A város híres savanyúvize az uniós előírások miatt elvesztette hivatalos gyógyvíz minősítését.
Minden 65 év feletti magyarnak ingyen jár ez az eszköz: közel egymillióan már igényelték
Új funkciókkal bővült a 65 év felettieknek szóló ingyenes Gondosóra alkalmazás, a program felhasználóinak száma pedig már megközelíti az egymilliót. A helymeghatározással és gyógyszeremlékeztetővel kiegészült szolgáltatás életmentő segítséget nyújt az időseknek. A rendszer nevével ugyanakkor egyre többször élnek vissza csalók. Emiatt kiemelten fontos tudatosítani: a Gondosóra és annak használata teljesen díjmentes.
A programhoz tartozó ingyenes mobilalkalmazás a legújabb frissítésnek köszönhetően már helymeghatározással, hangjelzéses órakeresővel, valamint gyógyszeremlékeztető funkcióval is segíti az időseket és hozzátartozóikat - jelentette be ma Lantos Csaba energiaügyi miniszter. Hozzátette: emellett a Digitális Állampolgárság Programon (DÁP) keresztül a rendszerbe történő belépés is egyszerűbbé és biztonságosabbá vált.
A Gondosóra egy ingyenes, csuklón vagy nyakban hordható jelzőeszköz. Segítségével egyetlen gombnyomással összeköthetők a felhasználók a folyamatosan működő diszpécserszolgálattal. A program eddig több mint 85 ezer életet mentett meg, és több százezer hétköznapi esetben nyújtott segítséget. A rendszerhez nemrég csatlakozott a 950 ezredik felhasználó, Szűcs Judith énekesnő is. Ő az egészségi állapota és sokat utazó életmódja miatt választotta az eszközt.
A hagyományos okosórákra nem hasonlító, kifejezetten vészjelzésre kifejlesztett készüléket minden magyarországi lakcímmel rendelkező, 65. életévét betöltött állampolgár igényelheti a hivatalos gondosora.hu weboldalon. A néhány perces regisztrációt akár egy meghatalmazott is elvégezheti. Ehhez csupán személyi igazolványra, lakcímkártyára és egy telefonszámra van szükség. A sikeres igénylést követően a készüléket futárszolgálat szállítja ki, méghozzá teljesen ingyenesen.
A regisztráció során erősen ajánlott egy megbízható, lehetőleg a közelben élő rokon vagy ismerős elérhetőségét is megadni kapcsolattartóként. Őt a diszpécserek baj esetén azonnal értesíteni tudják. A hívás a 06-1-880-6832-es telefonszámról érkezik, amelyet érdemes már előre elmenteni a telefonokba.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A program népszerűségének növekedésével párhuzamosan sajnos megjelentek a visszaélések is. Az utóbbi időben adathalász e-mailek kezdtek el terjedni. Ezekben a Gondosóra és egy mobilszolgáltató nevével visszaélve, elmaradt befizetésekre hivatkozva próbálták megszerezni az áldozatok bankkártyaadatait. Mivel a Gondosóra szolgáltatás a regisztrációtól kezdve teljesen és folyamatosan ingyenes, a szolgáltató soha nem küld fizetési felszólítást.
Kiemelten fontos, hogy az érintettek és hozzátartozóik ne kattintsanak gyanús hivatkozásokra, és ne adják ki a pénzügyi adataikat. Minden ügyintézést kizárólag a hivatalos weboldalon végezzenek el. Amennyiben valaki mégis csalás áldozatává válik, haladéktalanul jelezze azt a számlavezető bankjának.
A szakértő szerint a férfiak kedvezményes nyugdíja akár 450–500 milliárd forintos pluszterhet jelenthetne a nyugdíjrendszernek.
Az egyik legsúlyosabb elmaradás a nyugdíjak területén látszik: 2024-ben az uniós átlag szerint a 65 éves vagy annál idősebb nők nyugdíja 24,5 százalékkal maradt el...
A korkedvezményes nyugdíj visszaállításának igénye újra napirendre került.
Az örök aktív pályázatra beérkezett az életutak nemcsak követendő mintát adnak, hanem hidat is építenek a generációk között.
Jelentős tőkekivonás jellemezte az önkéntes nyugdíjpénztári szektort 2025-ben a Bankmonitor szerint.
Rengeteg magyarnak jár ez a nyugdíjas utalvány: hamarosan hozza a postás, így lehet sokat spórolni vele
Fontos nyugdíjas utalvány érkezik hamarosan postán. A tavaly küldött utazási utalvány 2026. március 31-ig érvényes, a most érkező pedig 2027. március végéig lehet felhasználni.
Erre aztán minden nyugdíjas felkapja a fejét: sokkoló hírek érkeztek a kifizetésekről, erről kevesen tudnak
Az Európai Unióban 2024-ben a 65 év feletti nők átlagos nyugdíja 24,5 százalékkal maradt el a férfiakétól.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavaly – vagyonnal súlyozva – átlagosan 9 százalék feletti nettó hozamot értek el.
A felsőoktatásban eltöltött évek szolgálati időnek minősülhetnek a nyugdíj megállapításakor - nem mindegy azonban, hogyan akarjuk beszámíttatni.
Nyugdíjaskorban nemcsak több idő jut a kikapcsolódásra, hanem rengeteg utaznak és vesznek igénybe turisztikai szolgáltatásokat egészségügyi céllal is.
Nők40 nyugdíj: kevesen tudják, de ezt is meg lehet lépni, óriási előnyökkel jár nyugdíjba vonuláskor
Gyakori kérdés a közszférában dolgozó nők körében, hogy a munkáltató köteles-e felmentéssel megszüntetni a jogviszonyukat, amennyiben igénybe kívánják venni a Nők40-et?
Nyugdíj utalás 2026 március: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a márciusi nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 márciusában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Erősödik az összefogás: újabb csoport csatlakozott a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását követelőkhez
A közösségi közlekedésben dolgozók szakszervezetei összefognak a korkedvezményes nyugdíj visszaállításáért.
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
Sokan csak akkor jönnek rá, milyen fontos volt önértékelésük szempontjából a munkájuk, amikor már nem dolgoznak, és hirtelen "nincs rájuk szükség".
Erről sokan nem tudnak a Nők40 nyugdíj kapcsán: rengetegen bukhatják el juttatásukat egy buktató miatt
2026-ban is változatlan feltételekkel marad elérhető a nők kedvezményes nyugdíja, a Nők40, ám sok érintett még mindig félreérti a jogosultsági szabályokat.
Erről a nyugdíjszabályról kevés magyar tud: több helyről is lehet résznyugdíjat igényelni, ez a menete
Farkas András nyugdíjszakértő összefoglalta, milyen uniós szabályok alapján, milyen elvek szerint állapítják meg és folyósítják a résznyugdíjakat.
Az érdekképviselet szerint a vasutas dolgozók, különösen az utazó személyzet egészségügyi helyzete kritikussá vált az elmúlt évtizedben.
Fontos dolgot közöltek a bankok a 13. és 14. havi nyugdíj utalásáról: erről minden idősnek tudnia kell
A Pénzcentrum annak járt utána, hogyan vizsgáztak a pénzintézetek a kiemelt volumenű jóváírások során és okozott-e fennakadást a nyugdíjak együttes kifizetése.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.