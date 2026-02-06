A SAFE programot létrehozó rendelet lehetőséget ad arra, hogy a tagállamok jogállamisági feltételekhez kössék a terv elfogadását.
Teljesen átírja a kormány az Otthon Startot és a CSOK Pluszt: elképesztő lakásvásárlási lehetőségek jönnek
Már az építés alatt álló új lakásokra is felvehető lesz az Otthon Start és a CSOK Plusz támogatott hitel a kormány által előkészített rendelet szerint. A használatbavételi engedély nélkül is megindulhat a finanszírozás, de az állami kamattámogatás csak az építkezés befejezése után jár, miközben az új társasházi építményi joghoz szakaszos folyósítás és kötelező óvadéki számla is kapcsolódik.
A kormány csütörtök este bocsátotta társadalmi egyeztetésre azt a rendelettervezetet, amely alapvetően átalakíthatja az új építésű lakások finanszírozási gyakorlatát. Az új szabályozás szerint a november végétől hatályos, márciustól az ingatlannyilvántartásba is bejegyezhető társasházi építményi jog intézménye az államilag támogatott lakáshiteleknél is alkalmazhatóvá válik.- jelentette a Portfolio.
Jelenleg a támogatott lakáshitelek egy összegben, csak a használatbavételi engedély megszerzését követően folyósíthatók. Az új szabályok viszont lehetővé teszik, hogy már az építés során megköthetők legyenek a hitelszerződések, és meginduljon a finanszírozás. Ha a vásárló rendelkezik bejegyzett építményi joggal, és a fejlesztő banki projektfinanszírozást vesz igénybe, a hitel szakaszosan, az építkezés előrehaladásával arányosan is kiutalható.
A részletfizetés feltétele, hogy a vásárló ne foglalót, hanem kizárólag előleget fizessen, ami egyértelműen a vevői és a banki érdekeket védi. Az értékbecslés szabályai is módosulnak: míg általános esetben a szakvélemények 90 napig érvényesek, az építményi joghoz kapcsolódó ügyleteknél kötelező lesz az értékbecslést a hitelkérelem benyújtása után elkészíttetni. A pénzintézeteknek a lakhatósági feltételeket a folyósítás módjától függően vagy az első részlet kifizetése előtt, vagy az utolsó részletnél kell ellenőrizniük.
Az állam jelzálogjoga és elidegenítési tilalma az építményi jogra is kiterjed, de ranghelyben a projektfinanszírozó és a lakáshitelező bank mögött áll. Ez azt jelenti, hogy a közhatalmi biztosíték nem akadályozza a piaci alapú hitelezést.
Lényeges korlát, hogy aki az építményi jog alapján vesz fel hitelt, legfeljebb három év alatt köteles bemutatni a használatbavételi engedélyt a banknak. Ha a fejlesztő csúszik, és az ingatlan nem készül el időben, a pénzintézet felmondhatja a hitelszerződést. Ez komoly kockázatot jelenthet a vásárlók számára, hiszen a pénz ekkorra már a beruházónál van.
További hátrány, hogy a kamattámogatás addig nem indul el, amíg a használatbavételi engedélyt nem mutatják be a banknak. Vagyis a hitel folyósítása ugyan megkezdődhet az építkezés alatt, de a kedvezményes kamatozás csak a beruházás befejezése után lép életbe. Addig várhatóan piaci kamat mellett, magasabb törlesztőrészlettel kell számolniuk a hitelfelvevőknek.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A szabályozás nem írja elő, hogy a projektet és a lakásvásárlót ugyanaz a bank finanszírozza. Ugyanakkor kötelezővé teszi, hogy a lakáshitel összege az eladó által megjelölt, a projektkölcsönhöz kapcsolódó óvadéki számlára érkezzen. Ez garantálja, hogy a forrást valóban az adott ingatlan felépítésére fordítják, és ne a fejlesztő egyéb tartozásainak rendezésére használják fel.
Új követelmény, hogy a végszámlának minden esetben tartalmaznia kell a telekárat is, nem elegendő kizárólag az épület értékét feltüntetni.
Adminisztratív könnyítés ugyanakkor, hogy márciustól valamennyi támogatott lakásvásárlás esetében egyszerűsödnek a dokumentációs előírások. Elegendő lesz benyújtani az adásvételi szerződést, valamint a tulajdonjog-bejegyzési kérelem széljegyzett másolatát, kiegészítve egy egyszerű nyilatkozattal.
