Nyugdíj
Nyugdíj

Satuba szorult egy komplett generáció: lassan elfogy körülöttük az összes levegő

Pénzcentrum
2026. március 12. 13:31

A 40–75 éves magyarok többsége családja gondozása miatt háttérbe szorítja saját testi-lelki egészségét. A korosztály tagjai hetente átlagosan 23,6 órát töltenek mások gondozásával, miközben csaknem minden harmadik érintett gyakran magányosnak érzi magát. Ez rávilágít arra is, hogy a támogató társas kapcsolatok, különösen a barátságok mennyire meghatározóak az életminőség szempontjából – derül egy reprezentatív kutatásból.

A felmérés szerint tízből hat 40–75 év közötti magyar rendszeresen támogat kiskorú gyermeket vagy segítségre szoruló idősebb rokont. Közel minden ötödik válaszadó egyszerre több generációról is gondoskodik, vagyis fiatalabb és idősebb családtagokról egyaránt. A gondoskodás hetente átlagosan egy egész napot tesz ki az érintettek életében, és többnyire beszélgetésből, közös időtöltésből és érzelmi támogatásból áll. Ezen kívül sokan rendszeresen besegítenek a házimunkába (pl. főzés, takarítás, stb.), vagy átvállalják az ügyintézést. A terhek aránytalanul gyakran hárulnak nőkre, egyedülállókra, nem dolgozókra, valamint kisebb településen élőkre.

A többség azt is érzi, hogy nem jut elég erőforrás az egészségére: a válaszadók csupán 4%-a gondolja úgy, hogy elegendő időt vagy pénzt fordít testi-lelki egészségének megőrzésére. Akik változtatnának, leggyakrabban utazásra, egészségesebb táplálkozásra és sportra fordítanának több erőforrást. Az alacsonyabb végzettségűek inkább vitaminokra és táplálékkiegészítőkre költenének, míg a férfiak és a magasabb végzettségűek körében a sport jelenik meg prioritásként.

Anyagi elégedetlenség és magány a 40–75 évesek mindennapjaiban

A 40–75 éves magyarok körében meghatározó probléma a magány: a korosztály harmada gyakran vagy szinte mindig magányosnak érzi magát – nemcsak egyedül, hanem akár társas helyzetekben is. Az életminőség egyéb területein is kedvezőtlen a kép: az anyagi helyzettel mindössze minden ötödik válaszadó elégedett, de alacsony az elégedettség a testi egészség, a lelki állapot és a társas kapcsolatok terén is.

A 40–75 évesek körében a baráti kapcsolatok – a párkapcsolatoknál is erősebben – befolyásolják az életminőséget: akinek van bizalmas barátja, általában jobban érzi magát, elégedettebb az életével. Bár a korosztály kétharmadának van ilyen közeli kapcsolata, a rendszeres közösségi részvétel már kevesekre jellemző: nagyobb közösségbe csupán minden ötödik ember jár el. Így bár a közösségi kapcsolatok védő szerepe egyértelmű, a szervezett programokon való részvétel alacsony – miközben az igény messze nagyobb: a megkérdezettek háromnegyede szívesen csatlakozna valamilyen helyi közösségi programhoz, ha az elérhető lenne számára.

„A kutatások egyértelműen azt mutatják, hogy a 40 év felettieknek nagy szükségük van támogató, megbízható közösségekre, amelyek azonban gyakran hiányoznak a mindennapi életükből” – mondta Szilvia Lember, a Haleon Magyarország országmenedzsere. 

„A terepi munkák során nap mint nap találkozunk emberekkel, közösségekkel, beszélgetünk, véleményt cserélünk. Az ország számos településén látjuk, ahogy az emberek egyre nagyobb figyelemmel fordulnak a saját öngondoskodási rendszereik fejlesztése felé. ” – hangsúlyozta Milánkovics Kinga, a Hekate Tudatos Öregedés Alapítvány társalapítója. Hozzátette: az immár több mint fél éve működő ÉletPlusz program a tudatos, aktív idősödés szemléletét és módszertanát viszi el a közösségekbe, hiszen a 40, 50 év feletti életszakasz nem a leépülés kezdetét, hanem új lehetőségeket is jelenthet. Ez egyre fontosabb, hiszen Magarországon 45 év fölött immár többen vagyunk, mint alatta.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #nyugdij #öngondoskodás #magyarország #kutatás #anyagi helyzet #idősek #társadalom #öregedés #időskor #mentális egészség

