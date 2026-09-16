Tényleg megadóztatják a nyugdíjakat? Már a kormány asztalán az ügy: óriási a dilemma, meglépjék-e

A brit állami nyugdíjak jövő áprilisban várhatóan 3,9 százalékkal emelkednek, aminek következtében az új típusú teljes nyugdíj összege történetében először átlépi az adómentes jövedelemhatárt. A helyzet komoly dilemmát okoz a brit kormánynak, hiszen a befagyasztott adósávok miatt a nyugdíjasok egy része hamarosan személyi jövedelemadó fizetésére kényszerülhet - tudósított a Portfolio.

A legfrissebb bérstatisztikák szerint a keresetek 3,9 százalékkal nőttek az Egyesült Királyságban. Ez az adat kulcsfontosságú, hiszen a brit nyugdíjemelési szabály – az úgynevezett hármas garancia – alapján az ellátásokat az infláció, az átlagbér-növekedés vagy egy fix 2,5 százalékos mérték közül a legmagasabb alapján kell emelni. Amennyiben a szeptemberi inflációs mutatók nem haladják meg a bérnövekedést, ez a 3,9 százalék határozza meg a jövő tavaszi emelést.

A lépés hatására a 2016-ban bevezetett, új típusú állami nyugdíj heti 250,70 fontra nő, ami éves szinten már meghaladja a 13 ezer fontot. Ezzel az összeggel a juttatás átlépi a 2021 óta 12 570 fonton rögzített adómentes keretet. Bár a régebbi rendszerű alapnyugdíj is emelkedik (heti 192,10 fontra), önmagában csak az új típusú ellátás haladja meg az adómentes sávhatárt.

A kialakult helyzet nehéz döntés elé állítja John Healey pénzügyminisztert a közelgő októberi költségvetés benyújtása előtt. Elődje, Rachel Reeves korábban még azt ígérte, hogy az állami nyugdíj adómentes marad. Healeynek most vagy meg kell emelnie a befagyasztott adómentes sávhatárt, vagy más megoldást kell találnia a nyugdíjasok megadóztatásának elkerülésére.

Steve Webb korábbi nyugdíjügyi miniszter szerint azonban a tervezett adómentesség megőrzése meglehetősen ellentmondásos lenne. Rámutatott, hogy egy ilyen lépés a 13,2 millió brit nyugdíjas közül mindössze 700 ezret, vagyis alig egytizenhatodukat védené meg. Webb úgy véli, ez igazságtalan különbségeket teremtene a különböző nyugdíjascsoportok, valamint a semmilyen kedvezményben nem részesülő, alacsony keresetű munkavállalók között.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A hármas garancia rendszere a fenntarthatósága miatt amúgy is gyakori célpontja a szakértői kritikáknak. A brit Költségvetési Felelősségi Hivatal (OBR) előrejelzése szerint az állami nyugdíjkiadások a 2075/2076-os pénzügyi évre elérhetik a brit GDP 9 százalékát. Más elemzések arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi, rendkívül bőkezű rendszer kivezetésével és egy egyszerűbb, bérkövető modell bevezetésével 2045-re akár évi 38 milliárd fontot is megtakaríthatna a brit állam.