Felvételi pontszámítás 2026: így tevődnek össze a pontok, ezért jár plusz pont a felvételin

2026-ban is, ahogy a korábbi években, február 15-én éjfélig lehet jelentkezni az ősszel induló alap-, osztatlan és mesterképzésekre, illetve felsőoktatási szakképzésekre az E-felvételiben. A felvételi eljárás során a pontok igazolásán és megszerzésén túl számos határidőre is érdemes figyelmet fordítani. Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb dátumokat, határidőket, a felvételizők teendőit és a legfontosabb tudnivalókat a felvételi pontszámítás 2026-ban érvényes rendszere kapcsán.

A magyar felsőoktatási képzésekre évente kétszer, a központi felvételi eljárás keretében lehet jelentkezni. Létezik az úgynevezett keresztféléves eljárás, amely során a februárban induló képzésekre lehet jelentkezni - viszont ilyenkor jóval kevesebb a meghirdetett szak -, illetve az általános eljárás során a szeptemberben induló képzésekre lehet felvételizni. Most a 2026-ban, az általános eljárásban jelentkezők teendőit, tudnivalóit tekintjük át a szeptemberben induló képzések kapcsán.

A 2026. szeptemberben induló képzésekre vonatkozó általános felvételi eljárás meghirdetései 2025. december 31-ig megjelentek, a jelentkezési határidő február 15-én jár le. A ponthatárok megállapítására júliusban kerül sor, a tanulmányokat pedig szeptemberben lehet megkezdeni.

Fontos, hogy a tavaszi felvételit követően - augusztus elején, a felsőoktatásért felelős miniszter döntése alapján - pótfelvételi eljárást is meghirdethetnek, amelynek során azok jelentkezhetnek, akik jelentkeztek az általános eljárás során, de nem vették fel őket, vagy nem adtak be jelentkezést egyetlen felsőoktatási intézmény által meghirdetett, szeptemberben indított képzésre sem. Akiket a pótfelvételi során felvesznek, szintén szeptemberben kezdhetik meg tanulmányaikat. A pótfelvételiben már csak egyetlen helyre lehet jelentkezni.

Az őszi, tavaszi és a pótfelvételi eljárásokban felsőoktatási szakképzésre, alap- és mesterképzésre, valamint osztatlan képzésre lehet jelentkezni - írja a Felvi. A szakirányú továbbképzések és a doktori képzések jelentkezési határidőit a képzéseket indító intézmények határozzák meg, központi felvételi eljárás nincs.

Így zajlik a felvételi 2026-ban

A felsőoktatásba a Felvi.hu-n (azonosítást követően) elérhető E-felvételin keresztül lehet jelentkezni, illetve később ügyet intézni. A jelentkezési kérelem benyújtásának határideje 2026. február 15-e. A jelentkező az E-felvételin keresztül tudja

benyújtani a jelentkezését,

feltölteni a szükséges dokumentumokat,

befizetni az esetleges kiegészítő eljárási díjat,

megerősíteni (hitelesíteni) a jelentkezési kérelmét, valamint

az ügyintézési időszakban tájékozódni az adott időpontban rendelkezésre álló adatok alapján kiszámolt pontszámairól, dokumentumainak feldolgozottságáról, adatainak helyességéről.

A hivatal az E-felvételiben

küld tájékoztatásokat, hiánypótlási felhívásokat,

mutatja meg a kiszámított felvételi pontszámot,

teszi elérhetővé a besorolási határozatot,

fogadja a jogi képviselő nélküli felperesek jogorvoslati kérelmeit.

A jelentkezési kérelem akkor tekinthető érvényesnek, ha a jelentkező a február 15-ig:

rendelkezik Ügyfélkapu + / Digitális Állampolgárság (DÁP) regisztrációval és

ezek egyikével sikeresen azonosította magát az E-felvételibe való belépéskor,

benyújtotta a jelentkezési kérelmét az E-felvételiben,

megjelölt legalább egy jelentkezési helyet, és

a jelentkezési folyamatot lezárta (hitelesítette).

Az ügyintézést legkésőbb március 30-ig meg lehet kezdeni az E-felvételi rendszerben, a hiánypótlásokat június 23-ig megkapják a jelentkezők. A hiánypótlásra július 7-ig lesz lehetőség.

Forrás: Felvi.hu

Ki nyerhet felvételt?

Egy felvételi eljárásban mindenki csak egy helyre vehető fel (kerülhet besorolásra), mégpedig a jelentkezési helyeinek sorrendjében szereplő első olyan szakra, ahol a felvételi összpontszáma eléri vagy meghaladja az ott megállapított felvételi ponthatárt. Aki már besorolásra került valamely jelentkezési helyére, úgy egy annál magasabb sorszámú jelentkezési helyre akkor sem vehető fel, ha a felvételi összpontszáma ott is elérné a ponthatárt.

A felvételi eljárás során várhatóan 2026. július 21-ig határozzák meg és hirdetik ki a felvételi ponthatárok számait.

A felvételiző elért pontszámait és azt, hogy mely képzésen kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben, a besorolási döntés tartalmazza, amelyet a ponthatár-megállapítást követően készít el az Oktatási Hivatal. A besorolási döntések kiküldési határideje 2026. július 29-e. A határozat az E-felvételi Hivatalos iratok menüpontjában lesz elérhető, amelyről mindenki e-mailben értesítést is kap.

Hogyan történik a felvételi pontszámítás?

A pontszámítás felvételi során az alap- és osztatlan képzésre, valamint felsőoktatási szakképzésre jelentkezők esetében ugyanúgy zajlik, a 2025-ben kialakított 500 pontos rendszerben. Ebből 400 pontot - több különféle számítási mód alapján - összesítve kalkulálnak ki

a középiskolai osztályzataikból,

az érettségi vizsgaeredményeikből,

szakirányú továbbtanulás esetén a középfokú szakképzettségük vagy szakképesítésük szakmai vizsgaeredményéből,

felsőfokú képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevelükből,

egyes szakokon az előírt gyakorlati vizsga eredményéből.

A fentiekből kiszámolt 400 ponton túl még legfeljebb 100 intézményi pont szerezhető, illetve az önkéntes katonai tartalékos szolgálatért járó többletpont is hozzá adódhat. Az igazolt eredmények alapján többféle módon is kiszámíthatják a pontszámokat (ezeket jogszabály határozza meg), és a felvételi összpontszám meghatározásakor automatikusan a jelentkező számára legkedvezőbbet veszik figyelembe. A felvételizőknek érdemes előre számolgatni a felvételi pont kalkulátor segítségével, hogy milyen eredményeket kell elérniük a sikeres felvételi érdekében.

Tanulmányi, érettségi és intézményi pontszámítás felvételi során

Forrás: Felvi.hu

A középfokú szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező jelentkezők felvételi összpontszámát – alap- és osztatlan képzésekre jelentkezéskor, szakirányú továbbtanulás esetén – az alábbiak szerint is ki lehet számítani:

Forrás: Felvi.hu

Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők felvételi pontszámát az oklevél minősítésének maximum 400 pontos értékelésével is ki lehet számítani (az esetleges emelt szintű érettségi feltételtől való eltekintéssel).

A gyakorlati vizsgán elért eredményből. A művészet és a művészetközvetítés képzési terület szakjain, a sporttudomány képzési területen az edző alapképzési szakon, a pedagógusképzési területen a szakoktató, az osztatlan gyógytestnevelő tanár, testnevelő tanárszakon és az óvodapedagógus (cigány-roma szakirány) alapképzési szakon, valamint a művészeti jellegű osztatlan tanárképzési szakokon a jelentkezők részére gyakorlati vizsgát szerveznek, ahol legfeljebb 200 pont szerezhető. A felvételi összpontszámot ezeken a szakokon kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki, az intézményi pontok hozzáadása nélkül.

A felvételi összpontszám nulla, ha a jelentkező:

nem rendelkezik a pontszámításhoz előírt két vizsgatárgyból eredménnyel,

nem rendelkezik az emelt szintű érettségi vizsgával a meghatározott vizsgatárgy(ak)ból,

nem jelent meg az alkalmassági vizsgán, vagy annak eredménye „nem alkalmas”.

Mire és mennyi tanulmányi pont kapható 2026-ban?

A Felvi.hu szerint, a tanulmányi pontok célja a jelentkező középiskolában nyújtott teljesítményének értékelése. A tanulmányi pontok nem évülnek el. Akkor is érvényesek maradnak, ha az érettségi bizonyítvány megszerzését követően nem tanul azonnal tovább, de javítani rajtuk a középiskola befejezése után már nem lehet - ellentétben az érettségi pontokkal.

Legfeljebb 200 pont szerezhető tanulmányi pontként az alábbiak szerint: középiskolai eredmények (osztályzatok) + érettségi bizonyítványban szereplő százalékos eredmények

A tanulmányi pontok számításakor figyelembe vehető középiskolai tantárgyak megfeleltetését a 2012 utáni tantárgyak megfeleltetési táblázata tartalmazza. Azon 2012 előtti tantárgymegnevezések esetében, amelyek nem szerepelnek a fenti, 2012 utáni tantárgyakat tartalmazó megfeleltetési táblázatban, a középiskolai bizonyítványt kiállító intézménytől (fejlécet, aláírást, pecsétet, dátumot tartalmazó) igazolást szükséges kérni. Az igazolásban az intézményvezető nyilatkozik, hogy a középiskolai bizonyítványban szereplő, megfeleltetni kívánt tantárgy mely, a pontszámítás során figyelembe vehető tantárggyal egyezik meg.

Érettségi pontszámítás 2026-ban:

A pontszámítás érettségi során a következő módon zajlik. A középiskolai tanulmányok ideje alatt megszerzett osztályzatokból számítják és maximum 100 pont lehet (a lehetséges 200 pontból). Az alábbi öt tantárgy azon két év végi osztályzatait kell összeadni, amikor utoljára tanulta a jelentkező adott tantárgyat, majd az így kapott eredményt kell megszorozni kettővel:

magyar nyelv és irodalom (évenként a két osztályzat számtani átlaga, kerekítés nélkül),

történelem,

matematika,

legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom),

egy legalább két évig tanult választott tantárgy a felsőoktatási intézmény által az adott szakon meghatározott tantárgyak közül.

A tanulmányi pontok számításáről bővebben a Felvi oldalán lehet olvasni.

Mit kell feltölteni E-felvételiben a tanulmányi pont számíttatásához?

középiskolai bizonyítvány összes tanult évfolyamának (az eredményeket és az aláírást, pecsétet, esetleges záradékokat tartalmazó) oldalai,

2020. január 1-jét követően szerzett képesítő bizonyítvány (az eredményeket és az aláírást, pecsétet, esetleges záradékokat tartalmazó) oldalai,

érettségi bizonyítvány (Magyarországon 2006. január 1. előtt szerzett vagy külföldi),

2020. január 1-jét követően szerzett középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél

szakképzésben folytatott tanulmányok esetén a legalább két évig tanult szakmai tárgy (projekt jellegű oktatás esetében egymásra épülő tantárgyak csoportja) év végi eredményéről a Kérvénytárból

szakképzésben folytatott tanulmányok esetén a legalább két évig tanult szakmai tárgy (projekt jellegű oktatás esetében egymásra épülő tantárgyak csoportja) év végi eredményéről a Kérvénytárból letölthető Igazolás szakmai tárgy eredményéről dokumentum.

Mire kaphatók érettségi pontok 2026-ban?

A Felvi.hu beszámolója szerint, a felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmények szakonként határozzák meg (az erről szóló minisztériumi közlemény (pdf) alapján) azokat az érettségi vizsgatárgyakat és azok szintjét (közép- vagy emelt szint), amelyek eredményéből kiszámítható az érettségi pontszám. Ezeket a meghirdetett képzések oldalain lehet megnézni.

Az érettségi pontokat főszabályként két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján kell kiszámítani. Ha egy szakon több vizsgatárgyat is megadtak érettségi követelményként - a vizsgatárgyak között "vagy" szerepel -, az érettségi pontokat a két legkedvezőbb eredményű érettségi vizsgatárgyból alapján kell kiszámítani. Ha a jelentkezőnek ugyanabból a tárgyból több különböző eredménye is van, szintén a jobb eredményből történik a pontszámítás.

A szakképzésben tanulók esetében (technikum vagy szakgimnázium) lehetőség van a tanulmányok lezárását igazoló szakmai vizsga eredményének a figyelembevételére is. Ebben az esetben a szaknál megadott egyik vizsgatárgy helyett a szakmai vizsga százalékos eredményének és a másik vizsgatárgy százalékos eredményének összegéből, majd duplázásából történik a pontszámítás. A szakonként elfogadható szakképesítéseket és szakképzettségeket, amelyekkel az egyik érettségi vizsgatárgyat helyettesíteni lehet, ez a miniszteri határozat tartalmazza.

Fontos tudni, hogy ha a felsőoktatási intézmény az adott szakon meghatározott kötelező vizsgatárgyat, azzal a jelentkezőnek rendelkeznie kell! Ebben az esetben csak a választható tárgyak helyett vehető figyelembe a szakmai vizsga százalékos eredménye.

A felsőoktatási szakképzéseknél az intézmények nem határozták meg külön a vizsgatárgyakat, ezért ott az érettségi bizonyítványban, tanúsítványban szereplő eredmények közül a két legjobb figyelembevételével számítják ki a jelentkező érettségi pontjait.

Az érettségi pontok száma egyenlő:

emelt szintű érettségi vizsga esetén az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel (pl. 82% = 82 pont),

középszintű érettségi vizsga esetén a százalékos eredményt nem névértéken számítják, hanem az ebben a táblázatban megadott pontszámmal.

Érettségi pont az alábbi dokumentumokban szereplő eredményekből számítható:

érettségi bizonyítvány,

érettségi tanúsítvány (az érettségi bizonyítvány megszerzését követően, később szerzett tanúsítvány is),

a rendes érettségi vizsgaidőszakban megszerzett, közismereti érettségi vizsgaeredményeket

tartalmazó szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány, valamint

szakirányú továbbtanulás esetén a 2021-től kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél, vagy

szakképesítést igazoló képesítő bizonyítvány, vagy a 2012 utáni rendszerű (komplex szakmai vizsgás),

az Országos Képzési Jegyzék szerint kiállított bizonyítvány, ha a szakmai vizsga eredménye legalább „jó” minősítésű.

Ezeken kívül érettségi pont számítható még a korábbi olyan intézménytípusokban (pl. középfokú technikum) kiállított bizonyítványokból, oklevelekből is, ahol középfokú nevelés-oktatás folyt és a kiállított bizonyítvány, oklevél az érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű. Az érettségi pontok számításáról bővebben a Felvi oldalán lehet olvasni.

Sporteredmények és önkéntes katonai szolgálat

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1–8. helyezést elért jelentkezők, valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett

világbajnokságon 1–3. helyezést,

Európa-bajnokságon 1. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott képzésen – amennyiben megfelelnek a felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre, osztatlan mesterképzésre történő felvételhez előírt feltételeknek (pl. emelt szintű érettségi, alkalmassági vizsga) – 500 pont.

Önkéntes katonai szolgálatért összesen maximum 64 többletpont kapható. Az önkéntes tartalékos jogállásról szóló 13/2024 (VII. 23) HM rendelet szerinti önkéntes tartalékos katonai szolgálatért, az alábbiak szerint járhat pont:

Aki önkéntes katonaként teljesítette a HM rendelet szerinti alapkiképzést: 16 többletpontra,

aki a folyamatos kiképzést szakkiképzés keretében teljesítette: 32 többletpontra,

aki szakkiképzés után, az azt folytatólagosan követő hat hónapos szolgálati ideje alatt újabb szakkiképzést teljesített : 64 többletpontra jogosult.

A többletpontra megszerzett jogosultságok nem évülnek el. Ez a többletpont nem tartozik az intézményi pontok körébe, azon felül, központilag adható.

Mire kaphatók intézményi pontok 2026-ban?

Az intézményi pontok jogcímeit, mértékét, továbbá azok feltételeit a felsőoktatási intézmények egyedileg határozzák meg. A meghirdetett képzések oldalain nézhető meg, hogy egy adott szakon miért és mennyi intézményi pont kapható, valamint, hogy ezek hogyan (milyen dokumentummal) igazolhatók. Csak olyan jogcímen kapható intézményi pont, amelyet az intézmények a meghirdetett képzések oldalain közzétettek - írja a Felvi. Leggyakrabban az alábbiakért kapható intézményi pont:

emelt szintű érettségi vizsga,

tanulmányi és művészeti versenyek,

nyelvtudás,

esélyegyenlőség,

munkatapasztalat, önkéntes tevékenység,

nemzetiségi nyelvből, nemzetiségi nyelv és irodalomból tett érettségi vizsga,

felvételi vizsga,

kompetenciateszt,

sporteredmények,

szakképesítés,

felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél.

Az intézményi pontok igazolásával kapcsolatos tájékoztatás az intézményi meghirdetések oldalain található. Az egyes intézmények karai és szakjai eltérő számítást alkalmazhatnak, így érdemes a választott szakok alapján megnézni pontosan, hogy például egy nyelvvizsgáért, vagy egy emelt nyelvi érettségiért kaphat-e a felvételiző több pontot, érdemes-e azonos nyelvből mindkettőt letenni.