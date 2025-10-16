2025. október 16. csütörtök Gál
Budapest, 2025. szeptember 1.A Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyudíjasnak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a fõvárosban, a XIII. kerületi Gidófalvy Lajos utca egyik társasházában 2025. szeptember 1-jén.
Nyugdíj

Most érkezett! Fontos dolgot közölt a nyugdíjas utalványokról a Magyar Posta: minden időst érint, erről jobb tudni

Pénzcentrum
2025. október 16. 11:00

A magyar kormány megbízásából a Magyar Posta a tervezett határidőre, azaz október 15-re kézbesítette a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a több mint 2,3 millió jogosult részére.

Mint a Posta közölte, a postások naponta átlagosan több mint 75 ezer küldeményt kézbesítettek, de többször előfordult, hogy a napi mennyiség meghaladta a 120 ezer darabot.

Az át nem vett küldeményeket a Magyar Posta tíz munkanapig őrzi az értesítőn megjelölt letéti postán, ezt követően pedig visszaküldi a Magyar Államkincstárnak. A visszaküldött nyugdíjas élelmiszer-utalvány újbóli kiküldését legkésőbb 2025. november 14-ig a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától kérhetik az érintettek.

A Magyar Posta felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a nyugdíjas élelmiszer-utalvány a jogosult által történő átvételt követően megsérül (például a boríték felbontása során elszakad), akkor a sérült utalványokat a Magyar Államkincstár honlapján elérhető „Kérelem sérült vagy hiányos nyugdíjas élelmiszer-utalvány vizsgálata iránt” elnevezésű nyomtatvánnyal tudják megküldeni a Magyar Államkincstár Feldolgozó Központja részére.

Ha a sérült nyugdíjas élelmiszer-utalvány biztonsági elemei ellenőrizhetők, akkor a Magyar Államkincstár a visszaküldött utalványok értékével azonos összegben csereutalványt küld postai úton a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szereplő címre.

A pótlólagosan kiküldött küldemények kézbesítése   tovább folytatódik. E küldemények esetében is érvényes, hogy a kézbesítést egy alkalommal kísérli meg a Magyar Posta, és amennyiben a címzett nem tartózkodik otthon, a kijelölt letéti postán a kézbesítést követő 10 munkanapon belül a címzett vagy meghatalmazottja is átveheti a juttatást. 

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Pénzcentrum néhány nappal ezelőtt írt arról, hogy ha valakinek esetleg mégsem érkezett meg az utalvány, akkor milyen lépéseket tehet. Olvasd el a cikket itt:

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
