MR búvárok PR-hajóról vízbe ugranak, Indiai-óceán, Maldív-szigetek.
Oktatás

Brutális tanárhiány: már Maldív-szigeteki utat is adnak, ha valaki ide megy dolgozni

Pénzcentrum
2026. február 16. 15:01

Különleges juttatási csomaggal próbál tanítót toborozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Babót önkormányzata. Az álláshirdetés szerint az új pedagógus a bértáblán szereplő fizetésnél tíz százalékkal magasabb jövedelmet és Maldív-szigeteki utazást kaphat, továbbá választhat az útiköltség-térítés vagy a szolgálati lakás között.

Nyikos Gábor, Babót polgármestere a közösségi oldalán tette közzé a rendhagyó állásfelhívást. A település általános iskolájába keresnek pedagógust az első és második osztályos diákok oktatására. A juttatási csomag a béren felüli tízszázalékos kiegészítés mellett egy Maldív-szigeteki utazást is tartalmaz. Emellett az önkormányzat vállalja az útiköltség finanszírozását, vagy igény esetén szolgálati lakást biztosít az új kollégának.- tudósított a Telex.

A jelentkezéseket a helyi oktatási intézményt támogató Magyar Nyelvőr Alapítványhoz várják. A babóti iskola jelenleg a Kapuvár Térségi Általános Iskola tagintézményeként működik, amelyet alacsony tanulói létszám és családias környezet jellemez.

A Kisalföld.hu információi alapján a Magyar Nyelvőr Alapítvány tavaly kezdte meg az együttműködést a babóti iskolával, az intézmény támogatására pedig ösztöndíjprogramot hozott létre. Ennek keretében valamennyi helyi iskolás százezer forintos támogatásban részesült.

A lap megkereste a település vezetőjét az álláshirdetés részleteivel kapcsolatban. Többek között arról érdeklődtek, hogy mióta folyik a toborzás, és eddig hányan jelentkeztek a felhívásra. Arra is rákérdeztek, hogy pontosan milyen időtartamú utazásra számíthat a sikeres pályázó a trópusi szigetországba.
Címlapkép: Getty Images
15:32
15:15
15:12
15:05
15:01
2026. február 16.
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
2026. február 15.
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
2026. február 16.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
2026. február 16.
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
2026. február 16.
Volt, aki egy százalékért adott milliókat, más a cég felét kérte: drámai fordulatok a Cápák között legújabb adásában
