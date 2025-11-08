Ez a pedagógus igazolvány igénylés menete: ezek a kedvezmények és engedmények járnak a tanároknak

Megszólalt végre a szolgáltatást végző cég is: "a történtek minket is megviseltek" - jelezték és együttműködnek a hatóságokkal.
Ugyanúgy, ahogy a diákok esetében a diákigazolvány, a pedagógusi munkakörben dolgozóknak a pedagógus igazolvány szükséges a hivatalos ügyintézéshez, emellett ez biztosítja a jogosultak számára a különböző kulturális és utazási kedvezményeket. Nézzük, hogyan zajlik a magyar tanárok és más pedagógusok legfontosabb okmánya, a pedagógus igazolvány igénylése az OKTIG felületén keresztül! Milyen egyéb tudnivalókkal érdemes tisztában lennünk a regisztrációval kapcsolatban, hogyan lehet aktiválni a kedvezményeket?
Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a pedagógus igazolvány igénylés folyamata kapcsán. Tudd meg, hogyan érhető el az OKTIG felülete, hogyan lehet az OKTIG-on keresztül pedagógus igazolványt igényelni és milyen kedvezmények járnak azoknak, akik érvényes pedagógus igazolvánnyal rendelkeznek! Hogy néz ki a pedagógus igazolvány, kik tudják kiváltani?
Kinek jár a pedagógus igazolvány?
A pedagógus igazolvány egy, a pedagógusok, oktatók, illetve a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára kiállított, kedvezmények igénybevételére jogosító igazolvány – mindenkinek jár, aki szerepel a pedagógus igazolványra jogosító munkakörök listáján, akik a következők:
- általános iskolai tanár;
- ápoló;
- dajka;
- bölcsődei dajka;
- fejlesztő pedagógus;
- gimnáziumi tanár;
- gondozó/takarító;
- gyermek- és ifjúságvédelmi támogató;
- gyermekotthon vezető;
- gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozója;
- gyógypedagógiai asszisztens;
- gyógypedagógus;
- gyógytestnevelő tanár;
- gyógytornász;
- iskola- és óvodapszichológia koordinátora;
- iskolapszichológus;
- javítóintézeti utógondozó;
- kisgyermeknevelő;
- középfokú végzettségű kisgyermeknevelő;
- kollégiumi nevelőtanár;
- konduktor;
- könyvtáros;
- könyvtárostanár (tanító);
- közismereti tantárgyat nemzetiségi nyelven oktató tanár;
- közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár;
- közismereti tantárgyat oktató szakgimnáziumi tanár;
- közismereti tantárgyat oktató tanár laboráns;
- logopédus;
- művészeti szakmai tantárgyat oktató tanár;
- napközis foglalkozást (tanulószobai foglalkozást) tartó pedagógus;
- nemzetiségi nyelvtanár;
- nemzetiségi óvodapedagógus;
- nemzetiségi tanító;
- nevelő nevelőszülői hálózat szakmai vezetője;
- nevelőszülői tanácsadó;
- oktató (többcélú köznevelési intézményben szakképzési feladaton);
- otthonvezető javítóintézetben;
- óvodapedagógus;
- óvodapszichológus;
- óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár, szakszolgálati titkár;
- örökbefogadási tanácsadó;
- pedagógiai asszisztens;
- pedagógiai előadó (pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben);
- pedagógiai szakértő (pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben);
- pszichológus;
- rendszergazda;
- szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár;
- szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató;
- szakmai tantárgyat oktató tanár;
- szakoktató;
- szakorvos szaktanácsadó;
- szociálpedagógus;
- tanácsadó pedagógus;
- tanár a művészetoktatásban;
- tanár a szakmai elméleti oktatásban;
- tanár az alapfokú művészetoktatásban;
- tanító;
- tehetséggondozó koordinátor;
- úszómester.
Az igazolvány a pedagógusi jogviszony fennállásának ideje alatt jár a jogosultaknak, érvényessége akkor szűnik meg, ha az igazolvány használatára jogosító jogviszony is megszűnik.
OKTIG: hol lehet pedagógus igazolványt igényelni?
Pedagógus igazolványt az Oktatási Hivatalon keresztül lehet igényelni. Az Oktatási Hivatal által biztosított OKTIG (Oktatási Igazolványok Intézményi Adminisztrációs Rendszere) igénylő felületét az Oktatási Hivatal oldalán keresztül (OKTIG – Oktatási Igazolványok Alrendszere ikonra kattintva) lehet elérni, így nyílik meg a felhasználók számára az OKTIG bejelentkezési felület (ugyanitt indítható el a regisztráció is).
Pedagógus igazolvány igénylés lépésről lépésre
A pedagógus igazolvány igénylése tehát az OKTIG-on keresztül zajlik. Regisztráljunk és/vagy jelentkezzünk be a felületen megadott felhasználónevünkkel és jelszavunkkal (szintén fontos feladat a bejelentkezést követően az oktatási igazolvány kiadóhely kiválasztása is, ha több hely is elérhető), majd menjünk végig az alábbi lépéseken:
Jogosultság ellenőrzése a "Jogosult" menüpontban
A KIR személyi nyilvántartása alapján, a jogosító munkakörrel és aktív jogviszonnyal rendelkező köznevelési intézményben alkalmazottaknak lehet pedagógusigazolvány-igénylést indítani az OKTIG felületen. Ezt követően az igénylés indítása az Igénylés menüpontban és a Jogosult menüpontban is lehetséges.
Igénylés indítása az "Igénylés" menüpontból
- Új elem
- Oktatási azonosító megadása
- Keresés (több eredmény esetén a pedagógus adatsorára kell kattintani)
- Tovább (megnyílik az igénylés adatlapja)
- Igénylési csomag beküldése
Igénylés indítása a "Jogosultság" menüpontból
- Lista lekérdezése/frissítése
- Szűrés (oktatási azonosítóra)
- Részletek megtekintése (megnyílik a pedagógus adatlapja)
- Új elem (Igénylések fülön)
- Igénylés adatlapjának kitöltése, mentése
Az OKTIG rendszerében ezen felül új igénylési csomagok is létrehozhatók, itt tudjuk ellenőrizni az újonnan megigényelt igazolványok státuszának változását, továbbá innen tölthetjük le az igazolvány elkészüléséig/pótlásáig használható ideiglenes igazolást is. A pedagógus igazolvány igényléséhez kötődő egyéb folyamatokról, beállítási lehetőségekről és a rendszer kezeléséről bővebb tájékoztatást az OKTIG Felhasználói leírásából szerezhetünk. A legyártott igazolványt az intézmény címére szállítja ki a Könyvtárellátó.
PEDIG: a pedagógus igazolvány aktiválása
Az OKTIG a feldolgozott igénylést átadja a KELLO PEDIG rendszerének, ugyanis a pedagógus kártya gyártását és kipostázását a KELLO végzi. Ahhoz, hogy valaki igénybe vehesse az igazolvánnyal használható kulturális kedvezményeket, regisztrálnia kell a PEDIG hivatalos oldalán és aktiválnia kell a kártyáját. Fontos: az OKTIG-ban feltüntetett aktív státusz nem függ össze a PEDIG-en történt regisztrációval és a kártya aktiválásával, vagyis regisztráció nélkül egy érvényes pedagógus igazolvány nem elegendő a kedvezmények igénybevételéhez.
Milyen pedagógus igazolvány kedvezmények vehetők igénybe?
A PEDIG-en is érvényesített igazolvánnyal különböző, a pedagógusigazolványt elfogadó kulturális intézményeket kedvezményesen lehet látogatni – ide tartoznak többek között a hazai múzeumok, színházak és könyvtárak. A kedvezmények mértéke nem egységes, az aktuális árengedményekről az elfogadóhely honlapján, ügyfélszolgálatán tájékozódhat a pedagógus. Magyarországon a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban dolgozó pedagógusoknak utazási kedvezmény is jár, amennyiben ezt a munkáltatója utazási utalvány formájában biztosítja számára.
Az igazolvány szükséges ahhoz is, hogy a pedagógusok a KELLO-nál kedvezményesen szerezhessenek be különböző olvasmányokat, tankönyveket. Szintén járhat a pedagógusoknak kedvezmény állatkertekben, papír-írószer boltokban (pl. Herlitz, Office Depot), barkácsüzletekben (pl. Praktiker), egyes kiskereskedések termékeire vonatkozólag (pl. Príma) vagy műszaki cikkekre (pl. BestByte) is. Azt, hogy hol kapható kedvezmény pedagógus igazolvánnyal, az elfogadóhelyek listáján ellenőrizhetjük. Fontos: a pedagógusi kedvezmények igénybevételéhez nem elég a pedagógus igazolvány, az érvényességhez a személyi igazolvány felmutatását is kérhetik – ellenkező esetben a kedvezmény megtagadható.
