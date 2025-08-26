2025. augusztus 26. kedd Izsó
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. május 5.Egy diák a középszintû magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgán a budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziumban 2025. május 5-én.MTI/Bodnár Boglárka
Oktatás

Diákok, szülők, figyelem! Fontos határidő jár le jövő héten: nagy bajba kerül, aki lemarad róla

MTI
2025. augusztus 26. 15:01

2025. szeptember 5-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra.

2025. szeptember 5-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra - közölte az Oktatási Hivatal (OH). Azt írták, az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hozzátették: az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján.

Kapcsolódó cikkeink:

Az OH kitért arra is, hogy 2025-ben az őszi érettségi vizsgaidőszak október 10-től november 21-ig tart. Az írásbeli vizsgákat október 10-27. között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 6. és 10., a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 17. és 21. között lesznek - ismertették.

A hivatal jelezte továbbá, hogy a vizsgákkal kapcsolatos további információk az OH honlapján olvashatók.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA 
#oktatás #érettségi #október #szeptember #november #jelentkezés #hivatal #érettségizők #érettségi vizsga

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:01
14:33
14:15
14:08
13:49
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 26.
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 26.
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
2025. augusztus 26.
Áldás vagy átok az Otthon Start hitel? Indul a felfordulás, megbolondul a magyar lakáspiac
2025. augusztus 26.
Már le is ment a szavazás az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült az új támogatásról
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 26. kedd
Izsó
35. hét
Augusztus 26.
Kutyák világnapja
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Hivatalos a 2025/26-os tanév rendje: mikor lesz őszi szünet és téli szünet? Itt a tavaszi szünet dátuma, ekkor kezdődik az érettségi, beiratkozás
2
1 hónapja
Új tananyag jöhet szeptembertől a magyar iskolákban: szinte minden gyereket érint a változás
3
1 hónapja
Tanév rendje 2025/26: itt a hivatalos rendelet, mikor kezdődik a tanév és mikor lesznek az iskolai szünetek
4
3 hete
Ez a diploma ér a legtöbbet a munkáltatóknak: jó lóra tett, aki itt tanul tovább
5
2 hónapja
Beiskolázási támogatás 2025: mutatjuk, kinek jár iskolakezdési támogatás, hogy zajlik az igénylése, mekkora összeg
PÉNZÜGYI KISOKOS
Igénybevételi ütemterv
A hitelszerződésben meghatározott folyósítási ütemterv az, amely meghatározza, mely napon kerül sor a kölcsön összegének jóváírására az ügyfél által megjelölt számlán.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 13:14
Itt a magyar válogatott kerete a szeptemberi selejtezőkre: most jelentette be Marco Rossi
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 13:02
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
Agrárszektor  |  2025. augusztus 26. 14:31
Nincs minden rendben ezekkel a barackokkal: sokakat érinthet a gond