, jóval hosszabb előkészítési időt igényelne.