Kabátban ülhetnek a diákok, mégsem lesz online oktatás: tényleg a spórolás a megoldás?

Hiába kényszerülnek komoly spórolásra az egyetemek a fűtési szezonban, egyelőre úgy tűnik, nem vezetnek be online oktatást. Inkább tartják az órákat a legfeljebb 18 fokra fűtött termekben.

Október 1-jén lép hatályba az a kormányrendelet, amely alapján az állami intézményeket nem lehet 18 foknál magasabb hőmérsékletre felfűteni. A jogszabály az állami fenntartásban maradt öt egyetemre és egy főiskolára – vagyis az Eötvös Loránd Tudományegyetemre, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre, a közszolgálati egyetemre, a bajai Eötvös József Főiskolára, a Magyar Képzőművészeti Egyetemre és a Zeneakadémiára – is vonatkozik. Az állami felsőoktatási intézményekben szeptember 22-ig kellett elkészíteni az „energiamegtakarítási tervet”, ezeken az egyetemeken és főiskolákon „energiatakarékossági felelős” is lesz, aki – írta a Kulturális és Innovációs Minisztérium – „az intézkedési tervben rögzített feladatokon túl a minisztériummal a kapcsolattartói feladatokat is ellátja”.

Az Eduline úgy tudja, hogy a 18 fokos maximumhőmérsékletről jelenleg is egyeztetnek az állami felsőoktatási intézmények a minisztériummal. A lap kereste az intézményeket ennek kapcsán, a közszolgálati egyetemtől kapott válasz szerint a 2022/2023-as tanévben és azon belül az őszi szemeszterben jelenléti oktatást terveznek. A Műegyetemen sem változik az első félév tanítási rendje, de takarékossági intézkedéseket vezetnek be. A BME azt közölte a lappal, hogy már megkötötték a szerződéseket a szolgáltatókkal, előzetes kalkulációik szerint az egyetem 2023-as rezsije hárommilliárd forinttal lesz magasabb az ideinél, „és nem zárható ki a költségek további emelkedése”.