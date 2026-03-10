A három nagy amerikai légitársaság – az American Airlines, a Delta Air Lines és a United Airlines – jelentősen átalakítja nemzetközi útvonalhálózatát.
Keményet üzent a nyugdíjrendszerről Farkas András, "Nyugdíjguru": elkerülhetetlen a reform, nem söpörhetik tovább a szőnyeg alá a kérdést
A választások után felálló kormánynak elkerülhetetlenül szembe kell néznie a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatóságának kérdésével – figyelmeztet Farkas András nyugdíjszakértő heti hírlevelében. A gyorsuló demográfiai öregedés, a zsugorodó járulékfizetői kör és a növekvő nyugdíjasnépesség olyan feszültséget teremt, amelyet a mindenkori politikai vezetés már nem söpörhet tartósan a szőnyeg alá.
Egy népesség nagyságát és kormegoszlását három fő tényező határozza meg: a halálozás, a termékenység és a vándorlás. A halálozási mutatók történelmi léptékben bámulatos javulást mutatnak: ezer évvel ezelőtt egy újszülött mindössze 25 évre számíthatott, száz éve 46-ra, ma pedig egy Magyarországon születő fiú csecsemő várható élettartama 74 év, egy lányé közel 80 év. Az előrejelzések szerint a későbbi nemzedékek akár a 90–100 éves átlagos élettartamot is elérhetik – feltéve, hogy nem következnek be súlyos járványügyi vagy háborús sokkok.
Az életkor örvendetes meghosszabbodása ugyanakkor a termékenység tartós visszaesésével jár együtt. Míg dédszüleink idején nem volt ritka a 10–12 gyermekes család, nagyszüleink korában a 6–8 gyermek, addig ma Magyarországon száz termékeny korú nőre mindössze 131 gyermek jut – minden kormányzati ösztönző eszköz ellenére.
A javuló halandósági mutatók és a csökkenő gyermekvállalási kedv együttesen a népesség rendkívül gyors öregedéséhez vezetnek. A világszintű adatok egyértelműek: a 60 évnél idősebbek száma 1990-ben nem érte el a félmilliárdot, 2025-ben már meghaladta az egymilliárdot. Az ENSZ előrejelzései szerint 2050-re 2,1 milliárd, 2100-ra pedig 3,1 milliárd hatvan év feletti ember él majd a Földön.
Magyarországon a helyzet még kedvezőtlenebb, mivel nincsenek olyan nagy létszámú fiatal korosztályok, amelyek javíthatnák a kormegoszlást. Hazánkban a 65 évnél idősebbek arányát érdemes figyelni: jelenleg nagyjából minden ötödik magyar tartozik ebbe a csoportba, 2030-ban már közel minden negyedik, 2050 után pedig lassan már minden harmadik.
A migrációnak elvileg kiegyensúlyozó szerepe lehetne: a bevándorló, többnyire fiatal munkaerő segíthetne fenntartani a társadalmi újraelosztó rendszereket, köztük a nyugdíjrendszert. Ez a kérdés azonban politikailag rendkívül érzékeny – nemcsak Magyarországon, hanem világszerte. Annyi bizonyosnak látszik, hogy az elöregedő fejlett társadalmak idővel szükségszerűen másként fogják értékelni a bevándorlást, mint napjainkban.
A demográfiai öregedés az európai versenyképesség egyik egyre komolyabb akadályává válik. Egyrészt a nemzetgazdaság jövedelmének évről évre nagyobb hányadát kell a nyugdíj-, egészségügyi és szociális rendszerekre fordítani. Másrészt folyamatosan zsugorodik a fiatal, kreatív, innovációra képes munkaerő létszáma. Ráadásul a baby boomer nemzedékek – Magyarországon különösen az 1952–1956 között született Ratkó-gyerekek – öregedésével véget ért a demográfiai osztalék aranykora, amikor a dolgozók aránya az eltartottakhoz képest még kedvező volt. Ennek helyét mindenhol demográfiai veszteség vette át.
A nyugdíjkiadások a fejlett országokban már ma a GDP közel 11 százalékát emésztik fel. Magyarországon ez az arány egyelőre csak 7,32 százalék, ami azonban a nyugdíjasok folyamatos, relatív elszegényedését tükrözi. Az arány az öregedéssel párhuzamosan tovább fog nőni. Nem véletlen, hogy számos európai kormány a nyugdíjkorhatár emelésével és automatikus korrekciós mechanizmusok bevezetésével próbálja mérsékelni a fenntarthatósági kockázatokat.
Magyarországon egy évtized múlva, 2037-től várhatóan mintegy félmillióval kevesebb fiatal lép be a munkaerőpiacra, miközben jelenleg is több mint félmillió magyar dolgozik tartósan külföldön vagy vándorolt ki. Ez összességében legalább egymillióval kevesebb járulékfizetőt jelent, akiknek körülbelül négyszázezerrel több nyugdíjas ellátását kellene finanszírozniuk – ráadásul legalább a jelenlegi, európai összehasonlításban is szívszorítóan alacsony szinten. A jövő kormányzatai számára a nyugdíjrendszer problémáinak rendezése így már nem halogatható tovább.
A nettó átlagkeresetek 9 százalékos növekedésének köszönhetően idén pontosan ilyen mértékben emelkednek az új nyugdíjak kiszámításakor alkalmazott valorizációs szorzók.
Új funkciókkal bővült a 65 év felettieknek szóló ingyenes Gondosóra alkalmazás, a program felhasználóinak száma pedig már megközelíti az egymilliót.
A korábbi hivatalos előrejelzések, amelyek a 2030-as évekig stabil rendszerrel számoltak, mára érvényüket vesztették.
A szakértő szerint a férfiak kedvezményes nyugdíja akár 450–500 milliárd forintos pluszterhet jelenthetne a nyugdíjrendszernek.
Az egyik legsúlyosabb elmaradás a nyugdíjak területén látszik: 2024-ben az uniós átlag szerint a 65 éves vagy annál idősebb nők nyugdíja 24,5 százalékkal maradt el...
A korkedvezményes nyugdíj visszaállításának igénye újra napirendre került.
Az örök aktív pályázatra beérkezett az életutak nemcsak követendő mintát adnak, hanem hidat is építenek a generációk között.
Jelentős tőkekivonás jellemezte az önkéntes nyugdíjpénztári szektort 2025-ben a Bankmonitor szerint.
Rengeteg magyarnak jár ez a nyugdíjas utalvány: hamarosan hozza a postás, így lehet sokat spórolni vele
Fontos nyugdíjas utalvány érkezik hamarosan postán. A tavaly küldött utazási utalvány 2026. március 31-ig érvényes, a most érkező pedig 2027. március végéig lehet felhasználni.
Erre aztán minden nyugdíjas felkapja a fejét: sokkoló hírek érkeztek a kifizetésekről, erről kevesen tudnak
Az Európai Unióban 2024-ben a 65 év feletti nők átlagos nyugdíja 24,5 százalékkal maradt el a férfiakétól.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavaly – vagyonnal súlyozva – átlagosan 9 százalék feletti nettó hozamot értek el.
A felsőoktatásban eltöltött évek szolgálati időnek minősülhetnek a nyugdíj megállapításakor - nem mindegy azonban, hogyan akarjuk beszámíttatni.
Nyugdíjaskorban nemcsak több idő jut a kikapcsolódásra, hanem rengeteg utaznak és vesznek igénybe turisztikai szolgáltatásokat egészségügyi céllal is.
Nők40 nyugdíj: kevesen tudják, de ezt is meg lehet lépni, óriási előnyökkel jár nyugdíjba vonuláskor
Gyakori kérdés a közszférában dolgozó nők körében, hogy a munkáltató köteles-e felmentéssel megszüntetni a jogviszonyukat, amennyiben igénybe kívánják venni a Nők40-et?
Nyugdíj utalás 2026 március: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a márciusi nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 márciusában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Erősödik az összefogás: újabb csoport csatlakozott a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását követelőkhez
A közösségi közlekedésben dolgozók szakszervezetei összefognak a korkedvezményes nyugdíj visszaállításáért.
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
Sokan csak akkor jönnek rá, milyen fontos volt önértékelésük szempontjából a munkájuk, amikor már nem dolgoznak, és hirtelen "nincs rájuk szükség".
Erről sokan nem tudnak a Nők40 nyugdíj kapcsán: rengetegen bukhatják el juttatásukat egy buktató miatt
2026-ban is változatlan feltételekkel marad elérhető a nők kedvezményes nyugdíja, a Nők40, ám sok érintett még mindig félreérti a jogosultsági szabályokat.
