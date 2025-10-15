Az MNB közleménye szerint a vakok magyarországi oktatásának 200 éves évfordulója alkalmából a jegybank 3 000 forintos színesfém emlékérmét bocsát ki.
Csúfosan elhasalt az iskolai teljesítményértékelés: rengeteg tanár így se kapja meg a jogos jussát
A tankerületi iskolákban dolgozó pedagógusok közel 30 százaléka nem részesült az őszi teljesítményalapú béremelésben, miközben a többség is csak alacsonyabb mértékű fizetésemelést kapott.
Összesen 24 192 tankerületi iskolában dolgozó pedagógus maradt ki az idei őszi béremelésből, amely az előző tanévben először bevezetett teljesítményértékelés után járt volna. Az információt a Népszava szerezte meg a Klebelsberg Központtól (KK), amely a tankerületi központok működéséért felel.
A KK tájékoztatása szerint idén 58 685 pedagógus kaphatott béremelést teljesítménye alapján, miközben a tankerületi fenntartású intézményekben az előző tanévben összesen 82 877 pedagógus dolgozott.
A teljesítményértékelés problémáival a Pénzcentrum korábban több vezércikkében is foglalkozott. Legutóbb Nahalka István, a Civil Közoktatási Platform szakértője nyilatkozott a témában, aki pedagógus szempontból mesélte el tapasztalatait azzal kapcsolatban, hogy mi a gond a rendszer gyakorlati alkalmazásával. Egy tavalyi anyagunkban pedig pszichológusokat kérdeztünk arról, hogy milyen pszichológiai terhet rak a két félre ez az új gyakorlat, illetve hogy mennyire bolygatja meg az iskolai életet az új rendszer bevezetése
Az értékelést az iskolaigazgatók végezték több szempont figyelembevételével. A pedagógusoknak három teljesítménycélt kellett kijelölniük a tanévre, amelyek megvalósulását az igazgatók ellenőrizték. A maximálisan elérhető 100 pontból a 80 pont felettiek számítottak kiemelkedő teljesítményűnek, ők havi bruttó 20-60 ezer forint közötti béremelésre voltak jogosultak. Az 50-79 pont közötti, átlagos teljesítményűek maximum bruttó 20 ezer forintot kaphattak, míg az 50 pont alattiak a fejlesztendő kategóriába kerültek.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A Népszava által közölt adatok szerint 3939 tanár kapott bruttó 10 ezer forint alatti, 9390 pedagógus pedig bruttó 10-20 ezer forint közötti illetményemelést. A legtöbben, 29 749-en bruttó 20-30 ezer forint közötti összeget kaptak. Bruttó 30-40 ezer forinttal 8801 főt, 40-50 ezer forinttal 3734 főt, míg 50-60 ezer forinttal 3063 főt jutalmaztak. A fejlesztendő kategóriába mindössze 450 pedagógus került.
A lap rámutat, hogy a pedagógusok többsége csak alacsonyabb mértékű béremelésben részesült, annak ellenére, hogy a KK korábbi tájékoztatása szerint 45 357-en érték el a legmagasabb, kiemelkedő teljesítményszintet.
