Budakeszi, 2026. január 11.Résztvevõk a hóember- és hóállatépítõ versenyen a Budakeszi Vadasparknál 2026. január 11-én.MTI/Hegedüs Róbert
Oktatás

Rengeteg iskola húzza le a rolót az ítéletidő miatt Magyarországon: rendkívüli hószünetet rendeltek el

Pénzcentrum/MTI
2026. január 12. 07:40

Hétfőre 27 középiskolában rendkívüli szünetet rendeltek el, 40 intézményben online oktatásra tértek át elsősorban a fűtési problémák miatt.

Hétfőre 27 középiskolában rendkívüli szünetet rendeltek el, 40 intézményben online oktatásra tértek át elsősorban a fűtési problémák miatt - derült ki az RTL Híradó riportjából.

Az Operatív Törzs vasárnapi tájékoztatása szerint a leállások hátterében jellemzően fűtési gondok és csőtörések állnak: a hatóságok 29 iskolában fűtési meghibásodást, hat intézményben pedig csőtörést regisztráltak.A szünet hosszáról az iskolaigazgatók döntenek.

Kapcsolódó cikkeink:

A Belügyminisztérium korábbi közleménye szerint az igazgatók akkor rendelhetnek el rendkívüli szünetet, ha a tantermek hőmérséklete két egymást követő napon nem éri el a 20 Celsius-fokot. Az Operatív Törzs hangsúlyozta, hogy a problémák lokálisak, ezért központi, országos iskolabezárásra nincs szükség.

Rendkívüli tanítási szünet elrendelése az iskolákban

A jogszabály ma is lehetőséget ad arra, hogy az iskolák hószünetet rendeljenek el: akár akkor is, ha csak helyben lehetetlenítette el az iskolába járást a hóhelyzet, nem kell kivárni az országos szünet elrendelését. Korábbi cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk annak kapcsán, mivel járhat a hószünet elrendelése. Az ilyen rendkívüli iskolai szünet hátránya, hogy egy másik napon, jellemzően szombaton majd le kell azt dolgozni.

Címlapkép: Getty Images
