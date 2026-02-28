Inpsiráló nyugdíjasokat díjaznak: sokszázezres összegeket osztanak ki időseknek, közösségeknek

Az aktív és tartalmas élet alapjait nemcsak a közösségi aktivitás vagy a széleskörű érdeklődés teremti meg, hanem a tudatos anyagi felkészülés is. A fiatalon hozott pénzügyi döntések idős korunkra is kihatnak. Érdemes már akár a húszas éveinkben végig gondolni, hogy miként szeretnénk megélni a nyugdíjas korunkat, ugyanis azt már jóval korábban meg kell alapozni, mint ahogy az első ősz hajszálak megjelennek.

A K&H örök aktív pályázata arra hívja fel a figyelmet, hogy a hosszú élet valódi értéke nem csupán az évek számában, hanem azok jó életminőségű megélésében is rejlik. A beérkezett 117 pályázat mind arról tanúskodik, hogy az életszeretet, az aktivitás és a társadalmi hasznosság nem korhoz kötött. A pályázatok jó példát mutatnak arra, hogy a tartalmas időskor nem a véletlen műve, hanem egy tudatosan felépített élet eredménye, amiben a pénzügyi tervezésnek is kulcsszerepe van.

Az aktív pályázatra olyan nyugdíjas státuszú jelöltektől érkeztek jelentkezések, akik Magyarországon bejegyzett nyugdíjas szervezetekben vagy időseket ellátó szociális intézményekben szerveznek helyi közösségi programokat, és fáradhatatlanul dolgoznak az egész nyugdíjas közösségért. Az elismerés részeként a díjazottak fejenként bruttó 100 000 forint értékű utalványban részesülnek, míg a jelölő szervezet bruttó 635 000 forint pénzbeli támogatást kap. A zsűrizés még tart, a nyertesek áprilisban kerülnek kihirdetésre.

Az viszont már most látszik, hogy a pályázók munkája révén erős, összetartó közösségek jönnek létre, és olyan programok kelnek életre, amelyek élményt adnak, és közelebb hozzák egymáshoz a különböző generációkat. A nyereményből a pályázók gyerektábort, örömtánc-konferenciát, főzős esteket, kirándulásokat és csapatépítő programokat valósítanának meg, sőt a „Nagyik és unokáik” tábor is ebből a támogatásból jöhetne létre.

Az időskor nem a bezáródó ajtók időszaka, hanem egy újfajta kiteljesedésé, amit azonban már jóval korábban meg kell alapozni. A testi, szellemi és lelki jóllét mellett anyagi biztonság is kell ahhoz, hogy nyugdíjasként aktívak maradhassunk, alkossunk, kikapcsolódjunk és inspiráljunk másokat. A nyugdíjba vonuláskor általában megváltozik a jövedelmi helyzet, az időben megkezdett öngondoskodás viszont nem csak pénzkérdés, hanem egy olyan szemlélet, amelyből minden generáció tanulhat

– hangsúlyozta Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H kommunikációs vezetője. A K&H Ifjúsági Index legfrissebb kutatása szerint az anyagi öngondoskodás egyre nagyobb szerepet kap a fiataloknál. Az időben elkezdett megtakarítás lehetővé teszi, hogy a jövő ne lemondásokról, hanem biztonságról és lehetőségekről szóljon.

Bár a 19–29 évesek több mint fele már rendelkezik megtakarítással, ezek többsége még rövid távú tartalék. A hosszú távú gondolkodás azonban nem feltétlenül jár nagy anyagi teherrel, a tinédzserként vagy diákként félretett havi 2–5 ezer forint idős korban komoly előnyökkel járhat.

A húszas éveikben járók számára a jövedelmük 5–10%-ának – például havi 5–20 ezer forintnak – rendszeres megtakarítása segíthet az első biztonsági tartalék kialakításában. A harmincas évekre ez az arány 10–15%-ra növelhető, havi 20–35 ezer forint pedig már a hosszú távú pénzügyi stabilitást szolgálja.

A negyvenes–ötvenes korosztály esetében a pénzügyi tervezés egyre szorosabban összekapcsolódik az egészségmegőrzéssel és az aktív életmóddal. A 15–20%-os jövedelemarányú, havi 35–70 ezer forintos megtakarítás hozzájárulhat ahhoz, hogy az életszínvonal és az aktivitás az időskorban is megmaradjon.