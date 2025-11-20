2025. november 20. csütörtök Jolán
Budapest, 2025. február 12.A 13. havi nyugdíjat kézbesíti egy postás egy fõvárosi társasházban 2025. február 12-én. A Magyar Posta a február havi nyugdíjjal együtt a 13. havi nyugellátást ütemezetten február 11-tõl kézbesíti egésze
Nyugdíj

Itt a csavar a 14. havi nyugdíjnál: nem minden idős lesz jogosult rá, ők hiába várhatják a februári kifizetést

Pénzcentrum
2025. november 20. 09:50

A kormány törvényjavaslata szerint 2026-tól fokozatosan bevezetik a 14. havi nyugdíjat, ám a jogosultsági feltételek szigorodnak. Ennek következtében nem minden idős lesz jogosult a pluszjuttatásra: akik 2026-ban vonulnak nyugdíjba, nem kaphatják meg februárban a kifizetést.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kedden terjesztette a parlament elé azt a törvényjavaslatot, amely a tizennegyedik havi nyugdíj és más kapcsolódó ellátások bevezetéséhez szükséges jogszabály-módosításokat tartalmazza. A javaslatot kivételes eljárásban tárgyalják, így a parlament már le is zárta az összevont vitát, és a parlamentben december 10-én gyorsított eljárásban szavazhatnak róla. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a 14. havi nyugdíj 2026-tól, több lépcsőben kerül bevezetésre, ugyanolyan ütemezéssel, ahogy korábban a 13. havit állították vissza.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter közölte: az első részlet, egyheti plusznyugdíj 2026 februárjában érkezik meg az érintettekhez. Példaként elmondta, hogy egy átlagos, 250 ezer forintos 13. havi nyugdíj esetén a negyednyi 14. havi juttatás 60 ezer forintot jelent, így jövő februárban átlagosan mintegy 310 ezer forintot kaphatnak a nyugdíjasok. Hangsúlyozta, hogy a rendszer logikája ugyanaz, mint a 13. havi nyugdíj esetében.

Mivel a két juttatás szabályai megegyeznek, a jogosultsági feltételek is azonosak. A törvényjavaslat szerint 14. havi nyugdíj annak jár, aki a tárgyévet megelőző évben legalább egy napra, valamint a tárgyév februárjában is kapott nyugdíjat vagy nyugdíjszerű ellátást. A 13. és 14. havi nyugdíj összege továbbra is a jogosultat februárban megillető ellátás összegével egyezik meg.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy akik 2026-ban mennek nyugdíjba, még nem lesznek jogosultak a 14. havi juttatásra; számukra először 2027-ben nyílik meg ez a lehetőség.

A januárban életbe lépett, 13. havi nyugdíjra vonatkozó szigorítások a 14. havi kifizetésre is érvényesek. Korábban a januári nyugdíjjogosultság elegendő volt, ám a módosítások óta februárban is aktív nyugdíjas státusz szükséges – mivel a plusznyugdíjakat 2025-től mindig februárban folyósítják.

Ennek következménye, hogy azok a nyugdíjasok, akik a tárgyév januárjában hunynak el, már nem szereznek jogosultságot a 13. vagy a 14. havi nyugdíjra, és hozzátartozóik sem igényelhetik azt.

A jelenlegi szabályozás egyetlen kivételt hagy meg: ha valaki februárban hal meg, a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók – meghatározott sorrendben – továbbra is felvehetik a tárgyévi plusznyugdíjakat, a halál időpontjától számított egy éven belül benyújtott kérelem alapján.

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA 
