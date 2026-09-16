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Nyugdíj

Tényleg megadóztatják a nyugdíjakat? Már a kormány asztalán az ügy: óriási a dilemma, meglépjék-e

Pénzcentrum
2026. szeptember 16. 13:14

A brit állami nyugdíjak jövő áprilisban várhatóan 3,9 százalékkal emelkednek, aminek következtében az új típusú teljes nyugdíj összege történetében először átlépi az adómentes jövedelemhatárt. A helyzet komoly dilemmát okoz a brit kormánynak, hiszen a befagyasztott adósávok miatt a nyugdíjasok egy része hamarosan személyi jövedelemadó fizetésére kényszerülhet - tudósított a Portfolio.

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A legfrissebb bérstatisztikák szerint a keresetek 3,9 százalékkal nőttek az Egyesült Királyságban. Ez az adat kulcsfontosságú, hiszen a brit nyugdíjemelési szabály – az úgynevezett hármas garancia – alapján az ellátásokat az infláció, az átlagbér-növekedés vagy egy fix 2,5 százalékos mérték közül a legmagasabb alapján kell emelni. Amennyiben a szeptemberi inflációs mutatók nem haladják meg a bérnövekedést, ez a 3,9 százalék határozza meg a jövő tavaszi emelést.

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A lépés hatására a 2016-ban bevezetett, új típusú állami nyugdíj heti 250,70 fontra nő, ami éves szinten már meghaladja a 13 ezer fontot. Ezzel az összeggel a juttatás átlépi a 2021 óta 12 570 fonton rögzített adómentes keretet. Bár a régebbi rendszerű alapnyugdíj is emelkedik (heti 192,10 fontra), önmagában csak az új típusú ellátás haladja meg az adómentes sávhatárt.

A kialakult helyzet nehéz döntés elé állítja John Healey pénzügyminisztert a közelgő októberi költségvetés benyújtása előtt. Elődje, Rachel Reeves korábban még azt ígérte, hogy az állami nyugdíj adómentes marad. Healeynek most vagy meg kell emelnie a befagyasztott adómentes sávhatárt, vagy más megoldást kell találnia a nyugdíjasok megadóztatásának elkerülésére.

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Steve Webb korábbi nyugdíjügyi miniszter szerint azonban a tervezett adómentesség megőrzése meglehetősen ellentmondásos lenne. Rámutatott, hogy egy ilyen lépés a 13,2 millió brit nyugdíjas közül mindössze 700 ezret, vagyis alig egytizenhatodukat védené meg. Webb úgy véli, ez igazságtalan különbségeket teremtene a különböző nyugdíjascsoportok, valamint a semmilyen kedvezményben nem részesülő, alacsony keresetű munkavállalók között.

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A hármas garancia rendszere a fenntarthatósága miatt amúgy is gyakori célpontja a szakértői kritikáknak. A brit Költségvetési Felelősségi Hivatal (OBR) előrejelzése szerint az állami nyugdíjkiadások a 2075/2076-os pénzügyi évre elérhetik a brit GDP 9 százalékát. Más elemzések arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi, rendkívül bőkezű rendszer kivezetésével és egy egyszerűbb, bérkövető modell bevezetésével 2045-re akár évi 38 milliárd fontot is megtakaríthatna a brit állam.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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