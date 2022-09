Újabb egyetem lépne a brutális rezsiköltségek miatt: elmaradhat a tavaszi szünet is?

A Semmelweis Egyetemen a megugró rezsiköltségek miatt elmaradhat a tavaszi szünet, helyette decemberben a két ünnep között oktatási szünet lesz az intézményben. Az őszi félév tanrendjében nem lesz változás – írja a Telex.

Kedden derült ki, hogy elmarad az őszi szünet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a rezsiárak emelkedése miatt, a Bölcsészettudományi Karon pedig a vizsgaidőszak is online lesz. Most úgy tűnik, a Semmelweis Egyetem is hasonló lépésen gondolkodik. A hírportálnak adott válaszukban szerint tárgyalások folynak arról, hogy az energiavészhelyzetre való tekintettel a 2023.04.03. és 2023. 04.10. közötti időszakra tervezett tavaszi szünet elmaradjon, de ebben az esetben – a szokásoktól eltérő módon -, 2022 decemberében, a két ünnep között, oktatási szünetet rendelnek el az intézményben.