Minden 65 év feletti magyarnak ingyen jár ez az eszköz: közel egymillióan már igényelték

Új funkciókkal bővült a 65 év felettieknek szóló ingyenes Gondosóra alkalmazás, a program felhasználóinak száma pedig már megközelíti az egymilliót. A helymeghatározással és gyógyszeremlékeztetővel kiegészült szolgáltatás életmentő segítséget nyújt az időseknek. A rendszer nevével ugyanakkor egyre többször élnek vissza csalók. Emiatt kiemelten fontos tudatosítani: a Gondosóra és annak használata teljesen díjmentes.

A programhoz tartozó ingyenes mobilalkalmazás a legújabb frissítésnek köszönhetően már helymeghatározással, hangjelzéses órakeresővel, valamint gyógyszeremlékeztető funkcióval is segíti az időseket és hozzátartozóikat - jelentette be ma Lantos Csaba energiaügyi miniszter. Hozzátette: emellett a Digitális Állampolgárság Programon (DÁP) keresztül a rendszerbe történő belépés is egyszerűbbé és biztonságosabbá vált.

A Gondosóra egy ingyenes, csuklón vagy nyakban hordható jelzőeszköz. Segítségével egyetlen gombnyomással összeköthetők a felhasználók a folyamatosan működő diszpécserszolgálattal. A program eddig több mint 85 ezer életet mentett meg, és több százezer hétköznapi esetben nyújtott segítséget. A rendszerhez nemrég csatlakozott a 950 ezredik felhasználó, Szűcs Judith énekesnő is. Ő az egészségi állapota és sokat utazó életmódja miatt választotta az eszközt.

A hagyományos okosórákra nem hasonlító, kifejezetten vészjelzésre kifejlesztett készüléket minden magyarországi lakcímmel rendelkező, 65. életévét betöltött állampolgár igényelheti a hivatalos gondosora.hu weboldalon. A néhány perces regisztrációt akár egy meghatalmazott is elvégezheti. Ehhez csupán személyi igazolványra, lakcímkártyára és egy telefonszámra van szükség. A sikeres igénylést követően a készüléket futárszolgálat szállítja ki, méghozzá teljesen ingyenesen.

A regisztráció során erősen ajánlott egy megbízható, lehetőleg a közelben élő rokon vagy ismerős elérhetőségét is megadni kapcsolattartóként. Őt a diszpécserek baj esetén azonnal értesíteni tudják. A hívás a 06-1-880-6832-es telefonszámról érkezik, amelyet érdemes már előre elmenteni a telefonokba.

A program népszerűségének növekedésével párhuzamosan sajnos megjelentek a visszaélések is. Az utóbbi időben adathalász e-mailek kezdtek el terjedni. Ezekben a Gondosóra és egy mobilszolgáltató nevével visszaélve, elmaradt befizetésekre hivatkozva próbálták megszerezni az áldozatok bankkártyaadatait. Mivel a Gondosóra szolgáltatás a regisztrációtól kezdve teljesen és folyamatosan ingyenes, a szolgáltató soha nem küld fizetési felszólítást.

Kiemelten fontos, hogy az érintettek és hozzátartozóik ne kattintsanak gyanús hivatkozásokra, és ne adják ki a pénzügyi adataikat. Minden ügyintézést kizárólag a hivatalos weboldalon végezzenek el. Amennyiben valaki mégis csalás áldozatává válik, haladéktalanul jelezze azt a számlavezető bankjának.