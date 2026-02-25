2026. február 25. szerda Géza
7 °C Budapest
A nyugdíjasok pénzügyei. Egy idős hölgy számolja a magyar pénzt, nyugdíj Magyarországon. közeli kép.
Nyugdíj

Durva számok jöttek a nyugdíjpénztáraktól: ezt sokan nem várták

Pénzcentrum
2026. február 25. 15:34

Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavaly – vagyonnal súlyozva – átlagosan 9 százalék feletti nettó hozamot értek el, ráadásul a pénztári portfoliók harmadának hozamrátái kétszámjegyűek lettek. Az elmúlt három év hozamteljesítménye messze a legerősebb a pénztárak elmúlt két évtizedében. Az előző esztendőkhöz hasonlóan tavaly is jellemzően a nagyobb befektetési jegy és részvényhányaddal rendelkező portfóliók teljesítettek a legjobban.

A hazai önkéntes nyugdíjpénztárak (záró vagyonnal súlyozott) átlagos nettó hozama 9,04 százalék lett tavaly. A 2025. évi 3,30 százalékos decemberi inflációval összevetve ez 5,56 százalékos reálhozamot jelent a pénztártagoknak – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által publikált szektoradatokból. A 2023-ban és 2024-ben kétszámjegyű átlagos nettó hozammal záró önkéntes nyugdíjpénztárak a 2025-ös hozammal együtt az elmúlt két évtized messze legjobb hozamteljesítményét érték el az előző három esztendőben.

Az előző két évhez hasonlóan tavaly is jellemzően a magasabb kockázatot vállaló, részvény és befektetési jegy túlsúlyos pénztári portfóliók teljesítettek a legjobban. Ezen belül a portfóliók harmada kétszámjegyű nettó hozammal büszkélkedhet.

A 10 éves nettó hozam átlagosan 6,56 százalék, a 15 éves 6,77, a 20 éves pedig 6,36 százalékos lett az elmúlt évek teljesítménye alapján. Összességében az önkéntes nyugdíjpénztárak az elmúlt két évtizedben átlagosan 1,61 százalékos reálhozamot értek el. A hosszú távú adatok egyúttal azt is mutatják, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak egy-egy korábbi, esetlegesen kedvezőtlenebb évét ellensúlyozhatják a kiugróan jó teljesítményt mutató időszakok. E nyugdíj-előtakarékossági forma esetében a professzionális pénztári vagyonkezelők gondoskodnak az eredményes befektetésekről.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak alacsony, 1 százalék alatti éves működési és befektetési költségeit (díjterhelését), és a tagdíjbefizetések után járó 20 százalékos adókedvezményt is figyelembe véve a pénztári megtakarítások továbbra is kifejezetten versenyképes öngondoskodási formának számítanak a nyugdíjcélú előtakarékossági termékek piacán. A pénztári hozamok, illetve díjterhelési mutatók alakulását az MNB (közérthető magyarázatokkal) évente közzéteszi honlapján a nyilvánosság számára.
Címlapkép: Getty Images
