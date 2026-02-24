2026. február 24. kedd Mátyás
90 éves idős nő otthon ül. Portré idős boldog nyugdíjas hölgy beltérben.
Nyugdíj

Nők40 nyugdíj: kevesen tudják, de ezt is meg lehet lépni, óriási előnyökkel jár nyugdíjba vonuláskor

Pénzcentrum
2026. február 24. 15:32

Gyakori kérdés a közszférában dolgozó nők körében, hogy a munkáltató köteles-e felmentéssel megszüntetni a jogviszonyukat, amennyiben igénybe kívánják venni a nők 40 év jogosultsági idő után járó kedvezményes nyugdíját (Nők40). A hatályos jogszabályok értelmében a válasz egyértelműen igen. Ha az érintett legkésőbb a felmentési idő végére megszerzi a szükséges jogosultságot és ezt kérelmezi, a munkáltatónak kötelező a felmentést és az azzal járó juttatásokat biztosítania. Fontos azonban megjegyezni, hogy végkielégítés ebben az esetben nem jár.

Bár a hatályos szabályok szerint a nyugdíj folyósítása mellett is fenntartható a jogviszony, sokan döntenek a munka befejezése mellett. Amennyiben egy közalkalmazott nő jelzi a munkáltatója felé, hogy élni kíván a kedvezményes nyugdíj lehetőségével, és a nyugdíjbiztosítási szerv határozatával igazolja a 40 év jogosultsági idő meglétét, a munkáltató köteles a jogviszonyt felmentéssel megszüntetni - írja ma megjelent hírlevelében Farkas András nyugdíjszakértő.

Ez az eljárás alapvetően eltér a korbetöltött öregségi nyugdíjhoz kapcsolódó megszüntetéstől. A Nők40 esetében a felmentési időt úgy kell meghatározni, hogy a jogviszony a jogosultsági idő megszerzésének napján szűnjön meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a felmentési idő kezdetét ettől az időponttól visszafelé kell számítani.

Ha például valaki december 1-jén szerzi meg a 40 év jogosultsági időt, és nyolc hónapos felmentési idő illeti meg, akkor a felmentési ideje már hónapokkal korábban, áprilisban elkezdődik.

A felmentési idő hossza általában a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időtől függ. Harminc év után a hatvannapos alapidő hat hónappal hosszabbodik meg, így összesen nyolc hónapot tesz ki. Ennek a tartamnak legalább a felére a munkáltató köteles a dolgozót mentesíteni a munkavégzés alól, erre az időszakra pedig távolléti díj jár. Fontos szabály, hogy a felhalmozódott szabadságot még a mentesítés kezdete előtt ki kell adni, vagy a jogviszony megszűnésekor pénzben meg kell váltani.

A pénzügyi juttatások tekintetében lényeges különbség van a végkielégítés és a jubileumi jutalom között. Mivel a jogviszony megszüntetésére a nyugdíjasnak minősülés miatt kerül sor, végkielégítésre a dolgozó nem jogosult. Jubileumi jutalomra azonban számíthat.

A közalkalmazottak és a pedagógusok esetében egy speciális kedvezmény is érvényesül: ha a Nők40-et igénylő nő legalább 35 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni részére a 40 év után járó jubileumi jutalmat. Ez az összeg öthavi illetménynek felel meg.

A különböző ágazati törvények kisebb eltérésekkel, de hasonlóan szabályozzák a kérdést. A pedagógusok új életpályájáról szóló törvény (Púétv.) a közalkalmazottakhoz hasonlóan garantálja a felmentést és a 35 év után járó, 40 éves jogosultságnak megfelelő köznevelési foglalkoztatotti jutalmat. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók esetében is kötelező a munkáltatói felmondás kérelem esetén. Itt a jubileumi jutalmat szolgálati elismerésnek nevezik, melynek legmagasabb mértéke szintén öthavi illetmény, ám a törvény nem tartalmazza a 35 év után járó könnyítést.

A kormányzati igazgatásban dolgozó köztisztviselők és kormánytisztviselők jogviszonyát is meg kell szüntetni kérelemre. Esetükben azonban a felmentési idő szabályozása szigorúbb, köztisztviselőknél például rögzített időtartamú, jellemzően két hónap.

A honvédelmi alkalmazottak és a hivatásos állományúak esetében is kötelező a felmentés. A honvédelmi alkalmazottaknál a jubileumi jutalom rendszere bőkezűbb: negyven év után héthavi, azt követően pedig ötévente további héthavi illetmény járhat.

Összességében a közszféra szinte minden területére igaz, hogy a munkáltató nem tagadhatja meg a felmentést a Nők40 kedvezményét választó nőktől. Ez a szabályozás biztosítja a méltányos átmenetet a munka világából a nyugdíjas évekbe.
