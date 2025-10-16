Most érkezett! Fontos dolgot közölt a nyugdíjas utalványokról a Magyar Posta: minden időst érint, erről jobb tudni

A magyar kormány megbízásából a Magyar Posta a tervezett határidőre, azaz október 15-re kézbesítette a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a több mint 2,3 millió jogosult részére.

Mint a Posta közölte, a postások naponta átlagosan több mint 75 ezer küldeményt kézbesítettek, de többször előfordult, hogy a napi mennyiség meghaladta a 120 ezer darabot.

Az át nem vett küldeményeket a Magyar Posta tíz munkanapig őrzi az értesítőn megjelölt letéti postán, ezt követően pedig visszaküldi a Magyar Államkincstárnak. A visszaküldött nyugdíjas élelmiszer-utalvány újbóli kiküldését legkésőbb 2025. november 14-ig a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától kérhetik az érintettek.

A Magyar Posta felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a nyugdíjas élelmiszer-utalvány a jogosult által történő átvételt követően megsérül (például a boríték felbontása során elszakad), akkor a sérült utalványokat a Magyar Államkincstár honlapján elérhető „Kérelem sérült vagy hiányos nyugdíjas élelmiszer-utalvány vizsgálata iránt” elnevezésű nyomtatvánnyal tudják megküldeni a Magyar Államkincstár Feldolgozó Központja részére.

Ha a sérült nyugdíjas élelmiszer-utalvány biztonsági elemei ellenőrizhetők, akkor a Magyar Államkincstár a visszaküldött utalványok értékével azonos összegben csereutalványt küld postai úton a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szereplő címre.

A pótlólagosan kiküldött küldemények kézbesítése tovább folytatódik. E küldemények esetében is érvényes, hogy a kézbesítést egy alkalommal kísérli meg a Magyar Posta, és amennyiben a címzett nem tartózkodik otthon, a kijelölt letéti postán a kézbesítést követő 10 munkanapon belül a címzett vagy meghatalmazottja is átveheti a juttatást.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA

