A Pénzcentrum 2026. január 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Rengeteg iskola húzza le a rolót az ítéletidő miatt Magyarországon: rendkívüli hószünetet rendeltek el
Hétfőre 27 középiskolában rendkívüli szünetet rendeltek el, 40 intézményben online oktatásra tértek át elsősorban a fűtési problémák miatt.
Hétfőre 27 középiskolában rendkívüli szünetet rendeltek el, 40 intézményben online oktatásra tértek át elsősorban a fűtési problémák miatt - derült ki az RTL Híradó riportjából.
Az Operatív Törzs vasárnapi tájékoztatása szerint a leállások hátterében jellemzően fűtési gondok és csőtörések állnak: a hatóságok 29 iskolában fűtési meghibásodást, hat intézményben pedig csőtörést regisztráltak.A szünet hosszáról az iskolaigazgatók döntenek.
A Belügyminisztérium korábbi közleménye szerint az igazgatók akkor rendelhetnek el rendkívüli szünetet, ha a tantermek hőmérséklete két egymást követő napon nem éri el a 20 Celsius-fokot. Az Operatív Törzs hangsúlyozta, hogy a problémák lokálisak, ezért központi, országos iskolabezárásra nincs szükség.
Rendkívüli tanítási szünet elrendelése az iskolákban
A jogszabály ma is lehetőséget ad arra, hogy az iskolák hószünetet rendeljenek el: akár akkor is, ha csak helyben lehetetlenítette el az iskolába járást a hóhelyzet, nem kell kivárni az országos szünet elrendelését. Korábbi cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk annak kapcsán, mivel járhat a hószünet elrendelése. Az ilyen rendkívüli iskolai szünet hátránya, hogy egy másik napon, jellemzően szombaton majd le kell azt dolgozni.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A törvény lehetőséget ad arra, hogy szombaton is legyen tanítás bizonyos feltételekkel, cserébe elmaradhat egy hétköznapi tanítási nap. "Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem lehetséges" , akkor rendkívüli szünetet rendelhet el az igazgató és a vezetőség. A " fenntartó egyetértésével az iskola igazgatója – az elmaradt heti pihenőnapok igénybevételének biztosítása nélkül is – elrendelheti a hat tanítási napból álló tanítási hét megszervezését, valamint a tanuló heti kötelező óraszámát meghaladó tanítás megszervezését, ha a rendkívüli tanítási szünet miatt az előírt követelmények átadását, elsajátítását nem lehet megoldani".
Tehát ha a havazás, mint "rendkívüli időjárás" azt eredményezné, hogy "a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem lehetséges", jöhet a hószünet. Sőt akár más okból is elrendelhetik a szünetet: a Belügyminisztérium (BM) január 5-én azt közölte, hogy amennyiben a fűtés meghibásodik, és két egymást követő napon a hőmérséklet nem éri el a 20 Celsius-fokot, az igazgató ugyancsak rendkívüli szünetet rendelhet el. Így akár fűtési gondok miatt is jöhet szünet az iskolákban, mint az a fenti példákból is kiderül.
Ne maradj le: fontos határidőre figyelmeztetett az Oktatási Hivatal, ezt minden szülőnek tudnia kell
Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető a kérelmek hiánytalan benyújtását támogató online űrlap.
Kiderült, sokmilliárdos lyuk tátong a magyar iskolák kasszájában: ettől fog letérdelni az oktatási rendszer?
A kormány az év végén ismét két ütemben nyújtott rendkívüli támogatást az intézményeknek.
Alig kezdődött el az oktatás az iskolákban, közbeszólt a havazás: tanítás szünet, szombati tanítási nap jöhet?
Már rég volt példa arra, hogy az extrém hóhelyzet Magyarországon rendkívüli tanítási szünet elrendelését tette volna szükségessé.
Fontos határidő közeleg a magyar iskolákban: ezt írja be először minden szülő és diák a 2026-os naptárba
Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a tanulók feladatokat oldanak meg anélkül, hogy átlátnák, mit és miért kér a vizsga.
Mi folyik a magyar iskolákban? Több ezer gyerek mégsem kezdi szeptemberben a tanévet: rengeteg szülő már lépett
Az iskolaérettségi rendszer átalakítása óta mintegy ötezerrel több gyermek kényszerült az első évfolyam megismétlésére
A technológiai változások miatt felgyorsult világban most végző diplomások számára a pályamódosítás nemcsak lehetőség, hanem szükségszerűség is lesz.
Ne várj az utolsó pillanatig: fontos határidőre figyelmeztetett az Oktatási Hivatal, rengeteg család maradhat le róla
Az Oktatási Hivatal közölte, hogy már beadhatók az iskolakezdés halasztásához kapcsolódó kérelmek.
Mindössze 884 forint választja el a gyakornokok és a tíz éve pályán lévő pedagógusok bérét – az előmeneteli rendszer így gyakorlatilag kiüresedett.
Tömeges rosszullét miatt ürítették ki a nagykanizsai Kőrösi-iskolát kedden, ahol több tucat diák mutatott egészségügyi tüneteket.
A 2024 szeptemberében bevezetett iskolai mobilkorlátozásnál sok diák tartott attól, hogy baj esetén nem éri el a szüleit, és gondot okoz majd a Kréta és...
A pedagógusbérnek 2031-ig a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát el kell érnie.
A jelenlegi helyzet rosszabb, mint egy évvel ezelőtt - 2022 októberében a tankerületek összesen 428 millió forint tartozást halmoztak fel.
Rettenetes jelentés érkezett a magyar iskolákból: minden haramdik gyerek érintett, ledöbbentek a gyermekvédelmisek
A 12–16 éves fiatalok 29 százalékát érte az online bántalmazás valamelyik formája az elmúlt egy évben.
Tavaszi szünet 2026: mikor lesz és meddig tart a húsvéti szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma
Mikor lesz pontosan a tavaszi szünet, mikor lesz a húsvét 2026-ban? Mutatjuk, hogyan alakul a további iskolai szünetek rendje a 2025/2026-os tanév során.
Rekordszámú magyar diák tanul külföldön, miközben a hazai felsőoktatás népszerűsége is növekszik.
Magyarországon új korszak kezdődik az oktatásban: bevezetik a digitális bizonyítványokat.
Botrány egy hazai egyetemen: Merkely Béla csalás miatt tett feljelentést, két embert azonnal ki is rúgtak
Csalás gyanúja miatt nyomozás indult a Semmelweis Egyetemen: a feljelentést Merkely Béla rektor tette meg.
Így zajlik a központi felvételi jelentkezés 2026-ban - Itt vannak a gimnázium felvételi feladatok a korábbi évekből
Időt kell szánni az intézményi jelentkezéshez szükséges dokumentumok beszerzésére, valamint a felvételi lapok előállítására és szem előtt kell tartani minden fontos határidőt is.