Satuba szorult egy komplett generáció: lassan elfogy körülöttük az összes levegő

A 40–75 éves magyarok többsége családja gondozása miatt háttérbe szorítja saját testi-lelki egészségét. A korosztály tagjai hetente átlagosan 23,6 órát töltenek mások gondozásával, miközben csaknem minden harmadik érintett gyakran magányosnak érzi magát. Ez rávilágít arra is, hogy a támogató társas kapcsolatok, különösen a barátságok mennyire meghatározóak az életminőség szempontjából – derül egy reprezentatív kutatásból.
A felmérés szerint tízből hat 40–75 év közötti magyar rendszeresen támogat kiskorú gyermeket vagy segítségre szoruló idősebb rokont. Közel minden ötödik válaszadó egyszerre több generációról is gondoskodik, vagyis fiatalabb és idősebb családtagokról egyaránt. A gondoskodás hetente átlagosan egy egész napot tesz ki az érintettek életében, és többnyire beszélgetésből, közös időtöltésből és érzelmi támogatásból áll. Ezen kívül sokan rendszeresen besegítenek a házimunkába (pl. főzés, takarítás, stb.), vagy átvállalják az ügyintézést. A terhek aránytalanul gyakran hárulnak nőkre, egyedülállókra, nem dolgozókra, valamint kisebb településen élőkre.
A többség azt is érzi, hogy nem jut elég erőforrás az egészségére: a válaszadók csupán 4%-a gondolja úgy, hogy elegendő időt vagy pénzt fordít testi-lelki egészségének megőrzésére. Akik változtatnának, leggyakrabban utazásra, egészségesebb táplálkozásra és sportra fordítanának több erőforrást. Az alacsonyabb végzettségűek inkább vitaminokra és táplálékkiegészítőkre költenének, míg a férfiak és a magasabb végzettségűek körében a sport jelenik meg prioritásként.
Anyagi elégedetlenség és magány a 40–75 évesek mindennapjaiban
A 40–75 éves magyarok körében meghatározó probléma a magány: a korosztály harmada gyakran vagy szinte mindig magányosnak érzi magát – nemcsak egyedül, hanem akár társas helyzetekben is. Az életminőség egyéb területein is kedvezőtlen a kép: az anyagi helyzettel mindössze minden ötödik válaszadó elégedett, de alacsony az elégedettség a testi egészség, a lelki állapot és a társas kapcsolatok terén is.
A 40–75 évesek körében a baráti kapcsolatok – a párkapcsolatoknál is erősebben – befolyásolják az életminőséget: akinek van bizalmas barátja, általában jobban érzi magát, elégedettebb az életével. Bár a korosztály kétharmadának van ilyen közeli kapcsolata, a rendszeres közösségi részvétel már kevesekre jellemző: nagyobb közösségbe csupán minden ötödik ember jár el. Így bár a közösségi kapcsolatok védő szerepe egyértelmű, a szervezett programokon való részvétel alacsony – miközben az igény messze nagyobb: a megkérdezettek háromnegyede szívesen csatlakozna valamilyen helyi közösségi programhoz, ha az elérhető lenne számára.
„A kutatások egyértelműen azt mutatják, hogy a 40 év felettieknek nagy szükségük van támogató, megbízható közösségekre, amelyek azonban gyakran hiányoznak a mindennapi életükből” – mondta Szilvia Lember, a Haleon Magyarország országmenedzsere.
„A terepi munkák során nap mint nap találkozunk emberekkel, közösségekkel, beszélgetünk, véleményt cserélünk. Az ország számos településén látjuk, ahogy az emberek egyre nagyobb figyelemmel fordulnak a saját öngondoskodási rendszereik fejlesztése felé. ” – hangsúlyozta Milánkovics Kinga, a Hekate Tudatos Öregedés Alapítvány társalapítója. Hozzátette: az immár több mint fél éve működő ÉletPlusz program a tudatos, aktív idősödés szemléletét és módszertanát viszi el a közösségekbe, hiszen a 40, 50 év feletti életszakasz nem a leépülés kezdetét, hanem új lehetőségeket is jelenthet. Ez egyre fontosabb, hiszen Magarországon 45 év fölött immár többen vagyunk, mint alatta.
A nettó átlagkeresetek 9 százalékos növekedésének köszönhetően idén pontosan ilyen mértékben emelkednek az új nyugdíjak kiszámításakor alkalmazott valorizációs szorzók.
Keményet üzent a nyugdíjrendszerről Farkas András, "Nyugdíjguru": elkerülhetetlen a reform, nem söpörhetik tovább a szőnyeg alá a kérdést
A demográfiai öregedés az európai versenyképesség egyik egyre komolyabb akadályává válik.
Új funkciókkal bővült a 65 év felettieknek szóló ingyenes Gondosóra alkalmazás, a program felhasználóinak száma pedig már megközelíti az egymilliót.
A korábbi hivatalos előrejelzések, amelyek a 2030-as évekig stabil rendszerrel számoltak, mára érvényüket vesztették.
A szakértő szerint a férfiak kedvezményes nyugdíja akár 450–500 milliárd forintos pluszterhet jelenthetne a nyugdíjrendszernek.
Az egyik legsúlyosabb elmaradás a nyugdíjak területén látszik: 2024-ben az uniós átlag szerint a 65 éves vagy annál idősebb nők nyugdíja 24,5 százalékkal maradt el...
A korkedvezményes nyugdíj visszaállításának igénye újra napirendre került.
Az örök aktív pályázatra beérkezett az életutak nemcsak követendő mintát adnak, hanem hidat is építenek a generációk között.
Jelentős tőkekivonás jellemezte az önkéntes nyugdíjpénztári szektort 2025-ben a Bankmonitor szerint.
Rengeteg magyarnak jár ez a nyugdíjas utalvány: hamarosan hozza a postás, így lehet sokat spórolni vele
Fontos nyugdíjas utalvány érkezik hamarosan postán. A tavaly küldött utazási utalvány 2026. március 31-ig érvényes, a most érkező pedig 2027. március végéig lehet felhasználni.
Erre aztán minden nyugdíjas felkapja a fejét: sokkoló hírek érkeztek a kifizetésekről, erről kevesen tudnak
Az Európai Unióban 2024-ben a 65 év feletti nők átlagos nyugdíja 24,5 százalékkal maradt el a férfiakétól.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavaly – vagyonnal súlyozva – átlagosan 9 százalék feletti nettó hozamot értek el.
A felsőoktatásban eltöltött évek szolgálati időnek minősülhetnek a nyugdíj megállapításakor - nem mindegy azonban, hogyan akarjuk beszámíttatni.
Nyugdíjaskorban nemcsak több idő jut a kikapcsolódásra, hanem rengeteg utaznak és vesznek igénybe turisztikai szolgáltatásokat egészségügyi céllal is.
Nők40 nyugdíj: kevesen tudják, de ezt is meg lehet lépni, óriási előnyökkel jár nyugdíjba vonuláskor
Gyakori kérdés a közszférában dolgozó nők körében, hogy a munkáltató köteles-e felmentéssel megszüntetni a jogviszonyukat, amennyiben igénybe kívánják venni a Nők40-et?
Nyugdíj utalás 2026 március: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a márciusi nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 márciusában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Erősödik az összefogás: újabb csoport csatlakozott a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását követelőkhez
A közösségi közlekedésben dolgozók szakszervezetei összefognak a korkedvezményes nyugdíj visszaállításáért.
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
Sokan csak akkor jönnek rá, milyen fontos volt önértékelésük szempontjából a munkájuk, amikor már nem dolgoznak, és hirtelen "nincs rájuk szükség".
