Több tízezer magyar család táncol a szakadék szélén: tényleg csak innen várhatnak segítséget?

Hazánkban körülbelül 300 ezer egyszülős család él, ahol legalább félmillió gyerek nő fel. Kifejezetten az Ő problémáikra koncentrálva egyetlen szervezet, az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány működik az országban. Az egész problémakört Nagy Anna, az alapítvány által működtetett Egyszülős Központ alapítója mutatja be a Pénzcentrumnak.

Az alapítvány 2005 óta segíti az egyedülálló szülőket. Alapelvük, hogy mind egyedülálló szülőként, mind egyszülős családban felnövő gyermekként mindenkinek joga van az egyenlő életesélyekhez és lehetőségekhez. Legyenek bármilyen oknál fogva – válás, haláleset, örökbefogadás, egyedül vállalt terhesség – egyszülős családban élők. Eddig 26 ezer családot értek el a programjaikkal.

2018 óta létezik egy helyszín, az Egyszülős Központ Budapesten, amely nemzetközileg is úttörő kezdeményezésnek számít. Számos országban van ilyen jellegű segítő alapítvány, Nyugaton Angliában és Skóciában van a legrégebbi hagyománya az ilyen központoknak. Viszont a legtöbb országban egy-egy kiemelt területre koncentrálnak: van, ahol a munkavállalást segítő projektek, máshol a pénzügyi tudatosság van előtérben. Ami a budapesti központot megkülönbözteti, az a programjaik, működésük komplexitása, amely az indulástól jellemzi őket. Jelenleg Több mint 70 féle szolgáltatásuk van.

Pénzcentrum: Magyarországon évtizedekig a „csonka család” jelzővel illeték ezt a népes csoportot. Javult a társadalmi megítélés azóta?

Nagy Anna: Tapasztalatom szerint ennél a beidegződésnél már jobb a helyzet, de az érintettek még mindig nagyon nehezen beszélnek erről. Bennük van a „mit rontottam el?”, „mit fognak szólni a munkahelyemen?”, és hasonló érzések, félelmek. A környezetük pedig nagyon ritkán gondol bele, hogy a mindennapi életben milyen rettenetesen nehéz állandóan két ember munkáját végezni, folyamatosan túlélő üzemmódban élni, a napi feladatokra koncentrálni.

Ez az állapot az élet minden területére kihat: az anyagiaktól a gyerekek esélyéig, a szülő munkavállalási lehetőségétől az egész család egészségi- és lelkiállapotáig. Én is a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy milyen az – csak egyetlen példát kiemelve - amikor otthon vagy egy 10 hónapos beteg gyerekkel, akinek gyógyszerre van szüksége. Ha nincs egy nagymama, vagy jó lelkű szomszéd, akkor hogy jutsz el a patikába? És ezeket a naponta felmerülő problémákat sajnos hosszan tudnám sorolni.

Szinte mindenkinek van egyszülős rokona, barátja, ismerőse, sokszor mégsem vagyunk elég nyitottak az ő problémáikra. Pedig „csak” egy kis empátiára lenne szükség.

Milyen programokat emelne ki az alapítvány működéséből?

A Központunk támogató és közösségi tér egyben: sokféle praktikus segítséget nyújtunk, a pszichológiai tanácsadástól a gyermekpszichológiáig, a jogi, munkaügyi tanácsadásig, az állásközvetítéstől (160 szülőnek találtunk munkalehetőséget), az önsegítő, támogató csoportokig, a közös kirándulástól a sportolásig. Van apa, özvegy, elvált, kismama, sérült gyereket nevelő csoportunk. A közösséghez tartozás érzése lelkileg is nagyon fontos, mert a legtöbb egyedülálló szülő elszigetelten él, ami sokszor még az anyagi nehézségeknél is kínzóbb probléma. Élelmiszeradományokat gyűjtünk. A Covid alatt 170 családnak tudtunk laptopot biztosítani a digitális oktatáshoz.

A gyermekek számára rengeteg programot szervezünk: délutánonként korrepetálásokkal segítjük őket, workshopjaink, játszóházunk van. Több ezer családnak segítünk a nyári táborozással, amelyben - a támogatóink jóvoltából - heti 1 500 forintért nyaralnak a gyerekek. Része vagyunk az Erzsébet programnak, amely szintén hatalmas segítség számunkra.

Ha egy mondatban kell megfogalmaznom a filozófiánkat: ahol a hozzánk jövőknek nehézségük van, ott nekünk feladatunk van.

Kik a fő támogatóik?

A központ állami támogatásból jött létre, de számos céges kapcsolatunk is van, ami elengedhetetlen a projektekben. A harmadik „támogatói körünket” az egyéni segítségek, az önkénteseink jelentik, akik nélkül nem tudnánk működni. A 12 állandó munkatárs mellett 80-100 lelkes önkéntes tartozik a csapatunkba. A 18 klubunk - amelyből 10 Magyarországon, 8 pedig a határon túl található – mindegyikét ők vezetik.

Fontos, hogy a vidéki csoportok nagy önállósággal bírnak, ők helyben tudják igazán, hogy milyen problémák vannak, mire van szükség. A közeljövőben nyitjuk meg a budai központunkat, így a fővárosban hamarosan már két helyszínen működünk. Fontos szempont, hogy ott is olyan szolgáltatásaink legyenek, amelyek adekvátak.

Mit tapasztal, mennyire szolidárisak a magyarok?

Amikor az ember egy civil szervezetet alapít, nagyon hamar megtanulja, hogy oda kell menni egy céghez, intézményhez, önkormányzathoz, vagy vállalkozóhoz és kérni kell. Anyagi támogatást, eszközt, ételt, ingyen rendezvényhelyszínt. A mi tapasztalatunk az, hogy segítőkészek, nyitottak a honfitársaink, a mi munkánkat rengetegen segítik. A Központunkban a támogató falon elfogyott a hely.

A társadalmi szolidaritás most, az ukrajnai menekültek ügyében is megmutatkozik. Mi is segítünk a határmentén az egyszülősöknek Polgármesterekkel, lelkészekkel egyeztetve tisztálkodószereket, pelenkát, takarót, élelmiszersegélyt viszünk. Ebben a munkában is sok önkéntesünk vesz részt.

Mire büszke a munkájában?

Úgy érzem, hogy ez az én dolgom. Természetesen örömmel tölt el, hogy egy év alatt megkaptuk az „Év közösségi tere” különdíját, a Highlights of Hungary különdíját, vagy az Év Női vállalkozója díjat. Hogy bemutatkoztunk New Yorkban, az ENSZ-ben, Brüsszelben, Varsóban és Berlinben.

De igazán az a szívbemarkoló amikor egy köszönő levelet kapunk egy anyukától a gyermeke nyári táborozása után, vagy amikor egy szülő kicsit jobb kedvűen megy el tőlünk, mint amilyen lelkiállapotban belépett az ajtón. Jó a mindennapi világmegváltás! Büszke vagyok rá, hogy a kezdeményezésünk már túlmutat önmagán: átláthatóbbá tettük ezt az ügyet, hozzájárultunk, hogy a közvélemény egy része a mindennapokban észrevegye ezt a problémát.

Nagyon pozitív fejlemény, hogy ezév január 1-től két új törvény is segíti a nehéz helyzetben élőket. A kormány az árvaellátás minimum összegét a duplájára emelte, ami közel 40 ezer gyereket érint, 22 éves korig. A tartásdíjjal kapcsolatos törvény pedig kimondja: ha a gyerek nem kapja meg, és a különélő szülőn nem lehet végrehajtani, akkor 50 200 forintig az állam megelőlegezi azt. Ez nagyságrendileg 90 ezer gyereket érint.