Tizenéves lány laptopot használ, online órán vesz részt otthon. Nagy felbontású 42Mp stúdió digitális felvétel, SONY A7rII és Zeiss Batis 40mm F2.0 CF objektívvel készült.
Évről-évre egyre drágább az iskolakezdés: laptop, tablet már alapnak számít a tanuláshoz

Pénzcentrum
2025. augusztus 25. 18:33

Az eMAG-nál idén július utolsó hetében elindult az iskolakezdési szezon: a legnépszerűbb online megrendelt termékeknek az iskolatáskák, füzetek, illetve az írószerek számítanak, de a tíz legnépszerűbb releváns termékkategória között a telefonok, tabletek és laptopok is megtalálhatók az első hetek forgalmi statisztikái alapján.

Az iskolakezdési szezonban nemcsak a klasszikus tanszerek, hanem a tabletek és laptopok is a legkeresettebb termékkategóriák közé kerültek. A tanszert vásárlók háromnegyede csomagautomatás átvételt, és közel 70 százalékuk online bankkártyás fizetést választott. Budapesten és Pest vármegyében adták le a legtöbb rendelést, de Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék forgalma is jelentős volt. Az iskolatáskák közül a teljes szettek és USB-kivezetéssel ellátott modellek vannak a top 10-ben, átlagosan 12-14 ezer forintért. Tolltartókban az emeletes, ceruzákkal és tollakkal előre töltött verziók voltak a slágerek, kb. 5-6 ezer forintért.

Összességében a tanszerek háromnegyedét csomagautomatás átvétellel rendelték a szezon első felében a hazai vásárlók, és közel tízből hét megrendelést online fizettek ki bankkártyával. Budapestről és Pest vármegyéből rendelték a legtöbb tanszert a szezon első heteiben, amelyeket Csongrád-Csanád, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék követnek rendelésszám alapján.

Iskolatáskából a szett, tolltartóból a töltött a népszerű

Egy tipikus vásárló a szezon első heteiben 12-14 ezer forint közötti összegért rendelt iskolatáskát, sokan keresték a több darabos, például a táska mellett tolltartót, uzsonnás táskát is tartalmazó szetteket, míg tematikából a Lilo és Stitch, valamint a Minecraft a legnépszerűbbek. Számos jól fogyó hátizsák tartalmaz USB-kivezetést is, amellyel a belsejében elhelyezett külső akkumulátor töltőfunkciójához lehet kényelmesen hozzáférni.

E termékkategória esetében az iskolai termékek átlagánál is magasabb a házhoz szállítással kért (85%) és a bankkártyával online kifizetett (közel 88%) termékek aránya. Iskolatáskát a fővároson és Pest vármegyén kívül Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar vármegyékből rendeltek a legnagyobb számban. Tolltartóból egyértelműen az emeletes kivitelűeket keresik idén nyáron a vásárlók, és sokan rendelnek ceruzákat, tollakat is tartalmazó alapcsomagokat belőlük, jellemzően 5-6 ezer forint körüli átlagáron.

Matekfüzetet és ceruzát is sokan rendelnek online

Matektól a hangjegyekig az iskolai füzetek is kelendő online terméknek számítanak, az iskolaszereken belül ez a termékkategória produkálta a harmadik legjelentősebb eladási számot a szezon elején, 800-1000 forint körüli átlagos eladási árakkal.

Az első hetek forgalmi statisztikái alapján a legnépszerűbb online rendelt tanszerek között vannak a ceruzák és tollak, amelyek közül ilyenkor előkelő helyre került az írástanításhoz széles körben alkalmazott postairón, illetve a hasonló célra tervezett, háromszögletű, könnyű fogást biztosító grafitceruza. Sokan vettek színesceruza-készletet is, jellemzően 2000-2500 forint közötti összegért. Rajzlapot, vízfestéket, ecsetet és más, a rajzórán szükséges felszerelést is nagyszámban rendeltek, jellemzően alacsonyabb, 1300-1600 forint közötti átlagáron.

Jól felszerelt tabletet és laptopot rendelnek

A közelgő őszi iskolakezdés vélhetően sok családnál a tanszerek mellett a kapcsolattartást vagy a modern tanulást szolgáló eszközök beszerzése is aktuálissá válik, így nem meglepő, hogy az iskolakezdési szezon alatt a tabletek és laptopok, kisebb mértékben pedig az okostelefonok eladásai is emelkednek (utóbbiak eladásai egész évben stabilak).

E szezonban mintegy 10 százalékkal több tabletet rendeltek, mint laptopot: a 110-120 ezer forint közötti átlagár már elég jól felszerelt típusokat takar, a tíz legnépszerűbb termék között Samsung és Apple modellek kapnak helyet, leginkább 64-128 gigabájtos háttértárral szerelt változatban.

Laptopból leginkább windowsos gépeket kerestek az iskolakezdési időszak első heteiben, a 295-300 ezer forint körüli átlagár pedig már ugyancsak jól felszerelt (512GB SSD, 16-32GB memória) konfigurációkat takar. A legnépszerűbb modellek ebben az időszakban az Asus, Dell, HP és Lenovo gyártmányok voltak. Telefonok közül főleg a Samsung és a Xiaomi középkategóriás modelljeire, illetve a három generációval korábbi iPhone 13-asra érkezett a legtöbb rendelés ebben az időszakban - 125-130 ezer forint körüli átlagáron. Mindhárom elektronikai kategória esetében a tanszerekénél magasabb, 90 százalék feletti volt a Genius hűségprogram keretében rendelhető termékek köre az iskolakezdési szezon nyitóheteiben.
Címlapkép: Getty Images
