Idősebb házaspár ellenőrzi pénzügyeit nyugdíjasok
Nyugdíj

Óriási változás érik a magyar nyugdíjrendszerben? Kiderült, kik járhatnának jól vele

Pénzcentrum
2025. október 27. 14:00

A NYUSZET véleménye szerint minél hamarabb progresszív nyugdíjrendszert kellene bevezetni, amit Simonovits András pontosan meg is fogalmazott.

Egyetért Simonovits András szakértő szakmai véleményével a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának alapító elnöke: a nyugdíjrendszernek progresszív elven kell működnie, ahogyan a jövedelemadónak is. Juhász László azonban nemcsak szakmailag, hanem morálisan is kiáll a közgazdász mellett, aki politikai hovatartozástól függetlenül csaknem másfél évtizede nagy hozzáértéssel támogatja a nyugdíjas szervezeteket - írja közleményében a NYUSZET.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A NYUSZET alapító elnöke úgy véli, valószínűleg nem tetszett a kormány képviselőinek Simonovits véleménye, például arról sem, hogy a jelenlegi degresszív alapú nyugdíjszámítás helyett olyan – progresszív – rendszerre kellene áttérni, amely csökkenti a nagyon magas, akár milliós nyugdíjak kialakulásának esélyét. A NYUSZET ezzel a szakmai megállapítással – és a matematikus-közgazdász többi érvelésével is – szóról szóra egyetért – szögezte le Juhász László elnök. 

A degresszió lényege szerint a magasabb nyugdíjalappal rendelkezők arányosan kevesebb nyugdíjat kapnak, vagyis a rendszer nem lineáris: míg 1 millió forintos alapnál 100 ezer forint a különbség, 500 ezernél már csak 17 ezer. Ez egyelőre főként a nagyon magas induló nyugdíjakat érinti, a többséget nem. A nyugdíjrendszernek progresszív elven kell működnie, ahogyan a jövedelemadónak is – idézte a szervezet matematikus-közgazdászát az alapító elnök.

Juhász László egyetért azzal is, amit Simonovits – akárcsak a NYUSZET is többször – hangsúlyozott: a kormány titkosítja az induló nyugdíjak átlagát, ami a becslések szerint ez jelenleg 300–320 ezer forint, ami jóval magasabb, mint a korábban 240 ezer forinttal nyugdíjba vonulóké.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ez komoly igazságtalanság, mert a rendszer aránytalan megkülönböztetést tesz az eltérő nyugdíjazási évek között. A szakértők szerint a nyugdíjrendszer feszültségeit nem kizárólag adó- vagy járulékemeléssel, hanem elsősorban a magas induló nyugdíjak visszafogásával lehet kezelni – szögezte le Simonovits nyilatkozatát idézve, s azzal egyetértve a NYUSZET alapító elnöke.

 
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #kormány #nyugdíjas #nyugdíjrendszer #nyugdíjasok #szakértő #nyugdíjak #nyuszet #nyugdíjszámítás

