A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó őszintén vallott karrierje pénzügyi nehézségeiről, elmondása szerint volt olyan, hogy hónapokig fizetés nélkül kényszerült játszani.
Durva számok jöttek a nyugdíjpénztáraktól: ezt sokan nem várták
Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavaly – vagyonnal súlyozva – átlagosan 9 százalék feletti nettó hozamot értek el, ráadásul a pénztári portfoliók harmadának hozamrátái kétszámjegyűek lettek. Az elmúlt három év hozamteljesítménye messze a legerősebb a pénztárak elmúlt két évtizedében. Az előző esztendőkhöz hasonlóan tavaly is jellemzően a nagyobb befektetési jegy és részvényhányaddal rendelkező portfóliók teljesítettek a legjobban.
A hazai önkéntes nyugdíjpénztárak (záró vagyonnal súlyozott) átlagos nettó hozama 9,04 százalék lett tavaly. A 2025. évi 3,30 százalékos decemberi inflációval összevetve ez 5,56 százalékos reálhozamot jelent a pénztártagoknak – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által publikált szektoradatokból. A 2023-ban és 2024-ben kétszámjegyű átlagos nettó hozammal záró önkéntes nyugdíjpénztárak a 2025-ös hozammal együtt az elmúlt két évtized messze legjobb hozamteljesítményét érték el az előző három esztendőben.
Az előző két évhez hasonlóan tavaly is jellemzően a magasabb kockázatot vállaló, részvény és befektetési jegy túlsúlyos pénztári portfóliók teljesítettek a legjobban. Ezen belül a portfóliók harmada kétszámjegyű nettó hozammal büszkélkedhet.
A 10 éves nettó hozam átlagosan 6,56 százalék, a 15 éves 6,77, a 20 éves pedig 6,36 százalékos lett az elmúlt évek teljesítménye alapján. Összességében az önkéntes nyugdíjpénztárak az elmúlt két évtizedben átlagosan 1,61 százalékos reálhozamot értek el. A hosszú távú adatok egyúttal azt is mutatják, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak egy-egy korábbi, esetlegesen kedvezőtlenebb évét ellensúlyozhatják a kiugróan jó teljesítményt mutató időszakok. E nyugdíj-előtakarékossági forma esetében a professzionális pénztári vagyonkezelők gondoskodnak az eredményes befektetésekről.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak alacsony, 1 százalék alatti éves működési és befektetési költségeit (díjterhelését), és a tagdíjbefizetések után járó 20 százalékos adókedvezményt is figyelembe véve a pénztári megtakarítások továbbra is kifejezetten versenyképes öngondoskodási formának számítanak a nyugdíjcélú előtakarékossági termékek piacán. A pénztári hozamok, illetve díjterhelési mutatók alakulását az MNB (közérthető magyarázatokkal) évente közzéteszi honlapján a nyilvánosság számára.
A felsőoktatásban eltöltött évek szolgálati időnek minősülhetnek a nyugdíj megállapításakor - nem mindegy azonban, hogyan akarjuk beszámíttatni.
Nyugdíjaskorban nemcsak több idő jut a kikapcsolódásra, hanem rengeteg utaznak és vesznek igénybe turisztikai szolgáltatásokat egészségügyi céllal is.
Nők40 nyugdíj: kevesen tudják, de ezt is meg lehet lépni, óriási előnyökkel jár nyugdíjba vonuláskor
Gyakori kérdés a közszférában dolgozó nők körében, hogy a munkáltató köteles-e felmentéssel megszüntetni a jogviszonyukat, amennyiben igénybe kívánják venni a Nők40-et?
Nyugdíj utalás 2026 március: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a márciusi nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 márciusában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Erősödik az összefogás: újabb csoport csatlakozott a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását követelőkhez
A közösségi közlekedésben dolgozók szakszervezetei összefognak a korkedvezményes nyugdíj visszaállításáért.
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
Sokan csak akkor jönnek rá, milyen fontos volt önértékelésük szempontjából a munkájuk, amikor már nem dolgoznak, és hirtelen "nincs rájuk szükség".
Erről sokan nem tudnak a Nők40 nyugdíj kapcsán: rengetegen bukhatják el juttatásukat egy buktató miatt
2026-ban is változatlan feltételekkel marad elérhető a nők kedvezményes nyugdíja, a Nők40, ám sok érintett még mindig félreérti a jogosultsági szabályokat.
Erről a nyugdíjszabályról kevés magyar tud: több helyről is lehet résznyugdíjat igényelni, ez a menete
Farkas András nyugdíjszakértő összefoglalta, milyen uniós szabályok alapján, milyen elvek szerint állapítják meg és folyósítják a résznyugdíjakat.
Az érdekképviselet szerint a vasutas dolgozók, különösen az utazó személyzet egészségügyi helyzete kritikussá vált az elmúlt évtizedben.
Fontos dolgot közöltek a bankok a 13. és 14. havi nyugdíj utalásáról: erről minden idősnek tudnia kell
A Pénzcentrum annak járt utána, hogyan vizsgáztak a pénzintézetek a kiemelt volumenű jóváírások során és okozott-e fennakadást a nyugdíjak együttes kifizetése.
Ezen a napon érkezik a 13. havi nyugdíj 2026-ban, és a 14. havi nyugdíj első részlete - Lesz, akinek semmi sem jár?
A nyugdíj utalás 2026 február hónapban is 12-én érkezik, a 13. és 14. havi nyugdíjakat viszont szokatlan módon pénteken utalják. A postai kézbesítés napja szintén...
Ezt rengeteg magyar nem tudja a végrendeletéről: súlyos pénzeket bukhatnak rajta a családtagok, ha elfelejtik
A magyar férfiak átlagosan négy évvel korábban halnak meg, mint a nők. Életkilátásaik más uniós országok férfilakosaihoz képest is átlagosan négy évvel rosszabbak.
Az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos szabályozás számos buktatót rejt, különösen az élettársi kapcsolatban élők számára.
Rengeteg magyarnak kophat fel az álla idős korában, ha ezt elrontják nyugdíjazás előtt: nem árt időben felkészülni
A nyugdíjba vonulást megelőzően nagy kérdés, hogy a jellemzően csökkenő jövedelem mellett hogyan tartható fenn ugyanaz az életszínvonal.
Elképesztő robbanás a hazai nyugdíjszámláknál: rengeteg magyar lépett, nem semmi pénzt halmoztak fel
Egy NYESZ-számlán átlagosan 6,19 millió forintot tartanak a befektetők az MNB legfrissebb adatai szerint.
Ez fordított helyzetet jelent a megszokotthoz képest, hiszen általában a postai kifizetések zajlanak később.
Ezzel az álhírrel már több mint 40 éve tévesztik meg az olvasókat.
A Holdról is látszik, egyre mélyül a nyugdíjkrízis Magyarországon: folyamatos lecsúszás vár az idősekre?
A legfrissebb adatok szerint a bérek és a nyugdíjak közötti különbség történelmi léptékben magas, és az elmúlt években látványosan kitágult az olló
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-