A lengyel fogyasztóvédelmi hivatal eljárást indított a Netflix ellen, mert a streamingszolgáltató a felhasználók kifejezett beleegyezése nélkül emelte előfizetési díjait.
Diákok, szülők, figyelem! Fontos határidő jár le jövő héten: nagy bajba kerül, aki lemarad róla
2025. szeptember 5-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra.
2025. szeptember 5-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra - közölte az Oktatási Hivatal (OH). Azt írták, az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek.
Hozzátették: az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján.
Az OH kitért arra is, hogy 2025-ben az őszi érettségi vizsgaidőszak október 10-től november 21-ig tart. Az írásbeli vizsgákat október 10-27. között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 6. és 10., a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 17. és 21. között lesznek - ismertették.
A hivatal jelezte továbbá, hogy a vizsgákkal kapcsolatos további információk az OH honlapján olvashatók.
A zenei magánórák fejlesztik a kreativitást és az önbizalmat, de az árak sok család számára komoly kihívást jelentenek.
Nem csak a tehetséggondozás miatt van szükség a különórákra, sokszor a közoktatás hiányosságait pótolják vele.
Némely támogatás igényléséhez elég az SNI-státuszt igazolni, más támogatásokhoz viszont már orvosi igazolás is szükséges lehet.
Különösen drasztikus a csökkenés a 20-24 éves korosztályban, ahol 20,7 ezerről 10,1 ezerre esett vissza a vizsgázók száma.
A pótfelvételi ponthatárok 2025. augusztus 27-én derülnek ki, ekkor hozzák nyilvánosságra a 2025 pótfelvételi eredményeket is. Nézzük meg, mit kell még tudni a pótfelvételiről.
Hogyan készüljenek az iskolakezdésre a szülők? A témában Rosta Ágnest, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány pszichológusát kérdeztük a legfontosabb teendőkről, tudnivalókról.
Különösen nagy terhet jelent a péktermékek drágulása.
Az osztatlan tanárképzésre 2 265-en kerültek be, 681 fővel többen, mint tavaly, miközben a tanító alapszakot első helyen 2 633-an jelölték meg.
Már 10 éve is verték, alázták a gyerekeket a Piaristák óvodájában: szívszorító részletek derültek ki a botrányos intézményről
Volt olyan óvónő, aki a szerinte nem jól viselkedőket egy külön szobában percekig verte - akkor sem állt le, amikor a gyerekek bocsánatért könyörögtek.
Az első félévben 120 dolgozó, a hivatal munkatársainak 10 százaléka mondott fel.
Rangos elismerésben részesült Lovász László, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora.
A REGIO JÁTÉK friss felmérése szerint a 2025-ös iskolakezdés átlagosan 50-75 ezer forint körüli kiadást jelent a családoknak.
Az élethosszig tartó tanulás (angolul: lifelong learning) ma már nem extra lehetőség, hanem nélkülözhetetlen feltétele a mai munkaerőpiacon.
Idén kiemelkedően magas pontszámokkal lehetett bejutni a népszerűbb egyetemi szakokra, többek között a gazdálkodás, a jog, a pénzügy és a pszichológia vonzotta leginkább a diákokat.
Idén kiemelkedően magas pontszámokkal lehetett bejutni a legnépszerűbb egyetemi szakokra.
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.
Több tanárra próbáltak nyomást gyakorolni iskolavezetők, hogy gyenge teljesítményértékelésük miatt közös megegyezéssel távozzanak az állásukból.
Jelentős különbségek mutatkoznak a 2025-ös felsőoktatási felvételin a képzési területek népszerűsége között.
