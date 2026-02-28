A Pénzcentrum 2026. február 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Inpsiráló nyugdíjasokat díjaznak: sokszázezres összegeket osztanak ki időseknek, közösségeknek
Az aktív és tartalmas élet alapjait nemcsak a közösségi aktivitás vagy a széleskörű érdeklődés teremti meg, hanem a tudatos anyagi felkészülés is. A fiatalon hozott pénzügyi döntések idős korunkra is kihatnak. Érdemes már akár a húszas éveinkben végig gondolni, hogy miként szeretnénk megélni a nyugdíjas korunkat, ugyanis azt már jóval korábban meg kell alapozni, mint ahogy az első ősz hajszálak megjelennek.
A K&H örök aktív pályázata arra hívja fel a figyelmet, hogy a hosszú élet valódi értéke nem csupán az évek számában, hanem azok jó életminőségű megélésében is rejlik. A beérkezett 117 pályázat mind arról tanúskodik, hogy az életszeretet, az aktivitás és a társadalmi hasznosság nem korhoz kötött. A pályázatok jó példát mutatnak arra, hogy a tartalmas időskor nem a véletlen műve, hanem egy tudatosan felépített élet eredménye, amiben a pénzügyi tervezésnek is kulcsszerepe van.
Az aktív pályázatra olyan nyugdíjas státuszú jelöltektől érkeztek jelentkezések, akik Magyarországon bejegyzett nyugdíjas szervezetekben vagy időseket ellátó szociális intézményekben szerveznek helyi közösségi programokat, és fáradhatatlanul dolgoznak az egész nyugdíjas közösségért. Az elismerés részeként a díjazottak fejenként bruttó 100 000 forint értékű utalványban részesülnek, míg a jelölő szervezet bruttó 635 000 forint pénzbeli támogatást kap. A zsűrizés még tart, a nyertesek áprilisban kerülnek kihirdetésre.
Az viszont már most látszik, hogy a pályázók munkája révén erős, összetartó közösségek jönnek létre, és olyan programok kelnek életre, amelyek élményt adnak, és közelebb hozzák egymáshoz a különböző generációkat. A nyereményből a pályázók gyerektábort, örömtánc-konferenciát, főzős esteket, kirándulásokat és csapatépítő programokat valósítanának meg, sőt a „Nagyik és unokáik” tábor is ebből a támogatásból jöhetne létre.
Az időskor nem a bezáródó ajtók időszaka, hanem egy újfajta kiteljesedésé, amit azonban már jóval korábban meg kell alapozni. A testi, szellemi és lelki jóllét mellett anyagi biztonság is kell ahhoz, hogy nyugdíjasként aktívak maradhassunk, alkossunk, kikapcsolódjunk és inspiráljunk másokat. A nyugdíjba vonuláskor általában megváltozik a jövedelmi helyzet, az időben megkezdett öngondoskodás viszont nem csak pénzkérdés, hanem egy olyan szemlélet, amelyből minden generáció tanulhat
– hangsúlyozta Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H kommunikációs vezetője. A K&H Ifjúsági Index legfrissebb kutatása szerint az anyagi öngondoskodás egyre nagyobb szerepet kap a fiataloknál. Az időben elkezdett megtakarítás lehetővé teszi, hogy a jövő ne lemondásokról, hanem biztonságról és lehetőségekről szóljon.
Bár a 19–29 évesek több mint fele már rendelkezik megtakarítással, ezek többsége még rövid távú tartalék. A hosszú távú gondolkodás azonban nem feltétlenül jár nagy anyagi teherrel, a tinédzserként vagy diákként félretett havi 2–5 ezer forint idős korban komoly előnyökkel járhat.
A húszas éveikben járók számára a jövedelmük 5–10%-ának – például havi 5–20 ezer forintnak – rendszeres megtakarítása segíthet az első biztonsági tartalék kialakításában. A harmincas évekre ez az arány 10–15%-ra növelhető, havi 20–35 ezer forint pedig már a hosszú távú pénzügyi stabilitást szolgálja.
A negyvenes–ötvenes korosztály esetében a pénzügyi tervezés egyre szorosabban összekapcsolódik az egészségmegőrzéssel és az aktív életmóddal. A 15–20%-os jövedelemarányú, havi 35–70 ezer forintos megtakarítás hozzájárulhat ahhoz, hogy az életszínvonal és az aktivitás az időskorban is megmaradjon.
Rengeteg magyarnak jár ez a nyugdíjas utalvány: hamarosan hozza a postás, így lehet sokat spórolni vele
Fontos nyugdíjas utalvány érkezik hamarosan postán. A tavaly küldött utazási utalvány 2026. március 31-ig érvényes, a most érkező pedig 2027. március végéig lehet felhasználni.
Erre aztán minden nyugdíjas felkapja a fejét: sokkoló hírek érkeztek a kifizetésekről, erről kevesen tudnak
Az Európai Unióban 2024-ben a 65 év feletti nők átlagos nyugdíja 24,5 százalékkal maradt el a férfiakétól.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavaly – vagyonnal súlyozva – átlagosan 9 százalék feletti nettó hozamot értek el.
A felsőoktatásban eltöltött évek szolgálati időnek minősülhetnek a nyugdíj megállapításakor - nem mindegy azonban, hogyan akarjuk beszámíttatni.
Nyugdíjaskorban nemcsak több idő jut a kikapcsolódásra, hanem rengeteg utaznak és vesznek igénybe turisztikai szolgáltatásokat egészségügyi céllal is.
Nők40 nyugdíj: kevesen tudják, de ezt is meg lehet lépni, óriási előnyökkel jár nyugdíjba vonuláskor
Gyakori kérdés a közszférában dolgozó nők körében, hogy a munkáltató köteles-e felmentéssel megszüntetni a jogviszonyukat, amennyiben igénybe kívánják venni a Nők40-et?
Nyugdíj utalás 2026 március: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a márciusi nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 márciusában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Erősödik az összefogás: újabb csoport csatlakozott a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását követelőkhez
A közösségi közlekedésben dolgozók szakszervezetei összefognak a korkedvezményes nyugdíj visszaállításáért.
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
Sokan csak akkor jönnek rá, milyen fontos volt önértékelésük szempontjából a munkájuk, amikor már nem dolgoznak, és hirtelen "nincs rájuk szükség".
Erről sokan nem tudnak a Nők40 nyugdíj kapcsán: rengetegen bukhatják el juttatásukat egy buktató miatt
2026-ban is változatlan feltételekkel marad elérhető a nők kedvezményes nyugdíja, a Nők40, ám sok érintett még mindig félreérti a jogosultsági szabályokat.
Erről a nyugdíjszabályról kevés magyar tud: több helyről is lehet résznyugdíjat igényelni, ez a menete
Farkas András nyugdíjszakértő összefoglalta, milyen uniós szabályok alapján, milyen elvek szerint állapítják meg és folyósítják a résznyugdíjakat.
Az érdekképviselet szerint a vasutas dolgozók, különösen az utazó személyzet egészségügyi helyzete kritikussá vált az elmúlt évtizedben.
Fontos dolgot közöltek a bankok a 13. és 14. havi nyugdíj utalásáról: erről minden idősnek tudnia kell
A Pénzcentrum annak járt utána, hogyan vizsgáztak a pénzintézetek a kiemelt volumenű jóváírások során és okozott-e fennakadást a nyugdíjak együttes kifizetése.
Ezen a napon érkezik a 13. havi nyugdíj 2026-ban, és a 14. havi nyugdíj első részlete - Lesz, akinek semmi sem jár?
A nyugdíj utalás 2026 február hónapban is 12-én érkezik, a 13. és 14. havi nyugdíjakat viszont szokatlan módon pénteken utalják. A postai kézbesítés napja szintén...
Ezt rengeteg magyar nem tudja a végrendeletéről: súlyos pénzeket bukhatnak rajta a családtagok, ha elfelejtik
A magyar férfiak átlagosan négy évvel korábban halnak meg, mint a nők. Életkilátásaik más uniós országok férfilakosaihoz képest is átlagosan négy évvel rosszabbak.
Az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos szabályozás számos buktatót rejt, különösen az élettársi kapcsolatban élők számára.
Rengeteg magyarnak kophat fel az álla idős korában, ha ezt elrontják nyugdíjazás előtt: nem árt időben felkészülni
A nyugdíjba vonulást megelőzően nagy kérdés, hogy a jellemzően csökkenő jövedelem mellett hogyan tartható fenn ugyanaz az életszínvonal.
Elképesztő robbanás a hazai nyugdíjszámláknál: rengeteg magyar lépett, nem semmi pénzt halmoztak fel
Egy NYESZ-számlán átlagosan 6,19 millió forintot tartanak a befektetők az MNB legfrissebb adatai szerint.
