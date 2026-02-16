Nem semmi álláshirdetés jelent meg: Maldív-szigeteki utat és a bértábla szerinti fizetésen felül plusz tíz százalékot kaphat Babót iskolájának új tanítója.
Brutális tanárhiány: már Maldív-szigeteki utat is adnak, ha valaki ide megy dolgozni
Különleges juttatási csomaggal próbál tanítót toborozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Babót önkormányzata. Az álláshirdetés szerint az új pedagógus a bértáblán szereplő fizetésnél tíz százalékkal magasabb jövedelmet és Maldív-szigeteki utazást kaphat, továbbá választhat az útiköltség-térítés vagy a szolgálati lakás között.
Nyikos Gábor, Babót polgármestere a közösségi oldalán tette közzé a rendhagyó állásfelhívást. A település általános iskolájába keresnek pedagógust az első és második osztályos diákok oktatására. A juttatási csomag a béren felüli tízszázalékos kiegészítés mellett egy Maldív-szigeteki utazást is tartalmaz. Emellett az önkormányzat vállalja az útiköltség finanszírozását, vagy igény esetén szolgálati lakást biztosít az új kollégának.- tudósított a Telex.
A jelentkezéseket a helyi oktatási intézményt támogató Magyar Nyelvőr Alapítványhoz várják. A babóti iskola jelenleg a Kapuvár Térségi Általános Iskola tagintézményeként működik, amelyet alacsony tanulói létszám és családias környezet jellemez.
A Kisalföld.hu információi alapján a Magyar Nyelvőr Alapítvány tavaly kezdte meg az együttműködést a babóti iskolával, az intézmény támogatására pedig ösztöndíjprogramot hozott létre. Ennek keretében valamennyi helyi iskolás százezer forintos támogatásban részesült.
A lap megkereste a település vezetőjét az álláshirdetés részleteivel kapcsolatban. Többek között arról érdeklődtek, hogy mióta folyik a toborzás, és eddig hányan jelentkeztek a felhívásra. Arra is rákérdeztek, hogy pontosan milyen időtartamú utazásra számíthat a sikeres pályázó a trópusi szigetországba.
