Athena szökőkút az osztrák parlament épülete előtt napfelkeltekor - Bécs, Ausztria
Oktatás

Komoly szigorítást hoztak Ausztriában: szedheti a sátorfáját rengeteg kivándorló magyar, ha ezt nem teljesítik

Pénzcentrum
2026. február 2. 10:31

Ausztria szigorítja a bevándorlók nyelvi képzésének szabályait, akár több ezer eurós bírságot is kiszabhatnak azokra, akik félbehagyják a kötelező tanfolyamokat. A kormányzati adatok szerint tavaly 10 ezer migráns hagyta ott a nyelvi kurzusokat.

Az osztrák koalíciós kormány bejelentette, hogy tovább szigorítja migrációs politikáját. Kötelező nyelvi tanfolyamokat írnak elő, elsősorban a 15 évnél fiatalabb tanulóknak, akik megfelelő nyelvismeret hiányában nem tudnak érdemben részt venni az iskolai oktatásban. Az újonnan érkezőknek emellett az osztrák értékeket bemutató kurzusokon is részt kell venniük.

A Migrációkutató Intézet szerint a kormányzati feltevések alapján 49 ezer diák nem tud részt venni az iskolai tanórákon nyelvi hiányosságok miatt. Az intézkedéscsomag részeként kötelező kéthetes nyári iskolai képzést is bevezetnének, amit számos érdekvédelmi szervezet bírált, vitatva annak hatékonyságát és a szükséges kapacitásbővítés megvalósíthatóságát.

Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője az InfoRádiónak elmondta, hogy az osztrák kormány most valóban a tettek mezejére lép, és érdemben szigorítani kíván a bevándorláspolitikáján, különös tekintettel az integráció hatékonyságára.

A statisztikai adatok szerint 2025-ben mintegy 10 ezer migráns hagyta félbe a nyelvtanfolyamokat, az osztrák értékrendet bemutató képzéseket pedig 2400 esetben hagyták el. "Ez tömeges lemorzsolódás, miközben az osztrák kormány most kiemelten kezelné az integráció hatékonyságnövelését" - hangsúlyozta az elemző.

A szakértő szerint társadalmi szempontból fontos lenne csökkenteni a no-go zónák kialakulásának veszélyét és a marginalizálódást, valamint elősegíteni, hogy a harmadik országból érkezők a társadalom szerves tagjaivá váljanak, beleértve az aktív munkavállalást is. A biztonság szintén lényeges szempont, mivel az iszlám radikalizmus Nyugat-Európában korábban nem látott mértéket öltött az utóbbi években.

Bár a pontos szankciókról még kevés információ áll rendelkezésre, a korábbi gyakorlattal ellentétben akár több ezer eurós bírságra is számíthatnak azok, akik nem teljesítik kötelezettségeiket. "Az nem várható, hogy automatikusan kitoloncolást jelentsen a lemorzsolódás, de az biztos, hogy az adott bevándorlóra nem fognak jó szemmel nézni, hiszen jelét adta, hogy nem szeretne integrálódni az osztrák társadalomba" - fogalmazott Dócza Edith.

Az osztrák példának Németországban is lennének követői, amit a német liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) elnökének közelmúltbeli javaslata is jelez.
