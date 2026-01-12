Rengeteg iskola húzza le a rolót az ítéletidő miatt Magyarországon: rendkívüli hószünetet rendeltek el

Hétfőre 27 középiskolában rendkívüli szünetet rendeltek el, 40 intézményben online oktatásra tértek át elsősorban a fűtési problémák miatt.

Az Operatív Törzs vasárnapi tájékoztatása szerint a leállások hátterében jellemzően fűtési gondok és csőtörések állnak: a hatóságok 29 iskolában fűtési meghibásodást, hat intézményben pedig csőtörést regisztráltak.A szünet hosszáról az iskolaigazgatók döntenek.

A Belügyminisztérium korábbi közleménye szerint az igazgatók akkor rendelhetnek el rendkívüli szünetet, ha a tantermek hőmérséklete két egymást követő napon nem éri el a 20 Celsius-fokot. Az Operatív Törzs hangsúlyozta, hogy a problémák lokálisak, ezért központi, országos iskolabezárásra nincs szükség.

Rendkívüli tanítási szünet elrendelése az iskolákban

A jogszabály ma is lehetőséget ad arra, hogy az iskolák hószünetet rendeljenek el: akár akkor is, ha csak helyben lehetetlenítette el az iskolába járást a hóhelyzet, nem kell kivárni az országos szünet elrendelését. Korábbi cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk annak kapcsán, mivel járhat a hószünet elrendelése. Az ilyen rendkívüli iskolai szünet hátránya, hogy egy másik napon, jellemzően szombaton majd le kell azt dolgozni.

A törvény lehetőséget ad arra, hogy szombaton is legyen tanítás bizonyos feltételekkel, cserébe elmaradhat egy hétköznapi tanítási nap. "Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem lehetséges" , akkor rendkívüli szünetet rendelhet el az igazgató és a vezetőség. A " fenntartó egyetértésével az iskola igazgatója – az elmaradt heti pihenőnapok igénybevételének biztosítása nélkül is – elrendelheti a hat tanítási napból álló tanítási hét megszervezését, valamint a tanuló heti kötelező óraszámát meghaladó tanítás megszervezését, ha a rendkívüli tanítási szünet miatt az előírt követelmények átadását, elsajátítását nem lehet megoldani".

Tehát ha a havazás, mint "rendkívüli időjárás" azt eredményezné, hogy "a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem lehetséges", jöhet a hószünet. Sőt akár más okból is elrendelhetik a szünetet: a Belügyminisztérium (BM) január 5-én azt közölte, hogy amennyiben a fűtés meghibásodik, és két egymást követő napon a hőmérséklet nem éri el a 20 Celsius-fokot, az igazgató ugyancsak rendkívüli szünetet rendelhet el. Így akár fűtési gondok miatt is jöhet szünet az iskolákban, mint az a fenti példákból is kiderül.