Lehangoló a magyar nyugdíj-hangulat: mi lesz így az idősekkel?

A nyugdíj előtt álló magyarok negyede számít arra, hogy egyáltalán nem fog nyugdíjat kapni, további 15 százalék szerint pedig nem lesz elegendő az az összeg, amit minden hónap tizedike körül hoz majd a postás. A fiatalabbak a legpesszimistábbak, az öngondoskodás mégis a 40-es koroszályban fogalmazódik meg leginkább, mint megoldási lehetőség. Az aggasztó eredmények ellenére a legtöbben nyaralni, utazni és pihenni terveznek az első nyugdíjas hetükön - derült ki egy friss kutatásból.

A Generali Biztosító több mint 500 fős reprezentatív felmérésében arról kérdezte a nyugdíj előtt álló (25 éves-55 éves korosztály) magyar lakosságot, hogy mi jut eszükbe a nyugdíjról, milyen lesz nyugdíjasnak lenni, illetve hogyan, mivel képzelik el az első munka nélkül töltött hetüket.

Beletörődés, bizonytalanság, düh

"A nyugdíj az, ami nekem már nem lesz", "csirkefarhát", "öregség, betegség, kisnyugdíj", "dolgozni fogok" - döntő többségében ilyen és ehhez hasonló válaszok érkeztek arra a nyitott kérdéssora, hogy mi jut eszébe a nyugdíjról.

A megkérdezettek negyede (27%) arra számít, hogy egyáltalán nem kap majd nyugdíjat öregkorában, további 15 százalék pedig jelentős életszínvonal-eséssel számol, mivel szerintük nem lesz elengedő a kapott összeg a jelenlegi körülményeik fenntartására. Körülbelül ugyanennyien (14%) említették spontán a bizonytalanság és kiszámíthatatlanság szavakat, míg pihenésként vagy megérdemelt jutalomként csak minden ötödik (20,7%) magyar gondol a nyugdíjas éveire. Az öngondoskodást csupán 7 százalékuk említette.

A felmérés eredményei azt is kimutatták, hogy a különböző korosztályok másként asszociálnak a nyugdíjra. A fiatalok (25-40 évesek) jóval pesszimistábbak, mint a nyugdíjhoz közelebb állók (50-55 évesek), hiszen az előbbiek jóval nagyobb arányban gondolják úgy, hogy semmilyen nyugdíjat nem fognak kapni, vagy túl keveset a megélhetéshez, az utóbbiak viszont már inkább szeretnek rá pihenésként, vagy megérdemelt jutalomként gondolni.

A legbizonytalanabb korosztály a felmérés szerint a 41-50 év közöttiek, hiszen ellentétben a fiatalokkal (akik meg vannak győződve, hogy semmit nem kapnak), vagy az idősekkel (akik már készülnek a nyugdíjra), ők egyáltalán nem tudják, mire számítsanak. Talán éppen a kiszolgáltatottság érzése miatt a 40-esek említették legnagyobb arányban (10%) az öngondoskodást, mint megoldási lehetőséget, szemben a 25-30 év közötti korosztállyal, akiknek csupán a 1,5 százaléka.

Utazás, pihenés, család - így tervezzük az első nyugdíjas hetet

A kutatás arra is rákérdezett, hogy ki miként, mivel tervezi eltölteni majd az első nyugdíjas hetét. Bár erre a kérdésre is sok olyan válasz érkezett, hogy továbbra is dolgozniuk kell majd, esetleg hivatalokban fogják tölteni papírmunkával, az emberek többsége mégis nyugodt hangulatot képzelt el, ahol a pihenésé és a kikapcsolódásé a főszerep.

A válaszadók 37 százaléka tervez nyaralni vagy utazni az első munka nélkül töltött héten, de közel ennyien (33%) szimplán csak pihennének. A családdal töltött idő szintén sokaknak eszébe jutott (13%), de a kerti munka (8%) és az olvasás is a kedvelt "frissnyugdíjas" tevékenységek közé tartozik. A különböző korosztályok válaszai itt is eltérő várakozásokat mutatnak: a most 25-30 évesek inkább aktívan a családjukkal (utazás, nyaralás), a jelenleg 40-55 évesek inkább passzívan, egyedül (pihenés, olvasás, alvás) tervezik majd tölteni az első nyugdíjasa hetet.