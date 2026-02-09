A középiskola-választás komoly szorongást okozhat a gyerekeknek és a szülőknek is – pszichológussal jártuk körbe a témát.
Már a magyar iskolákban is dúl a korrupció: tankerületi vezető drogügye miatt is nyomoz a rendőrség
Az oktatási szférát érintő korrupciós botrányok nem érnek véget: jelenleg öt büntetőeljárás zajlik tankerületi központok és iskolák ügyében, miközben tavaly év elején még kilenc hasonló esetben nyomozott a rendőrség - közölte a Népszava.
A lap információi szerint az Országos Rendőr-főkapitányság adatai alapján az elmúlt időszakban ugyan csökkent a folyamatban lévő eljárások száma – mivel négy korábbi nyomozást megszüntettek –, ám a még futó ügyek súlyos visszaélésekre utalnak. Az oktatási intézményeket és tankerületi központokat érintő bűncselekmények között hivatali visszaélés, sikkasztás és hűtlen kezelés is szerepel. A hatóságok a nyomozás érdekeire hivatkozva nem adtak részletes tájékoztatást sem az eljárások aktuális állásáról, sem a lezárt ügyek kimeneteléről.
A legkirívóbb eset a Belső-Pesti Tankerületi Központhoz köthető. Itt 2024 áprilisában fogták el az intézmény gazdasági vezetőjét vesztegetés és más gazdasági bűncselekmények gyanúja miatt. Az ügy különös fordulatot vett, amikor Tóth Endre országgyűlési képviselő rákérdezett az esetre, és kiderült: "a volt gazdasági vezetőt a korrupciós és anyagi visszaéléssel kapcsolatos ügyek mellett kábítószer-birtoklás miatt is letartóztatták".
A gyanú szerint a vezető a tankerület hivatalos helyiségeiben tartotta a személyes használatra szánt kábítószert.
Szintén komoly visszhangot váltott ki a Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium főigazgatójának ügye. A vezetőt 2024 decemberében hallgatták ki a rendőrök sikkasztás és hűtlen kezelés megalapozott gyanújával. A Belügyminisztérium gyorsan lépett: december 13-án visszavonták a főigazgatói megbízatását. Az érintett korábban a Nemzeti Pedagógus Kar alelnöke volt, jelenleg pedig Sonkád polgármestereként tevékenykedik.
Az oktatási szférában tapasztalható visszaélések azonban nem merülnek ki ezekben az ügyekben. A Békéscsabai Tankerületi Központnál 2024 januárjában indult vizsgálat sikkasztás gyanúja miatt. A Mátészalkai Tankerületi Központ vezetőjét 2024 szeptemberében váltották le hasonló vádak következtében, miközben a Mátészalkai Szakképzési Centrum kancellárja hűtlen kezelés gyanújával néz szembe.
A rendőrség egyik ügyben sem volt hajlandó részletesebb felvilágosítást adni. Ez felveti a kérdést, mennyire átlátható a közoktatási intézmények működése, és milyen mértékben terjedhetett el a korrupció ezekben a szervezetekben.
